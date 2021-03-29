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Naked Science

Видео: три атомных субмарины ВМФ России проламывают арктический лед

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Источник изображения: naked-science.ru

Минобороны впервые опубликовало видео, на котором показано, как три российские субмарины всплывают в Арктике, проламывая лед.

Российское Минобороны опубликовало видео всплытия трех атомных субмарин, проламывающих лед. Операция стала частью экспедиции «Умка-21». По словам главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, лодки всплыли в ограниченном районе, радиус которого составил 300 метров.



Также отмечается, что впервые в истории российского флота удалось выполнить практическую торпедную стрельбу атомной субмарины из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъемом на поверхность.

На видео запечатлены, предположительно, субмарины проекта 667БДРМ и 955. Первая — стратегический ракетоносец третьего поколения, в то время как вторая представляет собой стратегическую атомную субмарину четвертого — последнего — поколения. Сейчас эти субмарины — основа морской составляющей российской ядерной триады.

Недавно, напомним, стало известно, что в России стартует выпуск инновационного покрытия для субмарин проекта «Борей-А». Начать его производство должны в мае этого года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
Арктика
Ядерный щит
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