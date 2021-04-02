Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон продолжает вести информационную войну против России на Донбассе

396
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Министерстве обороны США выразили обеспокоенность в связи с информацией об эскалации напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон на Донбассе.

Соответствующее заявление по данному поводу сделал в Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он вполне предсказуемо полностью поддержал украинскую интерпретацию происходящего.

«Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих», - сказал военный спикер. Он добавил, что, по мнению США, «дестабилизирующие действия» России сводят на нет успехи в деэскалации, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года.

«К тому же мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО», — заверил Кирби.

При этом он не стал комментировать состоявшийся ранее телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь лишь намекнул на то, что в ходе этого разговора конфликт на Донбассе обсуждался.

«Однако, полагаю, можно считать, что это было одной из поднятых тем», — констатировал Кирби.

Eadaily напоминает, что 26 марта в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский намерен позвонить Владимиру Путину по поводу гибели украинских военных на Донбассе в районе населенного пункта Шума. Украинская сторона объявила, что они были убиты в результате обстрела со стороны «сепаратистов».

Однако шум по поводу данного инцидента начал заметно стихать после того, как в ответ в ДНР заявили, что в указанном районе Народная милиция республики никаких боевых мероприятий не проводила, а украинские военные подорвались на собственных минах.

Поддержку украинской версии Вашингтоном стоит расценивать как стремление США сохранять военную напряженность на Донбассе и не допустить продвижения в мирном переговорном процессе. И за последние сутки американские власти в этом смысле заметно активизировались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
11.02.2019
Gazeta Finansowa (Польша): российский мыльный пузырь
18.06.2015
Высота и точность
03.02.2015
Россию никому не покорить
24.02.2012
Шаманов: ВДВ готовы решать любую задачу у границ РФ и в других странах – интервью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?