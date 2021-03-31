Xiaomi нашла партнера для производства автомобиля

Xiaomi будет производить собственные автомобили на заводе Great Wall Motors. Об этом сообщает агентство Reuters.

О том, что Xiaomi нашла партнера для выпуска первого автомобиля, рассказали три знакомых с планами китайской корпорации источника. Два из них на условиях анонимности заявили, что Xiaomi ведет переговоры об использовании заводов Great Wall Motors для производства автомобилей под своим брендом. После появившихся в сети сообщений акции Great Wall выросли на бирже в Гонконге более чем на 15 процентов.

Собеседник агентства заметил, что китайская корпорация планирует выпуск электромобилей. Машины будут ориентированы на широкого потребителя, то есть их стоимость окажется на уровне среднего ценового сегмента. Great Wall ранее не предлагала свои услуги по производству автомобилей сторонним компаниям, однако для Xiaomi она предоставит не только мощности своих заводов, но и инженерные консультации.

Представители Xiaomi и Great Wall, с которыми связались журналисты, отказались комментировать слухи. Инсайдеры рассказали, что компании объявят о партнерстве на следующей неделе.

По мнению аналитиков, Xiaomi намерена выйти на автомобильный рынок, чтобы диверсифицировать свои доходы. Большая часть доходов компании приходится на продажу смартфонов, производство которых в последнее время замедлилось из-за дефицита полупроводников.

Сообщения о том, что Xiaomi начнет работу над собственным автомобилем в течение двух месяцев, появились в конце марта. Судя по первым отчетам, автомобили Xiaomi будут похожи на электрокары китайской компании Xiaopeng, которая с 2014 года присутствует на рынке.

Марк Львов