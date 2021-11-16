Человеческий фактор гибридной войны

Награждены лауреаты «Огарковских чтений»

Центр анализа стратегий и технологий провел ежегодную конференцию «Огарковские чтения», посвященную памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, предвосхитившего концепцию «революции в военном деле», начальника Генерального штаба вооруженных сил СССР (1977–1984) Николая Огаркова. Маршал Огарков стал вдохновителем и непосредственным руководителем работ по внедрению в военное дело новейших для своего времени технологий и решений.

В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, «Огарковские чтения» удалось провести в очном формате. Участники конференции обсудили развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий. Особое внимание уделялось вопросам развития оборонной промышленности и ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии приняли участие известные деятели вооруженных сил и оборонно-промышленного (ОПК).

Цель конференции – анализ исторического опыта, изучение направлений совершенствования передовых технологий, организация площадки для публичной дискуссий и междисциплинарного диалога по актуальным вызовам и проблемам. Идея проведения «Огарковских чтений» поддержана заместителем председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрием Борисовым и заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко.

Конференцию вступительным словом открыл Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (2004–2008), председатель Организационного комитета конференции.

Юрий Балуевский отметил большую роль конференции в анализе исторического опыта, а также в обсуждении новых подходов и технологий военного дела. Конференция за четыре года стала местом честного и прямого обмена мнениями и опытом, а также обсуждения новых тенденций в военном деле.

На конференции прозвучали доклады американского военного историка, полковника Вооруженных сил США в отставке Дэвида Гланца о советских истоках операции «Буря в пустыне», а также комментарий Игоря Куртукова, военного историка, в развитие этой темы.

Исследовательская работа Дэвида Гланца из серии «Буря в августе» посвящена наступательной операции Вооруженных сил Советского Союза в августе 1945 года против Квантунской армии в Маньчжурии. Автор утверждает, что описанные в его работе действия Красной армии были тщательно изучены и смоделированы американцами при проведении операции «Буря в пустыне» на Ближнем Востоке. Исследователь рассказал об особенностях американской военной мысли, малоизвестных общественности: о склонности рассматривать и прорабатывать внушительное количество военных теорий. Поэтому в 70–80-е годы ХХ века будущие американские офицеры знакомились с советской военной мыслью 1930-х годов – с теорией «глубокой операции», идейными вдохновителями которой были советские офицеры В.К. Триандафиллов, К.Б. Калиновский и др. Дэвид Гланц кратко обрисовал особенности подготовки к операции «Буря в пустыне» и рассказал о специфике ее проведения. Исследователь также отметил несколько курьезную природу названия серии «Буря в пустыне», рассказав о том, что его дочь навела его на мысль о таком названии. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов отметил, что впервые столкнулся с подобным взглядом на этот вопрос еще несколько лет назад, и выразил надежду, что его обсуждение на четвертой ежегодной конференции «Огарковские чтения» поможет широкой общественности ознакомиться с такой точкой зрения относительно природы операции «Буря в пустыне».

После презентации доклада Дэвида Гланца в видеоформате был продемонстрирован комментарий военного историка Игоря Куртукова. Исследователь, комментируя доклад Дэвида Гланца, обратил внимание на тот факт, что классикой проведения подобных операций можно считать План «Гельб», успешно реализованный немецкими войсками в 1939–1940-х годах. Помимо этого, Игорь Куртуков указал на различия между советской и американской операциями, отметив, в частности, влияние на проведение американской операции «Буря в пустыне» специфических условий войны в пустынной местности и практически полного отсутствия доступа к местной инфраструктуре.

После обсуждения представленного доклада Дэвида Гланца слово взял директор ЦАСТа Руслан Пухов. Он выступил с речью в память об основателе Центра Константине Макиенко.

Затем последовал доклад археолога, руководителя лаборатории экспериментальной археологии НОЦЕИ ЮУрГУ, директора ассоциации «Археос» Ивана Семьяна, в котором он рассказал о военно-технических новациях эпохи бронзы. Ученые установили, что первые в мире боевые колесницы были созданы на территории Южного Урала на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры, а затем распространились по всему миру, в том числе попали в древнегреческие Микены. В докладе были освещены причины возникновения боевых колесниц – физиологические особенности лошадей того периода, которые не позволяли долгое время ехать на них верхом. Использование же колесниц позволяло снизить до минимума нагрузку на лошадь, при этом в наибольшей степени реализовав ее скоростной потенциал.

Иван Семьян рассказал о широкой дискуссии в научном сообществе, посвященной подлинному предназначению найденных образцов колесниц. Он отметил, что довольно долгое время распространенной была позиция, в соответствии с которой такие средства передвижения не могли использоваться в бою. Среди прочих аргументов приводились два, выделяющихся особо: малая ширина оси колесницы, не позволяющая достичь уверенного управления в условиях боя, подвергавшая всю конструкцию риску опрокидывания, а также отсутствие металлических элементов в изделии, что, как полагали ранее, неизбежно пагубно сказывалось на общей прочности колесницы, в особенности в условиях боя. Археолог привел данные новейших исследований, опровергающие эти гипотезы, в частности были представлены результаты полевых испытаний моделей колесниц, построенных по подобию найденных образцов. Отдельно были рассмотрены вопросы развития всадничества, особенностей производства металлов, конструкции и предназначения разных видов вожжей, а также аспекты отношений между общностями, обладающими рассмотренными технологиями, и теми, у кого не было таковых.

Интереснейший доклад сопровождался презентацией, содержащей, помимо прочего, видеоряд, демонстрирующий успехи команды ученых в воссоздании боевых колесниц того периода из аутентичных материалов. По завершении выступления ученому была вручена премия «Огарковских чтений». Иван Семьян в своей благодарственной речи упомянул команду ученых, без которых, по его словам, добиться таких результатов не представилось бы возможным, предыдущие поколения археологов, посвятивших свою жизнь кропотливому сбору информации, на основе которых сегодня удалось сделать те открытия, о которых доложил в своем выступлении исследователь, а также членов семей ученых, которые поддерживали археологов на протяжении всего времени исследований.

На конференции состоялась панельная дискуссия о конфликте в Карабахе. В обсуждении приняли участие: член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский; писатель, автор книги «Карабахская война 1991–1994» Мамед Велимамедов; глава департамента оборонных исследований Armenian Research&Development Institute, эксперт РСМД Леонид Нерсисян.

Участники обсуждения затронули вопросы исторических предпосылок второй карабахской войны, обсудили роль «головокружения от успехов», которое присутствовало в рядах военных и политиков Армении после конфликта в Карабахе 1992–1994 годов и могло повлиять на недостаточную подготовку армянских вооруженных сил к недавнему конфликту. Отдельно были отмечены различные подходы в подготовке к вооруженному конфликту. Было высказано мнение, что таковые у сторон различались настолько, что можно было бы предположить, будто они готовятся к разным конфликтам. Также был затронут вопрос скорости реакции армянской стороны на поступающие сигналы, свидетельствующие о скором начале активных боевых действий. Участники сошлись во мнении, что реакция на такие сигналы была недостаточно оперативной и непоследовательной. Участники согласились с существенным влиянием Турции на ход конфликта в Карабахе, на усиление этого государства в регионе в целом. Отмечено было также и то, что при выстраивании политики в Закавказье необходимо понимать, что регион относится скорее к Ближнему Востоку, чем к Европе, что, безусловно, накладывает свои ограничения и придает политике в регионе свою специфику.

Речь шла и о восприятии военного конфликта в Азербайджане. По мнению участников, конфликт там воспринимался как отечественная война, и это обусловило готовность идти на высокие потери и большие жертвы. Был также поднят вопрос причин поражения армянской стороны в конфликте. По мнению Леонида Нерсисяна, который согласился с озвученным итогом конфликта, большую роль в таком исходе сыграла политика Никола Пашиняна. При этом эксперт отметил, что претензии к России и ее бездействию во время конфликта в Карабахе, которые озвучиваются некоторыми силами в Армении, безосновательны, поскольку российские официальные лица практически на протяжении десятилетия публично заявляли, что не станут поддерживать какую-либо из сторон потенциального конфликта.

Первым лауреатом Премии имени Н.В. Огаркова в этом году стал замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев (слева) за эффективную организацию выполнения заданий гособоронзаказа. Награду вручает директор ЦАСТ Руслан Пухов. Фото ЦАСТ

Был рассмотрен и вопрос соблюдения обязательств в рамках ОДКБ. Участники дискуссии сошлись во мнении, что поднимать этот вопрос не до конца корректно, так как армянская сторона официально никогда не заявляла о том, что подверглась нападению, то есть формальные механизмы реакции ОДКБ на агрессию не были приведены в действие. Эксперты затронули проблему сохранения статуса-кво в регионе, согласившись с мнением, что в период присутствия российских миротворцев дальнейшая эскалация невозможна. Мамед Велимамедов при этом упомянул события августа 2008 года, представив их как пример попытки эскалации конфликта в регионе с присутствием российского миротворческого контингента и последствий таких попыток.

Под конец дискуссии участники сошлись во мнении, что, несмотря на невозможность силового решения конфликта в период присутствия российских сил в регионе, никто не может гарантировать, что после их выхода ситуация не обострится вновь. Другими словами, эксперты подтвердили свои опасения касательно вероятности начала третьей карабахской войны. С заключительным комментарием по этому вопросу высказался Яков Кедми. По его мнению, несмотря на военные успехи Азербайджана, этому государству вряд ли когда-нибудь удастся взять под контроль Карабах, поскольку последний в подавляющем большинстве населен армянами, которые не поддадутся ассимиляции.

Следующим был доклад на тему «Турбовинтовой или реактивный? Современные ВВС и проблема учебно-тренировочного самолета». Доклад заместителя директора ЦАСТа Максима Сысоева был посвящен перспективам принятия на вооружение нового учебно-тренировочного самолета. В начале выступления был проведен небольшой исторический экскурс, касающийся появления в СССР и России учебно-тренировочных самолетов для военных летчиков, в частности о принятии на вооружение самолета AeroL-39 Albatros производства Чехословакии. Затем автор произвел оценку итогов конкурса различных проектов учебно-тренировочного самолета в России, отметив, что в итоге было принято решение о принятии на вооружение самой дорогой и самой тяжелой машины из всех предложенных – самолета Як-130. Докладчик оценил возможности использования избранных машин на сегодняшний день, придя к выводу, что закупочная цена и летный час реактивных машин, несмотря на все их положительные качества, непомерно высоки в сегодняшних экономических реалиях. Сысоев отметил, что высокая стоимость эксплуатации таких самолетов придает свою специфику подготовке военных летчиков, которые получают доступ к полетам на этих машинах только на продвинутом этапе подготовки. Докладчик отметил и тенденцию роста стоимости подготовки военных летчиков в целом. Была проведена оценка международной практики использования легких турбовинтовых машин в обучении летного состава. В итоге реальной альтернативой для устаревших самолетов L-39 в летных училищах России назван проект учебно-тренировочного самолета УТС-800, разработку которого ведет АО «УЗГА». Эксплуатация этого самолета будет ориентировочно вдвое дешевле ныне используемых машин.

Консультант ЦАСТа Сергей Денисенцев подготовил презентацию по гражданским и военным аспектам цифрового контроля. В своем докладе автор осветил основные черты современного этапа развития цифровых технологий, отметил особенности системы социального кредита, введенной в КНР. По мнению докладчика, главным бенефициаром новой системы является Китайский народный банк, который, используя обширную базу данных, сможет принимать наиболее взвешенные решения относительно выдачи кредитов и оказания прочих услуг конкретным гражданам. Сергей Денисенцев рассказал о возможностях, которые новые технологии цифрового контроля могут дать военным, упомянув также и опыт России в применении таких технологий, например формирование Национального центра управления обороной. В частности, большое внимание было уделено вопросу мобилизации и контроля мобилизационного потенциала. По мнению автора, единая цифровая система помогла бы более оперативно реагировать на вызовы, присущие мобилизации, ускорить ее темпы и минимизировать количество уклоняющихся.

Президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров прокомментировал доклад в контексте рынка труда. Он также рассказал о растущем в мире спросе на услуги в области кибербезопасности, отметив стремительный рост цены на акции компании CrowdStrike и успехи компании Palantir, занятой разработкой программного обеспечения анализа данных для организаций. За докладом и комментарием последовала оживленная дискуссия о возможностях практического применения цифрового контроля в военной сфере. Обсуждались вопросы возможного дублирования функций существующих систем контроля и перспективных цифровых платформ, релевантность цифрового обновления таких систем контроля в целом.

Конференцию завершила панельная дискуссия о роли и месте разведки в современном мире, в которой приняли участие: полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков; израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» в 1992–1999 годах Яков Кедми; директор ЦАСТа Руслан Пухов.

Участники выдвинули ряд тезисов относительно сущности разведки, ввели разделение на тактическую разведку и стратегическую, указав различную роль каждого из этих ответвлений. Отмечено было и то, что могущественная разведывательная служба может существовать только под началом человека, которому удастся совместить несовместимые на первый взгляд вещи – военную дисциплину и гибкость ума в рядах своих сотрудников. Участники дискуссии были единогласны во мнении, что ярким образчиком такого деятеля можно назвать начальника Главного управления разведки Министерства государственной безопасности ГДР Маркуса Вольфа. Андрей Безруков рассказал о том, что во многих государствах существует не одна разведывательная служба, а ряд таковых. Это происходит потому, что формирование организации, которая бы могла быть ответственной и за тактический, и за стратегический уровень разведки, – зачастую очень сложная задача. Более простым выходом из ситуации видится создание нескольких организаций, каждая из которых имела бы свою ограниченную зону ответственности. Именно поэтому в России и в США насчитывается несколько разведывательных служб. В организациях, занимающихся разными уровнями разведки, складывается разная культура – это одно из ключевых явлений, не позволяющих эффективно работать разным разведкам под одной крышей. Говоря о тактической разведке, Андрей Безруков отметил, что таковая обладает культурой источника, в то время как стратегическая разведка – культурой аналитика. Лишь немногие государства обладают сильными разведывательными организациями. Отчасти это происходит потому, что для развития разведки перед ней необходимо ставить невыполнимые задачи, что возможно только в условиях очень серьезных вызовов, стоящих перед государством, в некоторых случаях даже в условиях экзистенциальной угрозы. При отсутствии конкретного направления работы и четких задач разведка неизбежно деградирует.

Отдельно Андрей Безруков рассказал о важности правильного взаимодействия разведывательного сообщества с лицами, принимающими решения. По его мнению, лицо, принимающее решение (ЛПР) во взаимодействии с разведкой, обязано слушать, ставить цель и действовать. Кроме того, нужно учитывать, что непосредственный начальник разведывательной службы – глава государства. Это предполагает, что человек, перед которым будет отчитываться разведка и который будет принимать решение, может иметь совершенно отличный от военного склад ума, что, конечно, создает особенности взаимодействия с разведывательным сообществом. Стоит упомянуть некоторые черты характера, обычно присущие крупным политикам, которым удалось подняться на уровень принятия решений. Речь идет прежде всего о некоторой степени самоуверенности и недоверчивости. Эти два качества негативно сказываются на диалоге с разведывательными службами. Однако, если политик не просто знаком со спецификой работы разведки и психологии людей, которые заняты в этой отрасли, а сам является выходцем из разведки, безусловно, эффективность взаимодействия ЛПР с разведсообществом в таком случае крайне высока. Кроме того, такой бэкграунд ЛПР практически исключает возможность манипулирования со стороны разведки (некоторые случаи такой злонамеренной активности разведсообщества наблюдались в бытность Дональда Трампа президентом США). Яков Кедми, отвечая на вопрос из зала, касающийся проявлений профессиональных особенностей разведчика в работе Владимира Путина, согласился с тезисом об эффективности взаимодействия с разведкой человека, обладающего опытом работы в этой области. Он отметил, что настоящего разведчика всегда можно отличить от обычных людей, но только в том случае, если он сам этого захочет. Он вспомнил опыт своей первой встречи с Владимиром Путиным в середине 1990-х, рассказав о том, что сразу же понял, с кем он имеет дело, имея в виду его прошлое в разведке. Яков Кедми и Андрей Безруков сошлись во мнении, что основной капитал, которым обладает любая разведывательная служба, это человеческий капитал, что любые технические средства не могут заменить профессионализма сотрудников. Яков Кедми отметил, что системы BigData, которые сегодня столь популярны, несмотря на все свои преимущества, не способны распознавать чувства и намерения человека. По его мнению, разведка должна опираться на анализ готовности лица, принимающего решение, отдать тот или иной приказ, а не на рациональности такого шага, поскольку история знает множество примеров, когда, казалось бы, не до конца просчитанные, иногда даже иррациональные планы претворялись в жизнь. В ходе дискуссии также была отмечена одна из ключевых проблем разведывательных служб – склонность прислушиваться к тем источникам, что сообщают сведения, которые хотелось бы получить. В заключение Андрей Безруков отметил, что весь процесс разведывательной деятельности подобен цепи, где каждое звено должно качественно выполнять свою функцию, если одно из звеньев дает сбой, нарушается вся система.

ЦАСТ объявил лауреатов Премии имени Маршала Советского Союза Николая Огаркова. Премия была учреждена в 2017 году в столетний юбилей маршала и присуждается ежегодно за вклад в укрепление обороноспособности страны, в области военной науки и военной экономики, разработки и создания вооружений и военной техники.

Первым лауреатом Премии имени Н.В. Огаркова в этом году стал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев за эффективную организацию выполнения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями оборонной промышленности в сложный для страны коронавирусный период. Удалось обеспечить выпуск и передачу на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации новейших и знаковых образцов ВВСТ, например атомной подводной лодки «Князь Владимир» (проект 995А «Борей») и истребителя пятого поколения Су-57. Качественно организованная работа позволила не только обеспечить выполнение заданий ГОЗ, но и увеличить темпы диверсификации организаций ОПК. В прошлом году впервые выпуск гражданской продукции превысил четверть от всего объема производства – 25,6% (при плановом показателе 2020 года – 17%). К 2025 году этот показатель планируется довести до 30%.

Премию за вклад в изучение российской военной истории и популяризацию науки получил археолог, руководитель лаборатории экспериментальной археологии НОЦЕИ ЮУрГУ, директор ассоциации «Археос» Иван Семьян. За последние 10 лет, опираясь на труды археологов, изучавших древние колесницы Урала, команда исследователей под руководством Ивана Семьяна провела успешные натурные испытания реконструкции древнейшего в мире колесничного комплекса, найденного на Южном Урале, и убедительно доказала, что данные повозки были не только первыми в мире, но и имели прежде всего военное назначение, являясь для своей эпохи инновационным оружием доминирования.

Справка НВО

Центр анализа стратегий и технологий – ведущая российская научно-исследовательская организация, с 1997 года занимающаяся изучением широкого спектра вопросов в сфере обороны и безопасности: структуры и состояния вооруженных сил стран мира, оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества.

Ключевые результаты своей деятельности ЦАСТ публикует в журнале «Экспорт вооружений», который издает с момента своего основания. В 2007 году журнал получил премию «Золотая идея», учрежденную Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ, в номинации «За информационную поддержку экспорта продукции военного назначения». С 2004 по 2018 год выпускался журнал на английском языке Moscow DefenseBrief, также отмеченный премией ФСВТС «Золотая идея».

ЦАСТ также занимается подготовкой и изданием книг. Особой популярностью пользуются книги «Сирийский рубеж» с предисловием министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, «Между миром и войной: силы специальных операций» и «Грозное небо. Авиация в современных конфликтах» под редакцией председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева. В 2021 году изданы книги «Военная разведка» под редакцией Руслана Пухова и Пола Робинсона и «Буря на Кавказе» под редакцией Руслана Пухова.

Никита Малышев

Никита Иванович Малышев – магистрант МГИМО.