Главред (Украина): в Европе войска США привели в боеготовность из-за сил РФ у границ Украины

Передвижения подразделений Вооруженных сил России на своей территории вызвали неоправданный ажиотаж и истерику на Украине и даже в Соединенных Штатах. Так, сообщается, что Европейское командование США привело войска в состояние боевой готовности в связи якобы «со стягиванием ВС РФ к границе Украины».

Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания ВС РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе. Как пишет американское издание Politico, Пентагон также обеспокоен из-за активизации России в Арктике.

Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности. В свою очередь в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Как говорится в сообщении ГУР минобороны: "РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждение нашего государства к военному ответу на вражеские действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных "республиках" российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ)".

Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. Также в ГУР Минобороны добавили, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях вооруженных сил Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Обострение на Донбассе