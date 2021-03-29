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Россия начала серийное производство ракет-носителей «Ангара-А5»

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Ракета "Ангара-А5"
Ракета "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : @Rogozin/Twitter

В России приступили к серийному производству первых четырех ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5», заказанных Минобороны. Ранее стало известно, что их должны поставить в 2022-2024 годах.

Центр имени Хруничева начал производство первых серийных ракет «Ангара-А5»: носители заказало Министерство обороны. Финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта <…> от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей “Ангара-А5” <…> (с заводскими номерами) 71757-71760 для нужд Минобороны», — сообщается на сайте госзакупок. По словам генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, ракеты поставят военным в 2022-2024 годы.

Предыдущий год стал знаковым для этой ракеты. Напомним, 14 декабря носитель впервые запустили после длительного перерыва: самый первый старт провели в 2014 году. Третий запуск «Ангары-А5» могут выполнить в 2021-м, четвертый — в 2022 году. Все они будут элементами летно-конструкторских испытаний. В 2023-м ракету хотят использовать для летно-конструкторских испытаний космического корабля нового поколения, известного как «Орел» (ранее — «Федерация»). В середине десятилетия «Ангара-А5» повышенной грузоподъемности должна запустить космический корабль с экипажем на борту.

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Источник изображения: МО РФ

В семейство «Ангара» входят несколько ракет. Это легкий носитель «Ангара-1.2», средний «Ангара-А3», а также тяжелые «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Последний будет обладать наибольшей грузоподъемностью: предполагается, что он сможет вывести на НОО (низкая опорная орбита) до 38 тонн. У обычной «Ангары-А5» этот показатель составляет 24 тонны.

Несмотря на ряд критических замечаний (они, в частности, касаются высокой стоимости ракет), «Ангару» рассматривают как один из ключевых элементов российской космической программы. Как в прошлом году заявил глава космического ведомства Дмитрий Рогозин, «Роскосмос» хочет начать исследовать дальний космос с помощью собираемых пилотируемых модулей, запускаемых новой ракетой. Характеристики носителя дают возможность «комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы».

Заявление примерно совпало с фактическим отказом от сверхтяжелой ракеты «Енисей»: по крайней мере, в том виде, в котором он существовал до этого. Впрочем, вероятно, это еще не конец проекта: источник в космической индустрии сообщил недавно, что российские инженеры определили новый облик перспективного носителя. В основе концепции — двигатель РД-182.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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