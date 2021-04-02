В США китайский J-15 назвали превосходящим российский Су-33

Российский (советский) палубный истребитель Су-33 превосходит свой китайский клон, самолет J-15, по надежности и мощности двигателя, но уступает ему по системам и оборудованию, пишет американский журнал The National Interest.

Издание, в частности, отмечает, что конструкция и эргономика кабины китайского самолета являются более современными, чем у российского, и больше напоминают аналогичные западные решения.

Журнал утверждает, что Россия с 1990-х годов практически не модернизировала Су-33, уделяя большее внимание легкому палубному истребителю МиГ-29КР, в отличие от Китая, создавшего на основе советского самолета современные модификации J-15.

В марте издание Global Times, ссылаясь на заявление летчика-инструктора Ван Сунси из Военно-воздушных сил (ВВС) Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), написало, что китайский истребитель четвертого поколения J-16 безупречен и намного превосходит российский Су-30.

В июле 2020 года в публикации Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

Иван Потапов