Шойгу заявил об усилении обороны рубежей РФ от Чукотского до Японского морей

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Зенитные ракетные системы С-300В4, развёрнутые на Курилах, С-400 - на Сахалине и самолёты-перехватчики МиГ-31БМ - на Чукотке обеспечили надёжное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин - на системах С-400, на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сказал Шойгу в четверг на коллегии военного ведомства.

"В целом, - отметил министр, - это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей - от Чукотского до Японского морей".

По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получила дальнейшее развитие.

"В рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более девятисот единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолёты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортёры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "активное внедрение опыта современных вооружённых конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений позволили в прошлом году существенно повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с 2019 годом".