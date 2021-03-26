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Известия.ru

Шойгу отметил надежное прикрытие Дальнего Востока благодаря ЗРК и МиГ-31БМ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Зенитные ракетные комплексы С-300В4, развернутые на Курилах, С-400 (на Сахалине) и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ (на Чукотке) обеспечили надежное прикрытие российских дальневосточных рубежей, заявил в четверг, 25 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии российского военного ведомства.

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что на данный момент в рамках государственной программы продолжается переоснащение войск Восточного военного округа (ВВО).

«В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи», — отметил Шойгу.

Глава министерства напомнил, что танковые экипажи ВВО пятый год подряд становятся победителями Армейских международных игр.

«В текущем году основные усилия военного округа сосредоточены на совершенствовании системы мобилизационного развёртывания, строительстве и обустройстве объектов военной инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности мероприятий подготовки войск», — заключил Шойгу.


16 марта стало известно, что минобороны РФ приняло решение вооружить зенитные подразделения Восточного военного округа новейшими ЗРК «Тор-М2» — одни из самых эффективных в мире средств противовоздушной обороны ближнего действия. Они способны сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты. Как отмечали эксперты, ЗРК существенно повысит возможности войсковой ПВО на Дальнем Востоке.

26 февраля военнослужащие ВВО начали проведение учений на Курильских островах с участием более 1 тыс. человек. Также была задействована авиация.

В начале 2021 года в министерстве сообщили, что на вооружение ВВО поступили многоцелевые истребители Су-35. Отмечалось, что боевые самолеты задействованы в выполнении учебно-боевых задач в авиационных частях ВВО.

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