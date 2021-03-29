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ТАСС

Минобороны РФ впервые опубликовало кадры всплытия трех атомных подлодок в Арктике

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Всплытие состоялось в рамках комплексной экспедиции "Умка-21"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России впервые опубликовало видеозапись всплытия трех атомных подводных лодок (АПЛ) в Арктическом регионе. Как отметили в ведомстве, всплытие состоялось в рамках комплексной экспедиции "Умка-21", проходящей в настоящее время в Арктике.

В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, состоявшему в пятницу, главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что всплытие из-подо льда трех АПЛ было выполнено в ограниченном районе радиусом 300 м.

"Впервые в истории ВМФ российского ВМФ была выполнена практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность", - добавили в Минобороны.

В соответствии с видеозаписью во всплытии принимали участие, предположительно, подлодки проекта 667БДРМ и проекта 955 "Борей".

Как отметил Евменов, техника, применяющаяся в ходе экспедиции "Умка-21", показывает положительный опыт эксплуатации. "По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур", - сообщил главком ВМФ. По его словам, проведение арктических экспедиций ВМФ будет продолжено в дальнейшем.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
Арктика
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