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ТАСС

Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%

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Церемония передачи 104-му гвардейскому десантно-штурмовому Краснознаменному полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальон
Церемония передачи 104-му гвардейскому десантно-штурмовому Краснознаменному полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 14.03.2019.
Источник изображения: правительство Псковской области / www.pskov.ru

До конца года ВДВ получат еще два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Доля современных образцов вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72%. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены еще два", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ".

По словам Шойгу, "укомплектованность военнослужащими по контракту составляет 72% от общей численности".

Прикрытие дальневосточных рубежей

Зенитные ракетные комплексы С-300В4, развернутые на Курилах, С-400 - на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ - на Чукотке обеспечили надежное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, рассказал Шойгу.

"С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин - на системах С-400, на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сказал министр.

"В целом, - отметил министр, - это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей - от Чукотского до Японского морей". По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получила дальнейшее развитие.

"В рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи", - сказал Шойгу.

Он отметил, что активное внедрение опыта современных вооруженных конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений позволили в прошлом году существенно повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с 2019 годом.

Шойгу подчеркнул, что пятый год подряд танковые экипажи ВВО становятся победителями Армейских международных игр.

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1 комментарий
№1
26.03.2021 08:05
300 машин дождались, КМЗ серийно выпускает из обещанных Путину В.В. тысячи, как бы еще вторую линию запустить на пятьсот 2С37 152мм САУ. Польша свою серию 155мм САУ догоняет, но там все немецкое, по первому свистку выгрузят любое количество комплектов, у них требование все снаряды управляемые их батарея равнозначна нашему дивизиону, явно поражение на Донбассе гарантировано.
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