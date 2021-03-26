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ТАСС

Рогозин показал снятое из космоса фото севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза

Разделы: Космонавтика
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

Снимок сделал спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" сфотографировал контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимки опубликовал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале и прикрепил фото.



Во вторник утром в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом один из крупнейших в мире контейнеровозов компании Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировало судоходство по каналу. Как сообщалось ранее, блокировка движения привела к тому, что в Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

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Страны
Панама
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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