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Naked Science

Сроки адаптации космического корабля «Орел» к носителю «Ангара» сдвинули

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Источник изображения: naked-science.ru

Согласно новым сведениям, адаптацию российского космического корабля нового поколения к ракете «Ангара» сдвинули. Теперь ее планируют завершить в конце августа.

Связку из корабля «Орел» и ракеты «Ангара» можно назвать главной надеждой российской космической индустрии. Тем не менее сроки интеграции космического аппарата в состав носителя пришлось перенести. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает РИА Новости.

В прошлом году главный конструктор по разработке корабля в «Энергии» Игорь Хамиц заявил, что подготовку эскизного проекта по созданию комплекса «Ангары» с «Орлом», в рамках которого проводят работы по интеграции ракеты-носителя с космическим аппаратом, должны завершить в первой половине 2021-го.

В декабре сообщалось, что космическое ведомство направит на проработку эскизного проекта 1,1 миллиарда рублей. В качестве даты завершения работ назвали март 2021-го. В свою очередь, согласно данным, представленным недавно на сайте госзакупок, разработать эскизный проект должны до 31 августа 2021 года.

Изначально в качестве носителя для корабля «Орел» хотели использовать новую ракету «Русь-М», однако впоследствии ее проект закрыли. После этого в качестве возможных носителей называли новую «Ангару» или перспективный «Союз-5». В итоге для первых запусков корабля выбрали первый вариант.

«Орел» должен стать многоразовым пилотируемым космическим кораблем, способным решать широкий круг задач. Предполагается, что его можно будет использовать для полетов к орбитальной станции и спутнику нашей планеты. При этом, согласно недавнему заявлению главы космического ведомства, для снабжения станции аппарат может оказаться «чересчур дорог».

Также, по словам руководителя «Роскосмоса», возможности ракеты-носителя «Ангара» позволят собирать на орбите пилотируемые комплексы, с помощью которых можно было бы исследовать дальний космос.

Напомним, недавно программа новой российской ракеты прошла важный этап: в Центре имени Хруничева приступили к сборке первых серийных носителей «Ангара-А5», ранее заказанных Минобороны. Всего в 2022-2024 годы военные должны получить четыре новые ракеты этого типа.

«Ангара-А5»

Источник изображения: Центр Хруничева

Сейчас на счету «А5» только два запуска. Первый произвели еще в 2014 году, второй состоялся в 2020-м. Третий старт ракеты, возможно, проведут в этом году. В качестве даты первого беспилотного запуска космического корабля «Орел» называли 2023-й. Пилотируемый старт может состояться в середине десятилетия.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-5 РН
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