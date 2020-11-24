Михаил Мизинцев доложил о развитии системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году

ЦАМТО, 23 ноября. Начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев 20 ноября выступил с докладом на конференции "Развитие системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году".

Ниже в изложении пресс-службы Кремля представлены тезисы выступления начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева на VI межведомственной научно-практической конференции "Развитие системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году"

"Минобороны России последовательно реализует идеологию развития межведомственного взаимодействия, которая была определена Министром обороны Российской Федерации в 2013 году.

Серьезным экзаменом межведомственного взаимодействия стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", в котором были задействованы 160 органов исполнительной власти различных уровней, что более чем в три раза превышает количество участников межведомственного взаимодействия предыдущих учений "Кавказ".

Всего в ходе учения отработано более 380 совместных задач. Мероприятие также стало площадкой межгосударственного взаимодействия. В нем приняли участие восемь иностранных государств, своих наблюдателей направили пять стран.

В рамках решения задач стратегического сдерживания в районах Мирового океана совместно с территориальными органами ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии в акваториях трех океанов и десяти морей были проведены оперативные учения межвидовой группировки сил "Океанский щит-2020".

В рамках обеспечения мобилизационной готовности государства и Вооруженных Сил в 2020 году привлечение федеральных и региональных органов власти на стратегические, командно-штабные и комплексные мобилизационные учения выросло на 21 и 9 процентов, соответственно. Успешно решены совместные задачи по обеспечению мобилизационного развертывания войск, планированию и ведению территориальной обороны".

"Активно развивается система военного образования. Во взаимодействии с Минобрнауки и Минцифры завершается создание Электронной библиотеки Министерства обороны. Уже сейчас учащиеся вузов получили доступ к более чем 50 млн. изданий крупнейших российских электронных ресурсов, что в 1,2 раза превышает фонды Цифровой публичной библиотеки США.

Межведомственное взаимодействие помогает сегодня развивать медицину, успешно бороться с инфекциями – от тифа до COVID-19, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, более 200 лет осваивать Арктику и Заполярье.

Кроме того, такое сотрудничество, позволяет эффективно развивать оборонно-промышленный комплекс и совершенствовать инфраструктуру регионов, укрепляя оборону, которая является ключевым элементом обеспечения суверенитета России во всех сферах.

Благодаря эффективному взаимодействию с Минпромторгом, Роспотребнадзором и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в непростой эпидемиологической обстановке удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11 процентов количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники.

В тесной межведомственной кооперации на судостроительных предприятиях страны в текущем году заложено, спущено на воду и принято в состав Военно-морского флота 35 подводных лодок и надводных кораблей, что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 2019 годом.

Возросшие боевые возможности ВМФ России продемонстрированы в ходе проведения в Санкт-Петербурге ежегодного Главного военно-морского парада, а также парадов в главных базах флотов. Впервые парад проведен в Каспийске – новом пункте базирования Каспийской флотилии. Всего было привлечено 226 боевых кораблей и судов обеспечения".

"Традиционно важным полем межгосударственных и межведомственных отношений является Международный военно-технический форум "Армия". По итогам его работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса с иностранными партнерами подписаны контракты на сумму 1 трлн. 160 млн. рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года.

Эффективной площадкой для развития межведомственного взаимодействия являются Армейские международные игры.

В этом году количество участников от федеральных органов исполнительной власти выросло до 35, а сборные команды МЧС и Росгвардии впервые приняли участие в международном этапе Игр. Расширяется и география Игр – уже 14 регионов на высоком организационном уровне встречали участников соревнований.

Взаимодействие ведущих научно-исследовательских организаций, передовых вузов страны и предприятий оборонно-промышленного комплекса на научно-исследовательской базе технополиса "ЭРА" позволяет последовательно наращивать научно-технический потенциал Вооруженных Сил.

В этом году еще 81 предприятие и организация приняли активное участие в совместных научных исследованиях, разработано и внедрено 66 рационализаторских предложений, успешно завершена 21 научно-исследовательская работа по 16 направлениям научных исследований".

"Безусловно, важнейшей и комплексной межведомственной задачей является укрепление позиций России на международной арене. Во многом благодаря эффективной работе межведомственного координационного штаба, созданного на базе Минобороны в родные места смогли вернуться более 2 млн. сирийских граждан.

Показательным примером этой работы стало проведение в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев.

Несмотря на активное противодействие США и их европейских союзников, в конференции приняли участие представители 27 государств, Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста.

С российской стороны участвовали 226 представителей от 33 федеральных органов исполнительной власти и организаций. В ходе форума заключены российско-сирийские соглашения по ключевым направлениям сотрудничества. По результатам конференции подписано и опубликовано итоговое заявление, в котором впервые публично зафиксирована готовность сирийского государства всемерно содействовать возвращению вынужденных переселенцев в родные места.

Кропотливая подготовительная работа, проведенная в межведомственном формате во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами Сирии, позволила "пробить" информационный бойкот западных стран. До международной общественности удалось довести объективную информацию о реальной ситуации с сирийскими беженцами.

В рамках форума проведено 12 гуманитарных акций, распределено более 78 тонн продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости.

Рабочей группой представителей Минобороны, МИДа, Минздрава, ФСБ, МВД, Росгвардии и уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с территории Сирии в Россию возвращено уже 129 детей, переживших ужасы войны".

"Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха. Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера.

С этой целью в Степанакерте с 20 ноября приступил к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий.

Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями.

Костяк Центра составляют подразделения Минобороны России с привлечением других федеральных органов исполнительной власти.

Уверен, что полученный сирийский опыт постконфликтного урегулирования поможет в кратчайшие сроки наладить мирную жизнь в этом закавказском регионе".

"Отлаженная система взаимодействия Минобороны, МИДа и Минтранса позволила освободить 81 российского гражданина из состава экипажей задержанных в иностранных портах судов и 15 российских моряков из пиратского плена.

В рамках строительства газопровода "Северный поток" совместно с Минтрансом и Росморречфлотом успешно выполнена стратегическая задача по обеспечению безопасного перехода трех судов общества "Газпромфлот" из Находки в Балтийск.

Совместно с Русским географическим обществом проведены четыре научно-исследовательских экспедиции по сохранению памяти об исторических фактах Великой Отечественной войны и увековечиванию подвигов русского народа в Арктике. Вывезено для реставрации 12 экспонатов, благоустроено три воинских мемориала. В ходе совместной российско-сирийской археологической экспедиции в акватории города Тартус и острова Арвад обнаружены 72 подводно-археологических артефакта.

Для обеспечения эффективного функционирования Центра кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности обмен защищенной информацией в этом году организован с республиками Армения и Киргизия, завершается работа по подключению в единую систему Республики Таджикистан.

Эта мера позволит создать единый информационно-управляющий контур в системе ОДКБ с возможностью полноценного, в режиме реального времени информационно-аналитического обеспечения принятия решений Советом коллективной безопасности ОДКБ".

"Эффективная работа развернутого по указанию Министра обороны Российской Федерации межведомственного оперативного штаба при активном участии МИДа, Роспотребнадзора, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и ФСБ позволила в беспрецедентно сжатые сроки оказать помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции нашим зарубежным партнерам в Абхазии, Армении, Италии, Сербии, Сирии, Южной Осетии, а также Соединенным Штатам Америки.

В рамках этой работы медицинскую помощь получили почти 10 тыс. человек, в 139 населенных пунктах проведена дезинфекция свыше 4 млн. квадратных метров территорий.

Подразделениями Воздушно-космических сил совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти выполнены задачи по вывозу российских граждан из Китая и доставке сверхтяжелыми самолетами Ан-124 "Руслан" грузов первой необходимости. Всего для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции военно-транспортной авиацией доставлены 214 специалистов и 43 единицы техники пяти сводных отрядов войск радиационной, химической и биологической защиты, свыше 2, 5 тыс. тонн медицинского и другого имущества.

Совместно с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, силами военно-строительного комплекса Минобороны России в кратчайшие сроки в регионах возведены 25 современных многофункциональных медицинских центров общей емкостью 2,49 койко-мест. Это позволило значительно нарастить возможности медицинской инфраструктуры регионов в борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, в настоящее время завершается строительство еще пяти госпиталей. В республиках Дагестан, Тыва и Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях дополнительно развернули шесть мобильных госпиталей, в которых оказана квалифицированная медицинская помощь более 800 гражданам, около 6 тыс. человек получили медицинские консультации".

"В результате эффективного межведомственного взаимодействия в 1,3 раза увеличен объем гидрометеорологической информации, поступающей в интересах Вооруженных Сил.

На завершающем этапе адаптации находится совместная разработка Минобороны России и Росгидромета – глобальная прогностическая модель, внедрение которой в два раза увеличит заблаговременность прогноза гидрометеорологических условий.

Благодаря оперативной координации действий Минобороны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 1,3 раза возросла эффективность работы в сфере разрешительной деятельности, связанной с использованием морских акваторий Российской Федерации.

Высокая эффективность взаимодействия Минобороны, Минтранса, Росморречфлота и Росатома по доставке грузов, обеспечивающих жизнедеятельность в районах Крайнего Севера и отдаленных уголках Сибири и Дальнего Востока, позволила завершить мероприятия Северного завоза на месяц ранее установленного срока.

Во взаимодействии с Минприроды завершен первый этап экологической очистки Арктики, в ходе которого собрано более 23 тыс. тонн металлолома. Впереди задачи второго этапа.

В 2020 году в сравнении с 2019 годом этот показатель снижен на 2,7 процента.

В муниципальную собственность передано более 2,5 тыс. не имеющих перспектив применения в Вооруженных Силах объектов недвижимого имущества, но востребованного в регионах.

По заявкам субъектов безвозмездно переданы 239 единиц техники, из них 158 образцов для установки в качестве памятников. Благодаря кропотливой совместной работе с регионами и муниципалитетами, потребность в обеспечении детей местами в детских садах в текущем году сокращена в 7,8 раза, а в трудоустройстве членов семей военнослужащих в 8,2 раза.

Другим серьезным направлением межведомственного взаимодействия является жилищное обеспечение военнослужащих.

Оперативное взаимодействие Минобороны с МВД и Росреестром увеличило объем обрабатываемой информации на 14 и 30 процентов, соответственно, повысив общее количество военнослужащих, обеспеченных жильем в сравнении с прошлым годом на шесть процентов".

"Важнейшим направлением совместной деятельности является привлечение к решению социальных задач и защите населения подразделений Вооруженных Сил, которые в текущем году более 60 раз оказали помощь местным властям в 36 субъектах Российской Федерации.

В частности, в Камчатском крае проведены превентивные мероприятия по принудительному спуску лавин. В период весеннего половодья в трех регионах страны восстановлен гидрологический режим рек. В Алтайском крае оказана помощь в ликвидации последствий снежных заносов автомобильных дорог. В пяти муниципальных районах Хакасии оборудовано свыше 100 км минерализованных защитных полос.

На территории 10 субъектов потушены природные пожары на площади свыше 20 тыс. гектаров. В Иркутской области ликвидирован техногенный пожар на нефтяной скважине, предотвращен экологический ущерб Байкальскому региону.

В 25 регионах проведены мероприятия по дезинфекции предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектов гражданской и военной инфраструктуры. В целях предотвращения подтоплений населенных пунктов Еврейской автономной области выполнена задача по отсыпке искусственной дамбы. В Тулунском районе Иркутской области произведен снос объектов аварийной инфраструктуры, пострадавшей в результате наводнения прошлого года.

Совместно с Госкорпорацией "Росатом" и МЧС выполнены первоочередные мероприятия по устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском.

С Минприроды и Росприроднадзором проводится работа по определению и утилизации сельскохозяйственных химикатов на Козельском краевом полигоне Камчатки. Помимо этого, в Мурманской, Тульской, Ярославской, Костромской и Московской областях восстановлена транспортная доступность населенных пунктов и социально значимых объектов.

На Крымском полуострове в кратчайшие сроки развернут полевой магистральный трубопровод общей протяженностью свыше 800 км. Ведется строительство двух водоводов и водозабора.

В двух регионах предотвратили распространение очагов заражения особо опасного заболевания животных и птиц.

Весь этот огромнейший комплекс совместных мероприятий позволил Вооруженным Силам получить ценный опыт, на практике отработать профильные задачи", – цитирует начальника НЦУО генерал-полковника Михаила Мизинцева Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.