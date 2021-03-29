Войти
Naked Science

Итальянский авианосец Cavour теперь может использовать истребители F-35B

193
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Итальянский авианосец Cavour прошел сертификацию для применения нового истребителя пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Этому предшествовали продолжительные морские испытания.

Программа F-35 развивается стремительными темпами: одно из свидетельств этого — сертификация авианосца Cavour для применения версии самолета с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Морские испытания считали «проблемными», что еще больше усугубилось из-за ситуации, связанной с пандемией, которая потребовала строгих медицинских мер. Испытания на совместимость длились четыре недели — начиная с отправки корабля из Норфолка 28 февраля и с первой посадки на авианосец F-35B, которая состоялся 1 марта.

«Мы завершили все запланированные испытания и можем выдать временное разрешение на полеты (IFC — Interim Flight Clearance), которое позволит кораблю Cavour и его экипажу продолжить обучение. По возвращении на базу Patuxent River мы тщательно проанализируем собранные данные и в конце сможем выпустить окончательную сертификацию», — заявил Рон Хесс, инженер из группы проверки совместимости F-35.

F-35B

Источник изображения: Italian Navy

Во время ходовых испытаний два F-35B из состава группы выполнили около 120 вертикальных посадок и столько же коротких взлетов с помощью трамплина авианесущего корабля (итальянский авианосец лишен стартовой катапульты).

Полеты F-35B / ©Naval News Авианосец Cavour — флагман итальянского флота. Корабль заложили 17 июля 2001 года и спустили на воду 20 июля 2004 года. Авианосец передали флоту 27 марта 2007-го и ввели в состав боеготовых сил с 10 июня 2009 года. В состав авиационной группы должны входить десять истребителей F-35B Lightning II и 12 вертолетов AgustaWestland AW101.

Стоит сказать, что, помимо корабля Cavour, в составе ВМС Италии есть авианосец Giuseppe Garibaldi. Этот корабль заложили еще в 80-е: он существенно меньше, чем Cavour.

Напомним, в прошлом году президент Франции заявил о старте практической реализации программы разработки нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен прийти на смену кораблю Charles de Gaulle. Перспективный авианосец будет существенно крупнее своего предшественника и должен нести истребители шестого поколения.

Что касается России, то в будущем она может получить «мини-авианосец», которому присвоили обозначение «Варан». На его борту можно будет разместить несколько десятков самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Продукция
AW-101
Charles de Gaulle
F-35
F-35B
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
Медицина
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
08.12.2017
"Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"
15.05.2015
Россия и Индия заключают крупнейший вертолетный контракт
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК