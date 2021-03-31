Второй флот НАТО

Состояние и перспективы военно-морских сил Франции

Хотя Франция находится на континенте, военное строительство в этой стране идет во многом подобно англосаксонскому, с основным упором не на армию, а на флот. Но как пионерам авиации французам небезразличны и ВВС. Особенно явно это проявилось после Второй мировой, по итогам которой Париж был искусственно включен в число основных победителей («От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»).

Не зря Наполеон собирал флот в Тулоне

Опасность прямой наземной агрессии для страны резко сократилась, поэтому при строительстве ВС Франции все большее внимание стало уделяться флоту. В составе ВМС Франции в этот период сохранился ряд кораблей, переживших Вторую мировую. Еще некоторое их количество было получено в результате раздела немецкого флота, значительное количество кораблей передали Парижу англосаксы. К середине 50-х у страны было пять авианосцев: собственный «Беарн», построенный еще до войны, «Диксмюнд» и «Арроманш», полученные из Великобритании, «Лафайет» и «Белью», приобретенные в США.

Дольше всех из них прожил «Арроманш» (до 70-х). Оставались в строю шесть артиллерийских крейсеров времен Второй мировой, лишь два из них дожили до начала 70-х. Все 16 переживших войну французских эсминцев были списаны уже в 50-е годы. Впрочем, в те же 50-е были построены 12 эсминцев типа «Сюркуф», остававшихся в строю до середины 80-х, шесть эсминцев типа «Дюпре», доживших до начала 90-х годов. Все эти корабли изначально несли только артиллерийское и торпедное вооружение, но в ходе модернизаций оснащались и различными ракетами.

“ Концепция наличия в ВМС только одного авианосца оказалась весьма сомнительной: больше половины времени он находится на стоянке либо в ремонте, соответственно в этот момент флот вообще не имеет авианосца ”

В США были закуплены восемь фрегатов типа «Кэннон», до 50 тральщиков, свыше 30 десантных кораблей и катеров. Из Великобритании поступило еще 15 тральщиков, а также четыре ПЛ. В самой Франции было построено шесть ПЛ типа «Нарвал» и четыре типа «Аретьюза», они оставались в строю до 80-х годов.

В 60-е годы французский флот получил 11 дизельных ПЛ типа «Дафнэ», из которых две были потеряны в катастрофах, остальные списаны в 90-х. В составе ВМС Пакистана ПЛ этого типа «Хангор» в декабре 1971 года потопил индийский фрегат «Хукри» (британской постройки), что стало единственным в мире успехом дизельной ПЛ за весь период после 1945 года.

В начале 60-х в строй ВМС Франции вошли авианосцы «Клемансо» и «Фош», которые оставались крупнейшими ее боевыми кораблями до начала ХХI века. Каждый авианосец мог нести до 40 боевых и вспомогательных самолетов и вертолетов. Оба были списаны в конце 90-х, «Клемансо» сдан на слом, «Фош» продан в Бразилию. Одновременно в состав французского флота вступил учебный вертолетоносец «Жанна Д’Арк», прослуживший до 2010 года. Наконец, были построены два эсминца типа «Сюффрен», дослужившие до начала 2000-х, девять фрегатов типа «Коммандан Ривьер», списанных в 80–90-е годы, и два десантных корабля типа «Ураган», отправленных на слом уже в ХХI веке. В США Франция закупила корабельные ЗРК «Тартар» и «Стандарт», а также различные торпеды, но собственно корабли для своих ВМС теперь строила только сама.

В пятерке самых мощных

Основу ядерных сил Франции в 70-е годы составили пять ПЛАРБ типа «Редутабль» (по 16 БРПЛ на каждой). Первые две несли БРПЛ М1 и М2 с БЧ G41 мощностью 500 килотонн. Следующие ПЛАРБ (а затем и первые две) были оснащены БРПЛ М20 с БЧ TN-60 и TN-61.

При этом многоцелевые ПЛА построены не были, вместо них в строй введены четыре дизельные ПЛ типа «Агоста», дослужившие до конца 90-х. Также в состав флота вошли четыре эсминца («Аконит» и три типа «Турвиль») и 17 фрегатов типа «Д’Эстьен Д’Орв» (серия достраивалась уже в 80-е). Все эти корабли оснащались ПКР «Экзосет». Эти ПКР, которые могут использоваться как береговые, авиационные и морские, постоянно совершенствуясь, выпускаются во Франции до сих пор, став одним из самых успешных ее военных экспортных товаров.

Впрочем, эсминцы поначалу несли ПЛУР «Малафон», но ракета оказалась не слишком удачной, вместо нее и устанавливались «Экзосеты». Кроме того, на экспорт во Франции строились фрегаты, корветы и боевые катера различных типов, ориентированные на требования конкретного заказчика. Наиболее известным экспортным товаром можно считать ракетные катера семейства «Комбатант». Экспортировалось корабельное вооружение и различное оборудование (двигатели, РЛС, ГАС).

В 80-е годы ВМС получили ПЛАРБ «Энфлексибль» (единственную в своем классе) с 16 БРПЛ М4А, каждая из которых несла шесть БЧ TN-70 (по 150 кт). БРПЛ М4В с шестью БЧ TN-71 (также по 150 кт) получили четыре ПЛАРБ типа «Редутабль» (кроме самого «Редутабля», который в начале 90-х стал кораблем-музеем).

ВМС Франции в 80-е получил на вооружение шесть ПЛА типа «Рубис», пять из которых остаются в строю до сих пор. Были приняты в состав флота семь эсминцев типа «Жорж Леги» и еще два почти аналогичных типа «Кассар» с усиленной ПВО (американский ЗРК «Стандарт» вместо отечественного «Наваль Кроталь»). В рамках общеевропейского проекта «Трипартит» в ВМС поступили 14 тральщиков типа «Эридан», также были построены четыре тральщика типа «Вулкан». Большая часть всех этих кораблей остается в строю до сих пор. Наконец, были построены два ДВКД типа «Фудр» (проданы в Чили и Бразилию в 2010-е). Продолжалось строительство кораблей и катеров на экспорт, самыми крупными из них стали четыре фрегата типа «Медина» для саудовского флота.

В 90-е годы произошло полное обновление морского компонента французских СЯС путем строительства в 1989–2010 годах серии из четырех ПЛАРБ типа «Триумфан», заменивших все более ранние ПЛАРБ. Они были оснащены БРПЛ М45 (дальность – 6 тысяч км, 6 БЧ TN-75 мощностью 110 кт). Сейчас на всех ПЛАРБ типа «Триумфан» происходит замена БРПЛ М45 на М51 с дальностью полета до 10 тысяч километров, способных нести до 10 БЧ TN-75.

ВМС Франции в 90-е годы получили 11 новых фрегатов (6 типа «Флореаль», 5 типа «Лафайет») и три тральщика типа «Антарес». Фрегаты, будучи крупными, сложными и дорогими кораблями, тем не менее успешно поставлялись на экспорт: два «Флореаля» для Марокко, по шесть «Лафайетов» для Тайваня и Сингапура, три для Саудовской Аравии.

ВМС Франции, заменив ПЛАРБ, предполагают заменить также ПЛА типа «Рубис» на новые ПЛА типа «Барракуда», в конце 2020 года флоту передана головная ПЛА «Сюффрен». Новейшая дизельная ПЛ типа «Скорпен» была создана исключительно для экспорта. Ее приобрели Бразилия, Индия (в обеих странах строится по лицензии), Чили, Малайзия. Для замены «Фоша» и «Клемансо» ВМС Франции получили атомный авианосец «Шарль де Голль», на котором размещаются (теоретически) все истребители-бомбардировщики «Рафаль-М» (сейчас их имеется 44). Однако концепция наличия в ВМС только одного авианосца оказалась весьма сомнительной: больше половины времени он находится на стоянке либо в ремонте, соответственно в этот момент флот вообще не имеет авианосца.

Тем не менее для его замены предполагается строительство также одного атомного авианосца, но гораздо более крупного по размерам (сравнимого с американскими «Нимицами»).

Два проекта боевых кораблей Франция в ХХI веке реализует совместно с Италией («Аспиды» с Апеннин»). По одному из них в каждой стране построено по два эсминца (во Франции – типа «Форбин»). Вторым является проект FREMM, по которому в Италии будет построено десять фрегатов типа «Бергамини», во Франции – восемь эсминцев типа «Аквитания» (изначально их планировалось построить 17). Один из строившихся для французского флота кораблей был продан в Египет, еще два специально построены для ВМС Марокко. По-видимому, корабли данного типа будут строиться и для ВМС США. ВМС Франции получили три УДК типа «Мистраль». Еще два таких корабля строились для России, но после введения против нее санкций были перепроданы в тот же Египет. Один из французских «Мистралей» в 2011 году участвовал в боевых действиях против Ливии в качестве носителя вертолетов «Тигр». Во Франции также создан морской вариант авиационной ракеты «Скальп Наваль» с дальностью до тысячи километров (может применяться как с ПЛ, так и с надводных кораблей).

ВМС Франции сейчас можно считать вторыми по своему потенциалу в НАТО после американских, но до основных восточноазиатских флотов ему уже очень далеко. И будет все дальше и дальше.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (874) за 30 марта 2021 года