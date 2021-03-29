Абхазия на Женевских дискуссиях выразила озабоченность в связи с углублением военного сотрудничества Грузии с США и НАТО

Сухум. 26 марта. ИНТЕРФАКС - На Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье абхазская сторона выразила озабоченность в связи с углублением военно-технического сотрудничества Грузии с США и НАТО, сообщает пресс-служба МИД Абхазии по итогам очередного раунда переговоров.

"Продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии может привести к непредсказуемым последствиям и способно спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе. (...) Абхазская сторона подтвердила свои намерения продолжать развитие и укрепление военно-технического сотрудничества с РФ", - говорится в сообщении.

В рамках 52-го раунда дискуссии основное внимание было сосредоточено на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы, добавили в пресс-службе.

"Представители Абхазии предложили новый вариант текста устного совместного заявления, однако грузинская сторона вновь выступила против, из-за чего сторонам не удалось согласовать компромиссное решение по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками дискуссий, за исключением представителей Тбилиси, была охарактеризована как спокойная и стабильная, добавили в абхазском МИД. Также участники дискуссии дали положительную оценку гуманитарным коридорам на грузино-абхазской границе в период действия ограничительных мер.