Войти
Lenta.ru

Xiaomi показала первый электромобиль

336
0
0
Источник изображения: Кадр: Xiaomi / YouTube

Xiaomi представила прототип первого автомобиля. Анонс состоялся на презентации, запись мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

Первый электромобиль компании является «домом на колесах» — это вместительный фургон, оснащенный спальным местом, кухней и туалетом. Внутри автомобиля расположена различная техника от Xiaomi. По словам главы компании Лея Цзюня (Lei Jun), на разработку электрокара ушло около трех месяцев. Прототип создали по просьбе потребителей корпорации.

Xiaomi не раскрыла сроки выхода машины и не уточнила, будет ли показанный на презентации автомобиль производиться серийно.

Также китайский IT-гигант анонсировал запуск подразделения по производству автомобилей. Компания собирается инвестировать в него 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. На первом этапе новое созданное предприятие, которое возглавит Лей Цзюнь, получит инвестиции в размере полутора миллиардов долларов. «Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте», — говорится в заявлении компании.

По словам аналитиков телеканала CNBC, Xiaomi выходит на рынок с невероятно высокой конкуренций — как в Китае, так и в мире. Уточняется, что рынок электромобилей конкретно на родине корпорации развивается быстрыми темпами, что связывают с поддержкой данной отрасли субсидиями от государства.

Ранее сообщалось, что помогать производить электрокары Xiaomi будет китайский автомобильный гигант Great Wall Motors. Сообщения о том, что Xiaomi выйдет на новый для себя рынок, появились в конце февраля.


Марк Львов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Great Wall
Похожие новости
23.01.2018
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
26.08.2015
Ростех продемонстрирует на МАКС – 2015 новейшие технологии и заключит соглашения с партнерами
09.01.2013
США беспокоят размеры «Великой китайской подземной ядерной Стены»
21.09.2011
Китайская компания запустит спутник связи для Беларуси
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
05.10.2007
Выход РФ на рынок запусков космических аппаратов обострил конкуренцию в этой сфере-эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?