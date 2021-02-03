От странной победы до «Рафаля» и «Леклерка»

Как развивался военно-промышленный комплекс Франции в послевоенное время

Италия закончила Вторую мировую войну в непонятном статусе «полупобедителя-полупобежденного». Франция же была включена в число «главных победителей» наряду с настоящими победителями («Большой тройкой»). При этом реальная роль Франции во Второй мировой лучше всего описана знаменитой фразой немецкого фельдмаршала Кейтеля при подписании им Акта о безоговорочной капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года: «А что, французам мы тоже проиграли?».

С 1940 по 1944 год французский ВПК работал на Германию, поэтому пострадал он не от немецкой оккупации, а от англо-американских бомбардировок. Однако сразу после войны англосаксы оказали значительную помощь в восстановлении Франции.

От импорта вооружений к собственной атомной бомбе

В конце 40-х и в 50-е годы ВС Франции в значительной степени строились за счет импорта боевой техники из США и Великобритании, но очень быстро развертывалось собственное военное производство. Оружия французам нужно было много, поскольку они очень хотели восстановить свою колониальную империю. Впрочем, первая же война в рамках этого «восстановления», которую Париж вел во Вьетнаме в 1946–1954 годах, закончилась для Франции сокрушительным поражением с огромными потерями («Дьенбьенфу: кому слава, кому позор»).

Войну в Алжире французы как бы выиграли в военном отношении, но в политическом плане она завершилась для них даже еще более позорно, чем вьетнамская («Террор против террора»).

Уже в 50-е целый ряд образцов наземной техники был создан в самой Франции. В 1952 году началось производство легкого танка АМХ-13, которое продолжалось до 1987-го. Самым большим успехом французского ВПК в этот период можно считать создание ПТРК SS-10, SS-11 и SS-12, первых в мире представителей данного класса вооружений.

“ ВВС Израиля разгромили арабскую авиацию во время Шестидневной войны почти исключительно французскими самолетами ”

Начала Франция производить собственные самолеты и вертолеты, включая реактивные истребители «Вотур», «Мистер», «Супер Мистер», «Ураган», вертолет «Алуэтт-2».

В составе ВМС Франции сохранился ряд кораблей, переживших Вторую мировую, еще некоторое их количество было получено в результате раздела немецкого флота. В больших количествах закупались корабли в США и Великобритании, началось строительство собственных ПЛ и эсминцев.

В конце 50-х Париж начал форсированно развивать свою ядерную программу – после того, как Франция в ноябре 1956 года вынуждена была прекратить совместную с Великобританией и Израилем агрессию против Египта под угрозой ядерного удара со стороны СССР. При этом Вашингтон неожиданно поддержал Москву, а не своих традиционных союзников. В Алжире были созданы два ядерных полигона (Регган и Ин-Эккер). Первые ядерные испытания на них были проведены в 1960 и 1961 годах. В 1962-м Алжир получил независимость, поэтому Франция до 1966 года вынуждена была их арендовать до создания новых полигонов во Французской Полинезии (на атоллах Муруроа и Фангатаофа). В мае 1962-го была испытана первая французская ядерная авиабомба AN-11 мощностью 60 килотонн при массе 1,5 тонны. Затем была создана бомба AN-22 мощностью 70 килотонн, состоявшая на вооружении до конца 80-х.

При этом из США было получено 16 ПУ ОТР «Онест Джон», эти ракеты также могли нести ядерные БЧ, но только американские. В связи с выходом Франции из военной организации НАТО на практике данный вариант не реализовывался.

Ведущий производитель и экспортер РЛС

Вся наземная техника для армии с 60-х годов производилась в самой Франции. В этот период созданы танк АМХ-30 и колесный бронеавтомобиль AML-245, на основе которого было разработано множество других машин.

Тогда же началось серийное производство боевых самолетов семейства «Мираж». Одной из этих машин стал реактивный сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности «Мираж-4». Гораздо более широкое распространение получил истребитель-бомбардировщик «Мираж-3», на его основе создан «Мираж-5», который в свою очередь стал основой для израильских самолетов «Нешер» и «Кфир».

Вообще Израиль на протяжении почти четверти века был основным направлением французского военного экспорта. Париж поставлял этой стране англосаксонскую технику времен Второй мировой (американские танки М4 «Шерман», английские бомбардировщики «Москито» и т. д.), а также технику собственного производства. ВВС Израиля разгромили арабскую авиацию во время Шестидневной войны почти исключительно французскими самолетами. Однако именно эта война привела к разрыву франко-израильского военного сотрудничества, причем тоже как минимум на четверть века. Как следствие – из-за этого израильтяне создали на основе «Миражей» свои самолеты.

Развитием вертолета «Алуэтт-2» стал «Алуэтт-3». Также был создан тяжелый транспортный вертолет SA321 «Супер Фрелон». В Китае «Супер Фрелоны» выпускались под названием Z-8.

Корабли для своих ВМС Франция с шестидесятых строила только сама, в том числе авианосцы. Кроме того, начиная с 60-х годов Франция стала одним из ведущих в мире производителей и экспортеров РЛС различного класса и назначения, а также танковых, корабельных и авиационных двигателей.

В роли диссидента НАТО

В 70-е годы Франция ускоренными темпами развивала ядерный арсенал и формировала классическую ядерную триаду. На плато Альбион на юге страны были развернуты 18 шахтных БРСД S-2, которые почти сразу заменили на S-3. Также поступили на вооружение 44 ПУ (на шасси танка АМХ-30) ядерной ОТР «Плутон». Для S-2 были созданы плутониевые БЧ G31 мощностью 120 килотонн, для «Плутона» произведено 70 БЧ G50 мощностью 25 килотонн. На базе последней была разработана ядерная авиабомба AN-52. Основу же ядерных сил Франции составили пять ПЛАРБ типа «Редутабль» (по 16 БРПЛ на каждой). Первые две несли БРПЛ М1 и М2 с БЧ G41 мощностью 500 килотонн. Следующие ПЛАРБ (а затем и первые две) были оснащены БРПЛ М20 с БЧ TN-60 и TN-61 (последние были установлены также на БРСД S-3), всего этих БЧ было произведено 90.

Началось поступление на вооружение одного из наиболее известных и массовых образцов французской бронетехники – БТР VAB. Также в 70-е годы поступила на вооружение БМП АМХ-10Р. Совместно с ФРГ созданы ПТРК второго поколения «Хот» и «Милан». Начат выпуск ЗРК «Роланд» и «Кроталь» (также и в корабельном варианте «Наваль Кроталь»).

Самым известным французским боевым самолетом, созданным в 70-е, стал истребитель-бомбардировщик «Мираж-F1». Появились совместный с Великобританией штурмовик «Ягуар», многоцелевой вертолет SA330 «Пума» и боевой вертолет «Газель».

Французские ВМС, как было сказано, получили ПЛАРБ типа «Редутабль». Также строились новые ПЛ, эсминцы и фрегаты. Экспортировалось корабельное вооружение и различное оборудование (двигатели, РЛС, ГАС).

Выйдя из военной организации НАТО в 1966 году, Франция оказалась своеобразным диссидентом Западного блока. Поэтому в 70–80-е годы она поставляла оружие в страны, к этому блоку не относящиеся и на него не ориентирующиеся: в Румынию (которая, впрочем, сама была диссидентом Варшавского договора), Югославию, Китай, Алжир, Ливию, Ирак, Сирию. Причем поставки оружия в Ливию в достаточно больших количествах велись даже в ситуации, когда Франция фактически воевала с ней в Чаде. Разумеется, почти исключительно французским оружием оснащались армии ее бывших колоний в Африке. Также среди крупнейших оружейных клиентов Парижа были и остаются арабские монархии.

В 80-е годы Франция продолжила укрепление своих ядерных сил. Была принята на вооружение авиационная ракета ASMP (выпущено 90 единиц) для самолетов «Мираж-4», «Супер Этандар», «Мираж-2000N» с дальностью полета 300 кило-

метров и скоростью полета 3 М и с ядерной БЧ TN-81 (100–300 кт). ВМС получили ПЛАРБ «Энфлексибль» (единственную в своем классе) с 16 БРПЛ М4А, каждая из которых несла шесть БЧ TN-70 (150 кт). БРПЛ М4В с шестью БЧ TN-71 (также 150 кт) получили четыре ПЛАРБ типа «Редутабль» (кроме самого «Редутабля», который в начале 90-х стал кораблем-музеем).

Первым французским истребителем четвертого поколения стал «Мираж-2000». В развитие вертолета «Пума» был создан AS332 «Супер Пума». ВМС Франции в 80-е получили на вооружение ПЛА, а также новые эсминцы, тральщики и ДВКД.

В 70–80-е годы страны Запада начали поставки оружия в Китай, при этом Франция оказалась одним из самых активных продавцов. Введение эмбарго на поставки оружия Пекину в 1989-м мало повлияло на данную ситуацию. Париж продолжал и продолжает до сих пор поставлять в КНР различное оборудование для всех видов ВС КНР. При этом французов не смущал, например, факт безлицензионного производства в Китае ЗРК «Кроталь» под названием HQ-7. Общее количество вертолетов, поставленных из Франции или произведенных по французским проектам в самом Китае, достигает 700 единиц. ВМС НОАК получили из Франции или от собственного ВПК по французским проектам до 40 различных ГАС, свыше 40 различных РЛС и до 400 дизельных двигателей для ПЛ, надводных кораблей и катеров.

ВПК Франции на постсоветском пространстве

Окончание холодной войны, разумеется, повлияло на военное строительство во Франции. В частности, Париж в 1996 году подписал Договор о безъядерной зоне и закрыл ядерные полигоны в Полинезии. В 1992-м вместо «Плутона» была принята на вооружение ОТР «Адес» (15 ПУ, 30 ракет) с БЧ TN-90 переменной мощности (от 0,25 до 80 кт), однако всего через четыре года она демонтирована, как и БРСД S-3D, при этом программа разработки БРСД S-4 была отменена. Таким образом прекратил свое существование наземный компонент французских СЯС. Основной составляющей воздушного компонента стали самолеты «Мираж-2000N». Произошло полное обновление морского компонента путем строительства в 1989–2010 годах серии из четырех ПЛАРБ типа «Триумфан», заменивших все более ранние ПЛАРБ. Они были оснащены БРПЛ М45 (дальность – 6 тыс. км, 6 БЧ TN-75 мощностью 110 кт).

В начале 90-х на вооружение был принят танк «Леклерк», последний из западных танков третьего поколения. Также поступили на вооружение французской армии ПТРК «Эрикс» и ПЗРК «Мистраль». ВМС Франции в 90-е получили новые фрегаты и тральщики. Фрегаты успешно поставлялись на экспорт, в том числе на Тайвань. Тайвань в 90-е тоже приобрел у Франции 60 «Миражей-2000», но на этом военно-техническое сотрудничество Парижа и Тайбэя завершилось, едва начавшись. Отношения с Пекином оказались для Франции важнее.

В ХХI веке из французских СЯС были выведены «Миражи-4» и «Супер Этандары», зато появились «Рафали». На вооружение поступила ракета ASMP-А с дальностью полета не менее 500 километров и усовершенствованной БЧ TNA (произведено не менее 54 таких ракет). На всех ПЛАРБ типа «Триумфан» происходит замена БРПЛ М45 на М51 с дальностью полета до 10 тысяч километров, способные нести до 10 БЧ TN-75.

Устаревшая БМП АМХ-10Р была заменена на колесную БМП VBCI. Принята на вооружение ЗРС SAMP/Т, разработанная совместно с Италией. ВВС и морская авиация Франции получили истребитель-бомбардировщик «Рафаль» поколения «4++». Совместно с Германией Франция разработала и приняла на вооружение многоцелевой вертолет NH90 и ударный вертолет «Тигр». ВМС Франции получили атомный авианосец «Шарль де Голль» и три УДК типа «Мистраль». Совместно с Италией строятся новые эсминцы и фрегаты.

Французский ВПК в настоящее время весьма успешно осваивает оружейные рынки стран Восточной Европы и бывшего СССР. Лучше всего здесь продаются французские вертолеты, ПЗРК «Мистраль» (его приобрели Венгрия, Сербия, Грузия, Туркмения) и РЛС обнаружения воздушных целей (в Казахстане таковые даже выпускаются по лицензии).

В целом Франция с некоторыми оговорками продолжает входить в крайне узкий круг стран, способных производить боевую технику практически всех классов, включая ядерное оружие и его носители.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года