Видео: три атомных субмарины ВМФ России проламывают арктический лед

Минобороны впервые опубликовало видео, на котором показано, как три российские субмарины всплывают в Арктике, проламывая лед.

Российское Минобороны опубликовало видео всплытия трех атомных субмарин, проламывающих лед. Операция стала частью экспедиции «Умка-21». По словам главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, лодки всплыли в ограниченном районе, радиус которого составил 300 метров.

Также отмечается, что впервые в истории российского флота удалось выполнить практическую торпедную стрельбу атомной субмарины из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъемом на поверхность.

На видео запечатлены, предположительно, субмарины проекта 667БДРМ и 955. Первая — стратегический ракетоносец третьего поколения, в то время как вторая представляет собой стратегическую атомную субмарину четвертого — последнего — поколения. Сейчас эти субмарины — основа морской составляющей российской ядерной триады.

Недавно, напомним, стало известно, что в России стартует выпуск инновационного покрытия для субмарин проекта «Борей-А». Начать его производство должны в мае этого года.