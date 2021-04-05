Войти
Lenta.ru

В США назвали «грозных противников» ВМФ России

274
0
0
Cубмарина типа Seawolf
Cубмарина типа Seawolf.
Источник изображения: Фото: Lucas Jackson / Reuters

Атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, действующие подо льдом в Арктике, сталкиваются с «грозным противником» — тремя субмаринами типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США, пишет американский журнал Popular Mechanics.

«Все три подлодки — Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter — были специально созданы для работы подо льдом и поиска субмарин, запускающих ракеты», — пишет издание.

Таким образом в журнале прокомментировали одновременное всплытие из-подо льда трех российских субмарин, которые издание назвало «демонстрацией силы с громким посланием: [российские] подводные лодки могут запускать ракеты из недоступных для американских сил регионов».

Соответствующие учения с участием ВМФ России состоялись в марте. Тогда же на спутниковых снимках в районе всплытия рядом с субмаринами заметили образовавшуюся «огромную дыру» — полынью, сформированную, вероятно, посредством пуска торпеды одной из АПЛ.

В январе 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что АПЛ, выступающие носителями стратегического оружия, задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС). Согласно газете, подобные изделия обеспечат образование прорубей, через которые и будут проходить баллистические ракеты.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
Похожие новости
30.09.2020
Рубить по-умному
08.06.2020
Напряжение «Кавказа»: военные снизят активность учений у границы
03.02.2020
"Плановый полет": как два Ту-160 оказались у границ Канады
19.12.2019
Боевые лазеры "Пересвет" приступили к защите ракетных комплексов
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
15.12.2015
Для выполнения задач в Сирии созданы все условия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80