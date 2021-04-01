Служу России и Господу. Репортаж "РГ" из нового военного городка в Нагорном Карабахе

Корреспондент "Российской газеты" побывал в Нагорном Карабахе - в новом военном городке, который возвели для наших миротворцев в кратчайшие сроки.

Перевал был закрыт для полетов. Туман. Наша вертушка сделала круг и пошла на посадку. В сердце карабахского хребта приютился маленький аэродром. Там пришлось пересаживаться на машины. До нашей цели - военного городка российских миротворцев - было еще 150 километров горного серпантина.

Столицу Нагорного Карабаха армяне называют Степанакерт. Азербайджанцы - Ханкенди. Сталин кроил политическую карту Кавказа с одним ему ведомым прицелом. Когда Советский Союз посыпался, здесь вспыхнул кровавый межнациональный конфликт. Почти 20 лет прошло, и вот опять. Наконец, 10 ноября 2020 года, благодаря содействию России, активные боевые действия прекратились, а главы России, Азербайджана и Армении подписали очень важный и необходимый документ - о вводе в пылающий регион миротворцев.

Наш миротворческий контингент насчитывает ровно 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Степанакерт и Ереван связывает "дорога жизни" - так называемый Лачинский коридор. Его охраняют наши посты. По горной дороге возвращаются беженцы. На сегодняшний день их уже 53 тысячи. Миротворцы сопровождают и азербайджанские грузы. Как-то надо выживать в этой непростой ситуации.

Наши ребята поначалу жили в палатках. Но так продолжаться долго не могло. И вот за рекордные 3,5 месяца на окраине Степанакерта появился новенький, с иголочки, военный городок. Открывать его прибыл замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Казарма 21-века

Рядом с аэропортом чистое поле, усыпанное валунами. Ни сеять, ни пахать. Но военная техника вывезла с пустыря 2,5 тысячи тонн грунта. На ближайшую станцию стали приходить белоснежные жилые модули. На крыше - огромная надпись "Армия России" и звезда. Потом по горной дороге их доставляли на место. В Степанакерте все производственные мощности разрушены. Наши военные привезли сюда даже асфальтовый завод. По новенькому асфальту наша колонна с российскими триколорами въехала в расположение. Потом короткий доклад командующего контингентом миротворческих сил, разрезание алой ленты и осмотр городка.

Видно было, что генерал армии был доволен.

Что характерно для модульных городков, - рассказывал он, - военнослужащий здесь и живет, и питается, и моется, и даже занимается спортом. И все, не выходя на улицу.

В модульном городке - чистота и порядок. Ряды застеленных по уставу кроватей. Тумбочка и резиновые шлепанцы. Все на месте. В соседнем блоке - просторная столовая. Повара уже колдуют над оборудованием в пищеблоке. Арсен - армянин из Подмосковья, контрактник.

- Долма будешь готовить?

- Обязательно! Я такой долма готовлю - пальчики оближешь!

Рядом спортзал с тренажерами и штангами. Есть татами. Так что можно проводить соревнования по дзюдо. А бане позавидуют, не побоюсь этого слова, сами Сандуны. Парилка из лиственницы выдержит любой жар. В специальном помещении шеренги стиральных машин. Унитазы, пардон, из нержавейки. Такие драить не надо, что понравится тем, кто в наряде. Смыл, протер и - порядок!

В городке есть даже своя многотиражка "Миротворец". Выходит два раза в неделю. Ее фотокорреспондент щелкал "Кэноном" беспрерывно, в поисках лучшего кадра на первую полосу.

Я служил "срочную" в Таманской дивизии еще в советское время. Если бы у меня были такие условия, ей-богу, остался бы на сверхсрочную!

Монетка на счастье

Полковник Артур Чистяков командовал этой невиданной для прифронтового Степанакерта стройкой. Генерал армии вручил медаль к "Ордену за заслуги перед Отечеством" I степени. Награждение состоялось тут же перед строем. Подошел к нему поздравить.

- Трудно было?

- Главное, уложились в сроки. И канализацию провели. И водоснабжение. Протянули линию электропередач. Если какие неполадки, то включится свой дизель-генератор, который полностью обеспечит нормальную жизнь городка.

- А местных жителей привлекали?

- Наша стройка полностью автономна. И материалы, и строители, и техника - все из Министерства обороны России.

Кроме жилой зоны в городке возвели пункт управления. Объект режимный. Туда журналистам путь заказан. Могу лишь сказать, что надежная радиосвязь налажена со всеми постами миротворцев и с Москвой, несмотря на горы, которые не пропускают обычный сигнал.

Есть такая традиция - закладывать монетку в фундамент стройки. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков под блицы фотокорреспондента "Миротворца" заложил ее в строящийся госпиталь. Здесь будет расположен медицинский отряд специального назначения. Кран тут же опустил бетонный блок и стройка началась.

Служу России и Господу

При въезде в городок стоит поклонный крест. Рядом бытовка, именуемая "военно-полевой храм". Под рясой отца Бориса камуфляж. В миру он Гришин Борис Анатольевич, капитан Российской армии, командир роты по ремонту бронетехники. Днем несет службу в мастерских. А вечером служит Господу. Он уже крестил 15 миротворцев и одну местную жительницу. Он, наверняка, единственный священнослужитель и командир. Рукоположил его в Омске митрополит Феодосий в 2009 году.

Рядом сложены валуны под фундамент церкви. Брус для постройки уже едет малой скоростью из Рязани. Будет пять куполов и шестой над колокольней. Звонницу заказали в Воронеже.

- Когда освящать церковь будете?

- Месяца через четыре, если Бог даст, и командование поможет, - улыбается отец Борис.

А рядом будет возводиться мечеть. Местные жители удивились: зачем мечеть? Но им популярно объяснили, что в рядах миротворцев несут службу бойцы разных конфессий. И это не какая-то там политкорректность, а насущная необходимость. Все мы под богом ходим. Рискуем жизнью. Неужели мусульманин не может совершить намаз перед тем как отправиться на пост? Тогда местные жители согласились.

В храме-бытовке среди икон живет канарейка. Здесь же ящик для пожертвований на строительство храма. И корыто с песком для установки свечей. Я поставил свечку перед портретом капитана Виталия Мороза. Он погиб в декабре при разминировании у населенного пункта Шуши. Ему было 29. Остались жена и маленький сын. Отец Борис ежедневно служит панихиду по капитану. Я тоже помолился, чтобы все ребята были живы и здоровы. Ведь без них здесь прольется новая кровь.