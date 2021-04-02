Пентагон продолжает вести информационную войну против России на Донбассе

В Министерстве обороны США выразили обеспокоенность в связи с информацией об эскалации напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон на Донбассе.

Соответствующее заявление по данному поводу сделал в Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он вполне предсказуемо полностью поддержал украинскую интерпретацию происходящего.

«Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих», - сказал военный спикер. Он добавил, что, по мнению США, «дестабилизирующие действия» России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

«К тому же мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО», — заверил Кирби.

При этом он не стал комментировать состоявшийся ранее телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь лишь намекнул на то, что в ходе этого разговора конфликт на Донбассе обсуждался.

«Однако, полагаю, можно считать, что это было одной из поднятых тем», — констатировал Кирби.

Eadaily напоминает, что 26 марта в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен позвонить Владимиру Путину по поводу гибели украинских военных на Донбассе в районе населенного пункта Шума. Украинская сторона объявила, что они были убиты в результате обстрела со стороны «сепаратистов».

Однако шум по поводу данного инцидента начал заметно стихать после того, как в ответ в ДНР заявили, что в указанном районе Народная милиция республики никаких боевых мероприятий не проводила, а украинские военные подорвались на собственных минах.

Поддержку украинской версии Вашингтоном стоит расценивать как стремление США сохранять военную напряженность на Донбассе и не допустить продвижения в мирном переговорном процессе. И за последние сутки американские власти в этом смысле заметно активизировались.