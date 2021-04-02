Российская провокация: за шесть часов истребители НАТО десять раз вылетали на перехват (Der Spiegel, Германия)

Читатели «Шпигеля» разделились, когда автор рассказал им о множестве «опасных маневров» ВВС РФ у границ НАТО. Кто-то даже вспомнил Чехословакию-1968 и Венгрию-1956. Но знакомые с историей читатели напоминают: это не Россия расширилась к границам НАТО, а наоборот. И летая вдоль своей границы, россияне остаются у себя дома, а не «опасно приближаются» к чужой земле.

В течение всего нескольких часов НАТО пришлось десять раз поднимать в воздух истребители, чтобы проследить за передвижениями российских самолетов. По сообщениям альянса, это была "уникальная ситуация". Истребители НАТО довольно часто вылетают, чтобы отслеживать нежелательную активность в воздушном пространстве альянса. Только в 2020 году, по данным американского телеканала CNN, это произошло более 400 раз. Почти в 90 процентов случаев речь шла об инцидентах с самолетами России. Однако несмотря на экстраординарное количество происшествий в этот понедельник, НАТО отмечает, что ни один из многочисленных российских самолетов не нарушал воздушного пространства какого-либо государства-члена альянса.

Статья Der Spiegel

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Комментарии читателей:

Peter-fAOF3vEWg

Во время виртуальной встречи с канцлером Меркель и президентом Макроном Путин подчеркнул, что Россия крайне заинтересована в плодотворном сотрудничестве в ЕС. Крупные маневры США Defender Europe 2021, во время которых более 37 тысяч солдат, танки и другое военное снаряжение будут доставлены через Атлантику в Европу морским и воздушным путем, начнутся 1 мая. Как и при аналогичных маневрах 2020 года, речь идет о самых больших учениях США на европейской территории с конца Второй мировой войны. С большой вероятностью можно предположить, что именно с этим связаны передвижения российских самолетов. Они никого не провоцировали, так как проникновения в воздушное пространство других стран нет было.

Matthias-ThigOqrWR

Как всегда в подобных постах тут же подключаются путинские боты, чтобы нагнетать настроения против ЕС, НАТО и США и хвалить Россию. Подобные смехотворные посты вы можете приберечь себе, потому что ни одному вашему слову больше не верят.

Ras_Pooteen

Путин занимается провокациями, где только может, а потом жалуется на антироссийскую истерию в Германии. Тот, кто не разгадал эту лицемерную игру и все еще верит Путину на слово, тот не осознает реальности. Эта реальность очень опасна для дела мира на европейском континенте, а Путин держит спичку у фитиля.

Attila-uZcl-S_GR

Сначала выскажу критику в адрес журналиста, который употребил неправильное слово в этом контексте, ведь передвигаться в международном воздушном пространстве - дело совершенно легитимное. Провокацией это становится только в том случае, если я вторгнусь в воздушное пространство суверенной страны. Но судя по всему, "провокация" - это растяжимое понятие. Если объяснить по-простому, то, когда ты идешь вдоль забора, отделяющего какой-нибудь участок от пешеходной дорожки, ты не провоцируешь хозяина участка.

И потом что-то я не вижу в "Шпигеле" статей о подобном поведении со стороны НАТО или о маневрах, проводимых у порога России. Подобные действия со стороны Запада никогда не называют провокациями, а в большинстве случаев они удостаиваются названия "меры по обеспечению мира". Но, кому интересно, тот может найти информацию о том, кто теперь дает деньги "Шпигелю", а затем сложить один плюс один. К сожалению, немецкая пресса и журналисты не объективны. И уж точно - не нейтральны.

Rene-iSNkrCVMR

Разница только в том, что в воздушном пространстве нет заборов и перейти на другую сторону можно в два счета.

Peter-fAOF3vEWg

"Шпигель" ни слова не написал о крупных маневрах США Defender Europe 2021, которые российская сторона совершенно справедливо может расценить как провокацию.

Andreas-yRbp8jeZg

Тут внушается мысль, что русские упражняются в нападении на НАТО. Зачем им это делать? Какую пользу они получат? А вот с противной стороной все намного понятнее. Это оправдание её существования и её цель.

Matthias-ThigOqrWR

Что за чушь! Или вы не понимаете смысл существования НАТО и ее цель, или вы игнорируете их, как и реальную российскую агрессию, посмотрите на Украину!

Shalom

Итальянские истребители на Балтике вблизи Калининграда? Мне остается только в затылке почесать. Во-первых, русские никогда не вторгались в чужое воздушное пространство! Во-вторых, русские не угрожают, а просто хотят порой увидеть НАТО "со спущенными штанами". И это им удается.

Rosemarie-7rJ7w_EWR

Им нельзя доверять. Русские занимаются провокациями, чтобы посмотреть, как другие будут реагировать. С них нельзя глаз спускать. Хотелось бы смотреть на все по-другому, но, к сожалению, уже много чего произошло. Как хорошо, если бы ситуация была другая. Поэтому смотрите в оба!

Andreas-GHHFkSIMR

Не мог бы "Шпигель" при случае выяснить, как часто самолеты НАТО приближаются к воздушному пространству России.

Frank-jDKI64_GR

НАТО и ЕС сами виноваты из-за этого безумного расширения на восток. Ведь это был только вопрос времени, когда начнутся подобные провокации русских. И я уверен, что эти - не последние, во всяком случае, пока еще всем заправляет Путин.

doomsdaydevice

Граница НАТО проходит нынче прямо по рубежам РФ. Где же русским еще летать, как не в своей стране и рядом с границей НАТО? Это не провокация, это нормально. Тут я вижу только одну провокацию вот уже 30 лет, и это - расширение НАТО.

Matthias-E9fyx2QWR

Ну, понятно, вот только проанализируйте:

Прибалтика - 1939 и 1945. ГДР - 1953. Венгрия - 1956. ЧССР (Ч6ехословакия) - 1968. Украина - 2014. Это что - злой блок НАТО, миролюбивая Россия? Не только наши соседи на востоке считают по-другому!