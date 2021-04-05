Войти
ИноСМИ

Главред (Украина): в Европе войска США привели в боеготовность из-за сил РФ у границ Украины

417
0
0
Солдаты из 173-го воздушного батальона ВВС США прибыли для проведения совместных американо-литовских военных маневров
Солдаты из 173-го воздушного батальона ВВС США прибыли для проведения совместных американо-литовских военных маневров.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Передвижения подразделений Вооруженных сил России на своей территории вызвали неоправданный ажиотаж и истерику на Украине и даже в Соединенных Штатах. Так, сообщается, что Европейское командование США привело войска в состояние боевой готовности в связи якобы «со стягиванием ВС РФ к границе Украины».

Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания ВС РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе. Как пишет американское издание Politico, Пентагон также обеспокоен из-за активизации России в Арктике.

Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности. В свою очередь в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Как говорится в сообщении ГУР минобороны: "РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждение нашего государства к военному ответу на вражеские действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных "республиках" российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ)".

Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. Также в ГУР Минобороны добавили, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях вооруженных сил Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Обострение на Донбассе

  • 31 марта главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад - 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных в Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского обстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
04.09.2019
Петля для анаконды
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
11.09.2017
Наращивание российского военного потенциала на Западе: факты и вымысел (Russia Matters, США)
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
19.02.2009
Сохраняя лучшее, двигаться вперед
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80