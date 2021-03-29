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Интерфакс-АВН

Свыше 1,5 тыс. военных и 200 единиц техники примут участие в учениях ВДВ на полигоне в Псковской области

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Бронетранспортеры БТР-82 во время учений "Славянское братство - 2020" с участием военнослужащих Псковской дивизии ВДВ России
Бронетранспортеры БТР-82 во время учений "Славянское братство - 2020" с участием военнослужащих Псковской дивизии ВДВ России.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Более 1,5 тыс. военнослужащих примут участие в тактическом учении ВДВ на полигоне в Псковской области, которое пройдет с 30 марта по 1 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне "Струги Красные" в Псковской области состоится тактическое учение с гвардейским Черноморским десантно-штурмовым полком Псковского гвардейского соединения ВДВ с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным военного ведомства, всего в учении будет задействовано более 1500 военнослужащих, 200 единиц боевой и специальной техники, восемь самолетов Ил-76МД, два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-24.

"Учения начнутся с марша на штатной технике из базового района на аэродром взлета, где осуществят погрузку боевых машин десанта в самолеты военно-транспортной авиации для последующего десантирования. В ходе учения парашютно-десантные подразделения совершат десантирование с самолетов Ил-76МД", - сообщили в Минобороны.

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