Сербия в огне гибридной войны Запада

Как сохранить балканского союзника

В американской стратегии глобального доминирования место Балкан и Сербии, крайне важное для военно-политических планов Вашингтона и Брюсселя, определяется следующими факторами. Во-первых, необходимость обеспечить постоянное военное присутствие США в Юго-Восточной Европе. Как представляется, для этой цели идеально подходит военная база Кэмп-Бондстил в Косово, которая сейчас используется для нужд находящихся там международных сил KFOR.

Во-вторых, необходимость обеспечить «историческое примирение» с Сербией, авторитетной и значимой страной Балканского региона. По замыслам западных политиков, Сербия должна забыть варварские американо-натовские ракетно-бомбовые удары по своим городам весной и летом 1999 года, поступиться своим суверенитетом – и, самое главное, разорвать многовековые исторические связи с Россией.

В обмен небольшой, но свободолюбивой и гордой стране обещают предоставить место в разношерстной компании партнеров и союзников США в регионе. И, наконец, еще одна цель присутствия – обеспечить активное посредничество Америки в разрешении балканских региональных споров, оттеснив Россию. Сегодня с энтузиазмом побрели в стойло, подготовленное Вашингтоном и Брюсселем, почти все бывшие югославские республики: Словения, Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина. А также Северная Македония, которую даже вынудили отказаться от своего исторического названия.

Сначала небольшая справка. Вот на каком историческом фоне США и НАТО ожидают примириться с Сербией.

78 дней авиация НАТО бомбила Югославию без санкции Совета безопасности ООН. Были сброшены 420 тыс. бомб и ракет с общей массой взрывчатого вещества 22 тыс. тонн, включая 15 тонн противотанковых боеприпасов с сердечниками из обедненного урана.

В результате взрывов погибли более 2500 человек, включая 79 детей. Более миллиона человек стали беженцами. В районах, зараженных обедненным ураном, отмечается резкий рост онкологических заболеваний.

Для воздействия на непокорную Сербию англосаксонская дипломатия использует испытанные средства кнута и пряника. Кнутом остаются напоминания о бомбардировках 1999 года, экономические санкции, угроза полной блокады страны – как это было сделано для срыва визита в Белград главы российского МИД Сергея Лаврова в июне нынешнего года.

Тогда по указке Вашингтона и Брюсселя была фактически заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении, государство было лишено своего суверенного права на осуществление внешней политики. Что послужило наглядной и поучительной демонстрацией, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в самых низкопробных способах воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами. И не готов жертвовать своими принципами в угоду пресловутым «правилам», которые Запад навязывает вместо международного права.

Впрягаясь в англосаксонскую телегу, канцлер ФРГ Олаф Шольц, прибыв в Сербию из Косова через несколько дней после сорванного визита российского министра, публично предъявил этой стране ультиматум: либо признайте независимость Косова, либо забудьте о своих мечтах вступить в ЕС.

Дальше – больше. Как говорится, «Олафа понесло». Не в меру расхорохорившийся канцлер очень ясно и остро предложил Белграду незамедлительно примкнуть к антироссийской кампании: мол, иначе он может забыть о вступлении в ЕС. «Это ясно и очевидно: тот, кто вступает, принимает все правила. И тот, кто хочет сейчас быть страной-членом, должен соблюдать режим, связанный с санкциями», – объявил Штольц на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем.

По словам президента Вучича, от Белграда требуют занять позицию, противоречащую национальным интересам – территориальной целостности, сотрудничеству в энергетике и традиционным хорошим отношениям с Москвой. Вучич подчеркнул, что Сербия не допускает ни русофобского, ни антизападного подхода и может этим гордиться. «Как бы вы ни любили территориальную целостность Украины, сербы любят территориальную целостность Сербии», – с достоинством добавил Вучич, напомнив, что резолюция ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии, остается в силе.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРЯНИК

В качестве пряника используются обещания принять Сербию в Европейский союз.

На вопрос, будет ли Сербия когда-нибудь в ЕС, можно пока можно дать положительный ответ. В подобном исходе заинтересованы обе стороны. Нынешний сербский президент неоднократно заявлял, что вступление в ЕС – стратегическая задача для его страны.

Экономически Сербия – давно уже часть Евросоюза. Двусторонний товарооборот увеличивается год от года, большинство иностранных инвестиций в страну имеет европейское происхождение. Огромное количество сербов работает в странах ЕС.

Сербия – главный получатель финансовой помощи от Евросоюза в регионе и один из крупнейших получателей средств ЕС в мире (200 млн евро в год). ЕС инвестировал в транспортную инфраструктуру Сербии (мосты Слобода, Зезель и Газелла, дороги и пограничные переходы), в здравоохранение (автомобили скорой помощи, маммографы, переработка медицинских отходов), в качество воздуха и воды, твердые отходы (Суботица, Сремска-Митровица, Ужице, Позеревац), в доступ к образовательным программам ЕС, таким как Erasmus, и в реформирование государственного управления. Проекты ЕС широко освещаются на красочных панно в городах и селах Сербии, а также в СМИ.

Большинство граждан Сербии хотят, чтобы их страна стала членом ЕС. Перед глазами у них стоят примеры других восточноевропейских стран: Польши, Словакии и Венгрии, которые при поддержке Евросоюза добились быстрого роста экономики. Вхождение в союз поддерживают 53% респондентов, хотя 25% сербов выступают против интеграции. Большинство сербов просто надеется, что вступление в ЕС улучшит их жизнь. Однако бесплатный сыр бывает известно где. Платой за присоединение к европейской «семье народов» может быть потеря национальной идентичности.

Следует признать, что Сербия весьма ограничена в ресурсах и возможностях, поэтому прагматичное сотрудничество – один из ключевых приоритетов ее внешней политики. В то же время всему есть границы. В этой связи показателен принципиальный отказ Белграда следовать политике Евросоюза по «сдерживанию» России и вводить антироссийские санкции.

НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ – ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО

Сегодня влиятельные патриотические силы Сербии призывают к отказу от евроинтеграции и сотрудничеству с Россией. В стране еще слишком свежа память о западных бомбардировках, экономических санкциях. Да и известное коварство Запада по отношению к сербам остается в генетической памяти народа.

В Сербии ни для кого не является секретом, что ЕС ускоренными темпами развивает собственную военную составляющую и практически соглашается на роль военного придатка НАТО. А это означает, что Вооруженным силам Сербии, в 2015–2021 годах участвовавшим в международных учениях «Славянское братство» совместно с десантниками России и Белоруссии, в недалеком будущем предстоит отрабатывать взаимодействие с другими «братьями». И на основе других сценариев, антироссийская направленность которых сомнений не вызывает. Как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. То есть пообещал – отвечай за свои слова.

РОССИЙСКО-СЕРБСКИЕ УЗЫ

Напомним, что взаимоотношения между Россией и Сербией были официально оформлены в 1838 году – с открытием консульства России в Княжестве Сербия, бывшем тогда автономией в составе Османской империи.

Россия способствовала восстановлению в XIX веке сербской государственности в ходе войн с Турцией. Например, Российский Красный Крест на обе Балканские войны потратил более 1 млн тогдашних полновесных рублей. Из которых 33,60% досталось Сербии, тогда как Турции получила только 1,58% от этого объема помощи.

В Первую мировую войну Россия вступила в рамках политики в поддержку Сербии. Белград доброжелательно откликнулся на просьбу командования Белой армии принять русских эмигрантов после окончания Гражданской войны в 1920 году. А в 1944 году, когда Красная армия вошла в Белград, сербы приняли советских воинов как освободителей, восхищались бравыми солдатами и офицерами, мощной советской бронетехникой и авиацией.

Сегодня Москва и Белград стараются поддерживать друг друга на международной арене. Россия оказывает поддержку территориальной целостности Сербии, не признавая независимость Косово. Сербия не вводит антироссийские санкции, несмотря на тесное сотрудничество с ЕС.

Что касается признания Крыма частью России, то на политическом уровне Белграду сделать это крайне сложно ввиду «косовского вопроса». Сербия сама имеет проблемы с территориальной целостностью и, признав Крым де-юре, окажется в ситуации, когда, следуя ложной логике Запада, должна будет признать и Косово, что недопустимо для народа и правящих сербских элит.

В борьбе за сферы влияния и в проводимой Сербией политике многовекторности Россия – важный международный партнер Белграда. Напомним, что в 2013 году наши страны установили отношения стратегического партнерства, что само по себе означает весьма высокий уровень взаимного доверия.

ОБОРОНА

Россия и Сербия успешно сотрудничают в военной и военно-технической сфере. «Москва оказывает поддержку Белграду в поддержании обороноспособности», – заявил президент РФ Владимир Путин.

Республика приобрела у России пять вертолетов Ми-17В-5 и семь Ми-35М, батарею ЗРПК «Панцирь-С1». Сербия также получила в дар шесть модернизированных истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72МС, 30 бронированных дозорно-разведывательных машин БРДМ-2МС. 27 июня 2021 года на юго-западе Сербии прошли крупные военные учения «Молниеносный удар 2021», в которых использовалась полученная по военному соглашению и купленная в России военная техника.

В 2020 году Москва и Белград договорились об открытии представительства Министерства обороны РФ в Сербии. Как отмечает российская сторона, представительство создается в целях содействия сербской стороне в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Что же касается ситуации в Косово и недавнего обострения в регионе, то Россия заявила о дипломатической поддержке сербской стороны. Нельзя исключить, что в случае необходимости Россия готова будет оказать Сербии в том числе военную и военно-техническую помощь. О чем свидетельствовал визит на линию разграничения с Автономным краем Косово и Метохия министра обороны Сербии Небойша Стефановича вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко в сентябре 2021 года.

ЭКОНОМИКА

Экономическое сотрудничество России и Сербии характеризуется ростом товарооборота, инвестиций в сербскую экономику.

В июле 2021 года вступило в силу подписанное в октябре 2019-го и ратифицированное в ноябре 2020-го Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Сербией – с другой.

Экономический рост, который показывает Сербия в последние годы, превышает ожидаемые показатели (около 6% по итогам первого квартала 2021 года против прогнозируемых 4,7%) и способствует активизации потока прямых иностранных инвестиций не только из России, но и из Китая, Турции, отдельных стран ЕС. В конце ноября 2021 года президент Александр Вучич заявил, что рост экономики страны по итогам года составит 7,7%, что станет рекордным показателем для республики.

Нельзя не отметить российско-сербское сотрудничество в сфере энергетики, успешное продвижение которого способствует экономическому росту страны. Для Сербии российский газ – это залог энергетической безопасности в сложившихся условиях газового кризиса в Европе. И, что важно, по выгодной цене. Президенты России и Сербии в мае 2022 года достигли договоренности, что Сербия в течение трех лет будет платить России примерно 400 долл. за тысячу куб. м газа, что в три-четыре раза ниже, чем у других стран.

На традиционно высоком уровне находятся туристические связи, что подкрепляется культурной близостью российского и сербского народов, наличием прямого авиасообщения Москва-Белград, возможностью безвизового въезда граждан нашей страны.

В целом двустороннее сотрудничество России и Сербии находится сегодня на весьма высоком уровне, что чрезвычайно важно в нынешней крайне нестабильной и напряженной международной ситуации. Однако существует высокий потенциал наращивания двусторонних связей и расширения областей сотрудничества, особенно в сферах науки и культуры, применения российской мягкой силы в Сербии и других странах региона.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Исторические взаимные симпатии России и Сербии основаны на совместных воинских подвигах наших предков в годы войн с Османской империей, на помощи СССР сербским партизанам в 1941–1945 годах, на совместной борьбе сербских и советских войск по разгрому оккупантов в период освободительного похода Красной армии на Балканы.

Сербия – одна из немногих стран в Европе, где не переписывается история Второй мировой войны и не навязывается лживая концепция об обоюдной ответственности нацистской Германии и Советского Союза. Сохраняются памятники русским добровольцам войны 1876 года, солдатам и офицерам Красной армии, советским летчикам, погибшим в небе Югославии.

Но одних исторических связей недостаточно. Российско-сербскому сотрудничеству нужны новые импульсы. Не может не беспокоить, что с 2004 по 2011 год число сербских школ, где преподавался русский язык, сократилось в 2,5 раза. Количество же учеников, изучающих русский язык в сербских школах, по данным на 2011 год, упало со 131 тыс. до 63 тыс. человек.

Русский язык изучают только 7,6% сербских школьников, в то время как французский – 9,7%, немецкий – 10,5%, английский – 70% . Заметим, что русский язык в Югославии после Второй мировой войны был самым популярным из иностранных языков: им к концу 1980-х годов владело около половины населения страны.

Требуется более целевое, продуманное и широкое применение российской «мягкой силы». Причем не только в Сербии, где для этого, пожалуй, одна из самых благодатных почв, но в других странах региона. Россия и Сербия – две страны одной веры, одной крови, одного языка. И данная группа объединяет тех, кому дорого наше духовное единство, и тех, кто готов развивать его в сфере школьного образования и образовательных контактов педагогов и учащихся наших стран.

С этой целью, по-видимому, назрела необходимость разработки концепции российской внешней политики на Балканах, где были бы прописаны основные приоритеты, направления сотрудничества, четче обозначены функции посольства, «Россотрудничества» и «Русского мира» в этом жизненно важном для России регионе. Возможно, будет целесообразным создание профильного департамента МИД РФ или комиссии по российско-сербскому сотрудничеству.

Опыт специальной военной операции ВС РФ на Украине свидетельствует, что консолидированный Запад активно использует «мягкую силу» в гибридной войне против России, что он добился определенных успехов в когнитивной войне за сознание украинского народа, что руками ВСУ в интересах США и НАТО ведется прокси-война против России.

Сербия также является одним из объектов гибридной войны. США, НАТО и ЕС предпринимают скоординированные усилия по политическому, экономическому, военному, культурно-мировоззренческому воздействию на правящие элиты, военных, население страны в целом. Задача России – перехватить инициативу и не допустить дрейфа еще одного братского народа в обманчивые и смертельно опасные для славян объятия Запада.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.