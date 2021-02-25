Xiaomi выпустит автомобиль

Xiaomi может выпустить собственный автомобиль в ближайшие годы. Об этом сообщает китайское издание Donews.

Несколько источников в корпорации рассказали, что топ-менеджеры Xiaomi изучают возможность выхода на автомобильный рынок. Инсайдеры заметили, что у корпорации пока нет четкого плана относительно создания собственного автомобиля, однако в ближайшее время может появиться более подробная информация о проекте.

Также осведомленные источники отметили, что соответствующий проект будет курироваться непосредственно основателем компании Лэем Цзюнем (Lei Jun). Журналисты обратились к представителю Xiaomi за комментарием, на что получили сообщение, что компания ответит на запрос позже.

Еще один близкий к топ-менеджменту Xiaomi источник рассказал, что слышал о подобных планах, но подчеркнул, что корпорация не заинтересована в том, чтобы представить автомобиль в ближайшие годы. Собеседник отметил, что у компании сильная доля на рынке смартфонов, поэтому задача развития данного сегмента является приоритетной. Также источник заметил, что Xiaomi не имеет собственных наработок в области беспилотных технологий, как ее конкуренты, например, китайская компания Baidu.

Также в приватном разговоре с журналистами инсайдер рассказал, что сложность создания электрокара или любого подобного автомобиля непрофильной компанией крайне высока, а процесс производства отличается от процесса создания смартфонов. При этом собеседник допустил возможность выхода Xiaomi на новый рынок, однако появления первого автомобиля с учетом начала его разработки в 2021 году стоит ожидать не раньше 2025 года.

Инвесторы положительно оценили новость об интересе китайской корпорации к автомобильному рынку. Перед закрытием сессии на Гонконгской фондовой бирже стоимость акций Xiaomi выросла на 6,424 процента, достигнув показателя 30,65 гонконгского доллара за бумагу.

Ранее стало известно, что Hyundai и Nissan, которые вели переговоры с Apple о создании электрокара, отказались от сотрудничества с американской компанией. Слухи о том, что Apple может выйти на автомобильный рынок, появились в конце 2020 года.

Марк Львов