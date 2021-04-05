The Mirror (Великобритания): Россия принимает на вооружение новую смертельно опасную «подлодку для подводных диверсий»

Этот аппарат представляет опасность для океанских кабельных сетей. Королевские военно-морские силы пытаются найти защиту от него, поскольку финансовые транзакции в размере 8 триллионов фунтов стерлингов находятся под угрозой из-за проводимой Москвой «грязной войны», стращает читателей не очень компетентный автор.

Россия получает в распоряжение новую "подлодку для подводных диверсий", способную погружаться на глубину почти в 2 мили (3,2 километра) и разрушать кабельные сети.

Финансовые транзакции примерно на 8 триллионов фунтов стерлингов осуществляются ежедневно с помощью 380 подводных "коммуникационных линий", и все они являются уязвимыми.

Шпионов военно-морской разведки Москвы подозревают в том, что они уже в течение нескольких месяцев пытаются вмешаться в работу западных кабельных сетей в рамках своей "грязной войны", целью которой является подрыв нашей экономики.

Осведомленные источники утверждают, что глубоководная версия российской подводной станции АС-15 "Кашалот" (так в тексте, хотя речь идет, судя по всему, о "Лошарике", т. к. АПЛ "Кашалот" уже списана, - прим. ИноСМИ) будет запущена с более крупной подлодки "Белгород" в ходе морских испытаний в следующем месяце.

Королевские военно-морские силы включились в эту гонку и намерены построить многоцелевой океанский разведывательный корабль для охраны от угрозы со стороны Владимира Путина, однако он будет принят на вооружение лишь в 2024 году.

Широкая подводная коммуникационная сеть сегодня охватывает все океаны земного шара. По ним передается 90% всех международных веб-данных.

Вот что сказал по этому поводу Брюс Джоунс (Bruce Jones), эксперт издания Jane's: "Атаки на подводные кабели, которые имеют столь важное значение для западных финансовых инфраструктур, экономик и действий правительства, могут иметь катастрофические последствия. Это совершенно разрушительная стратегия, и главным приоритетом для Королевских военно-морских сил, а также для военно-морской разведки, должна стать защита от подобных угроз".

После отделения от "Белгорода" "Кашалот" также может разместить на дне взрывные устройства, предназначенные для разрушения кабелей, или установить аппараты, способные их перерезать.

Нападению могут подвергнуться также энергетические трубопроводы. В таком случае пострадают не только экономики, но и крупные прибрежные территории, а также акватории, которые после этого на долгие годы будут оставаться зараженными.

А вот что добавил другой источник: "Россия для подрыва позиций Запада пытается принять на вооружение тактику грязной войны, тактику действий ниже порога откровенной войны. Так называемые операции в "серой зоне", от кибератак до других форм шпионажа, могут причинить серьезный ущерб всем нам".

Подлодка "Кашалот" способна также сбросить взрывное устройство в случае обнаружения "характерного" шума какого-то корабля НАТО.

Объектами для нападения в случае войны могут стать два новых британских авианосца, на строительство каждого из которых будет потрачено 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Проект "Кашалот" - один из самых секретных морских проектов Москвы.

Однако документы, обнаруженные на некоторых малоизвестных российских веб-сайтах по морской тематике, свидетельствуют, что аппараты "Кашалот" реконструируются для проведения специальных глубоководных диверсионных операций.

Что касается самой подлодки "Белгород", то на ней будет также размещена новая глубоководная и обладающая большим радиусом действия ядерная торпеда "Посейдон", получившая название "ракеты судного дня".

Как уже сообщала газета "Миррор", эта торпеда во время войны будет подрываться недалеко от вражеской береговой линии, что приведет к образованию цунами, который уничтожит береговую оборону и инфраструктуру.

Вот что говорится в недавно опубликованном британском исследовании по поводу будущего обороны: "Россия разрабатывает значительные по своим возможностям подводные аппараты, которые представляют угрозу для подводных кабельных сетей, а также торпеду, способную доставить ядерный заряд к расположенным в прибрежной зоне целям".

Крис Хьюз (Chris Hughes)