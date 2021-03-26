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Российская газета

Бондарев: Заказчиками военной продукции РФ являются около 50 стран мира

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: http://www.council.gov.ru/

Пандемия не нарушила график поставок в Вооруженные силы РФ вооружения и техники. Об этом, выступая в четверг на ежегодном брифинге перед военными атташе иностранных государств, аккредитованными в РФ, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (бывший главком Воздушно-космических сил России).

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс работает хорошо. "Созданные в предыдущие годы заделы позволяют России постоянно обновлять и вовремя поставлять вооружения и новую технику в войска, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса", - отметил сенатор.

"Несмотря на то, что мы запланировали сокращение военного бюджета в 2021-2023 годах на 10 процентов, наша экономика вышла в предыдущие годы на определенное развитие", - уточнил Бондарев.

Сенатор рассказал, что в настоящее время около 50 стран являются заказчиками российской продукции военного назначения. "В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживает контакты почти с половиной государств мира, около 50 стран являются заказчиками нашей продукции военного назначения. Объем экспорта продукции военного назначения в 2020 году составил более 15 млрд долларов США, и мы надеемся на его рост", - сказал Виктор Бондарев.

Сенатор добавил, что ОПК должен удовлетворять потребности Вооруженных сил и обеспечивать стратегическое присутствие России на мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг. В качестве приоритетных направлений, по его словам, определены авиационная, судостроительная, ракетно-космическая отрасли, радиоэлектронные технологии, а также отдельные виды инженерно-строительной индустрии.


Иван Петров

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