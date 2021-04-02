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Утечку воздуха на МКС связали с воздействием кораблей США и Европы

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Утечку воздуха в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) связали с воздействием кораблей США и Европы. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности. Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — «места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля». Собеседник добавил, что в апреле для поиска возможных мест утечки на пилотируемом корабле «Союз МС-18» планируется привезти «новый течеискатель».

В 2008-2015 годах на станции побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к модулю «Звезда» и использовались как для управления ориентацией МКС в пространстве, так и коррекции ее орбиты.

В марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.


Лика Миргородская

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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