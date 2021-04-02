Войти
Lenta.ru

В США китайский J-15 назвали превосходящим российский Су-33

383
0
0
J-15
J-15.
Источник изображения: Фото: Reuters

Российский (советский) палубный истребитель Су-33 превосходит свой китайский клон, самолет J-15, по надежности и мощности двигателя, но уступает ему по системам и оборудованию, пишет американский журнал The National Interest.

Издание, в частности, отмечает, что конструкция и эргономика кабины китайского самолета являются более современными, чем у российского, и больше напоминают аналогичные западные решения.

Журнал утверждает, что Россия с 1990-х годов практически не модернизировала Су-33, уделяя большее внимание легкому палубному истребителю МиГ-29КР, в отличие от Китая, создавшего на основе советского самолета современные модификации J-15.

В марте издание Global Times, ссылаясь на заявление летчика-инструктора Ван Сунси из Военно-воздушных сил (ВВС) Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), написало, что китайский истребитель четвертого поколения J-16 безупречен и намного превосходит российский Су-30.

В июле 2020 года в публикации Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-15
J-20
ПАК ФА
Су-30
Су-33
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.03.2021
В Китае заявили о превосходстве J-16 над Су-30
06.05.2013
Лидеры прежние
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
28.04.2011
Принцип "Цзянь"
18.03.2011
Авиационная «гонка за лидерами» по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?