Итальянский авианосец Cavour теперь может использовать истребители F-35B

Итальянский авианосец Cavour прошел сертификацию для применения нового истребителя пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Этому предшествовали продолжительные морские испытания.

Программа F-35 развивается стремительными темпами: одно из свидетельств этого — сертификация авианосца Cavour для применения версии самолета с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Морские испытания считали «проблемными», что еще больше усугубилось из-за ситуации, связанной с пандемией, которая потребовала строгих медицинских мер. Испытания на совместимость длились четыре недели — начиная с отправки корабля из Норфолка 28 февраля и с первой посадки на авианосец F-35B, которая состоялся 1 марта.

«Мы завершили все запланированные испытания и можем выдать временное разрешение на полеты (IFC — Interim Flight Clearance), которое позволит кораблю Cavour и его экипажу продолжить обучение. По возвращении на базу Patuxent River мы тщательно проанализируем собранные данные и в конце сможем выпустить окончательную сертификацию», — заявил Рон Хесс, инженер из группы проверки совместимости F-35.

F-35B Источник изображения: Italian Navy

Во время ходовых испытаний два F-35B из состава группы выполнили около 120 вертикальных посадок и столько же коротких взлетов с помощью трамплина авианесущего корабля (итальянский авианосец лишен стартовой катапульты).

Полеты F-35B / ©Naval News Авианосец Cavour — флагман итальянского флота. Корабль заложили 17 июля 2001 года и спустили на воду 20 июля 2004 года. Авианосец передали флоту 27 марта 2007-го и ввели в состав боеготовых сил с 10 июня 2009 года. В состав авиационной группы должны входить десять истребителей F-35B Lightning II и 12 вертолетов AgustaWestland AW101.

Стоит сказать, что, помимо корабля Cavour, в составе ВМС Италии есть авианосец Giuseppe Garibaldi. Этот корабль заложили еще в 80-е: он существенно меньше, чем Cavour.

Напомним, в прошлом году президент Франции заявил о старте практической реализации программы разработки нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle. Перспективный авианосец будет существенно крупнее своего предшественника и должен нести истребители шестого поколения.

Что касается России, то в будущем она может получить «мини-авианосец», которому присвоили обозначение «Варан». На его борту можно будет разместить несколько десятков самолетов.