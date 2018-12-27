Виктор Бондарев: санкции Запада не повлекут потрясений для российского ОПК в будущем году

Бывший главком ВКС — о том, когда у РФ могут появиться ударный беспилотник шестого поколения, новый дальний бомбардировщик и почему России не нужен раздутый военный бюджет

За последние несколько лет в российских Вооруженных силах прошло масштабное переоснащение. Новая техника поступала в войска и применялась в ходе контртеррористической операции в Сирии. О том, что ждет российскую армию в будущем, когда у РФ могут появиться ударный беспилотник шестого поколения, новый дальний бомбардировщик и почему России не нужен раздутый военный бюджет, в интервью ТАСС рассказал бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Один из главных вопросов осенней парламентской сессии — рассмотрение статей бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, касающихся национальной обороны и безопасности. Чем параметры нового оборонного бюджета будут отличаться от тех, что были заложены в действующем?

— В абсолютных цифрах разница оборонного бюджета на уходящий год и на каждый год предстоящей трехлетки невелика. В 2018 году на обеспечение нужд по разделу "Национальная оборона" потрачено 3,032 трлн. В следующем и последующих двух годах раскладка такая: 2,914 трлн в 2019 году (в соответствующем законе прошлого года на данный период предлагалось 2,790 трлн), 3,019 трлн в 2020 году (прежде предлагалось 2,844 трлн), 3,160 трлн в 2021 году.

Цифры разнятся незначительно. Постоянство и в хорошем смысле предсказуемость расчетов свидетельствуют о том, что в данном направлении у нас все стабильно, основательно, направление развивается и обеспечивается достаточными средствами. Больше, чем надо, Министерство обороны не требует. Наращивать расходы сейчас необходимости нет, так как у нас прекрасное оружие, военная и специальная техника, инфраструктурные объекты. Поддерживать их, развивать в соответствии с ранее построенными планами, в соответствии с духом времени (имею в виду даже не столько геополитические условия, сколько научно-технические возможности), обновлять то, что устарело, разрабатывать новое — вот что сейчас на повестке оборонного ведомства.

В прошлом году мы приняли новую госпрограмму вооружений на десять лет, в уходящем году она стартовала. Обеспечить мероприятия в рамках этой программы — для этого в законе о федеральном бюджете на 2019–2021 годы средств заложено достаточно.

Когда американцы увеличили и без того не маленькие расходы на свои вооруженные силы и военную промышленность, многие ждали от нас симметричного хода. Но его не последовало, так как, во-первых, для обеспечения национальной обороны и безопасности предусмотренных средств хватит, а милитаризировать экономику и промышленность мы не собираемся. А во-вторых, мы не конъюнктурно, а заблаговременно, планово развиваем, укрепляем, оснащаем армию, флот и оборонно-промышленный комплекс любимой Родины. И сколько бы ни нагнетали напряженность страны НАТО, сколько бы ни пытался их идейный и финансовый вдохновитель — США — втянуть нас в гонку вооружений, мы не будем тратить чрезмерные финансы, силы и энергию на бравады, всякие глупые соревнования. У нас уже заранее готов ответ на каждый их агрессивный ход. У нас мощно выстроена система обороны страны, прекрасно оснащены и подготовлены войска всех видов и родов, крепок ядерный щит, богат и диверсифицирован неядерный арсенал.

Мы при текущем финансировании нужд обороны и безопасности способны эффективно отразить любую угрозу

— Учтен ли возможный спад прибыли за счет продаж техники за рубеж из-за американских санкций? Индонезия ранее заявляла о возможном срыве контракта на поставки самолетов. Или же этот риск не столь существенен?

— Такие риски мы вынуждены учитывать уже пятый год подряд. У санкций, как у любой "медали", есть две стороны: позитивная и негативная. Позитивная заключается в том, что мы активно реализуем программу импортозамещения, — активнее, чем в обычных условиях торговли с другими странами.

Санкции, можно сказать, вошли в привычку

Мы выработали против них иммунитет, уже адаптировали к этому новому режиму нашу экономику. Поэтому в следующем году никаких потрясений они не повлекут.

Кстати, эти американские экономические ограничения служат своеобразной лакмусовой бумагой для третьих стран, проверкой их на степень политической суверенности, а также определенным фильтром для нас: если какое-то государство даже под угрозой ощутить санкции на себе все равно продолжает сотрудничать с Россией, значит этот партнер в нас по-настоящему заинтересован, значит с ним можно иметь дело в долгосрочной перспективе. Да, имеет место и фрагментарное, и ситуативное сотрудничество. Однако флюгеры нам в числе друзей не нужны. Контакты не рвем, но выводы делаем.

— За последние годы российская армия была серьезно переоснащена, новая техника применялась во время операции в Сирии. Куда российская армия должна двигаться в технологическом плане дальше? Будет ли сделан упор на интеллектуальные технологии?

— В технологическом плане — только вперед! Что под этим подразумеваем? Плавный, поступательный переход к технике шестого поколения. Конечно, основательно обкатав пятое. Потому что перескакивать через какой-то этап развития ни в коем случае нельзя, как призывают некоторые. Например, в части развития военной авиации звучат отдельные предложения такого характера: минуя полноценное внедрение многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, оставить этот самолет в предсерийном варианте и уже переходить к разработке истребителя шестого поколения — так называемого ударного беспилотника. Но все, что не прошло испытания временем, опытом, разнообразной боевой практикой, не может послужить надежной опорой, базой, наконец, трамплином для новых достижений.

В нынешнем году, например, на параде Победы 9 мая был впервые продемонстрирован широкой публике ряд наших военных новинок — я имею в виду впервые в парадных расчетах, так как данное вооружение и техника уже использовались в Сирии. Так вот, в числе этих новинок оказался уникальный роботизированный комплекс Уран-6, предназначенный для разминирования местности. Именно он помог найти и обезвредить многие взрывные устройства, заложенные боевиками террористических групп в Пальмире, Алеппо, Дейр-эз-Зоре, сохранив при этом сотни жизней мирных граждан и военнослужащих инженерных войск.

Робот-сапер — это огромный прорыв

Но вы же понимаете, что не всеми функциями можно оснастить машину. Подразумеваю не столько научно-технический, сколько морально-этический аспект, а также аспект безопасности и разумности. Искусственному интеллекту нельзя доверить в полной мере принятие решений. Всегда существует риск ошибки. И если человек, допустив ошибку, в ряде случаев может ее исправить, например, летчик, распознав ложную цель, имеет шанс произвести отмену своего действия, развернуть самолет, который направлял для уничтожения этой ложной цели, то робот на такое не способен. Поэтому степень перспективной роботизации военной техники все равно ограничена.

Что касается общего тренда движения нашего военного строительства и развития соответствующего сегмента промышленности, то, безусловно, это оптимизация в самом позитивном смысле слова: наименьшими ресурсами максимально эффективно обеспечить национальную оборону. И, естественно, диверсификация не только производства, о которой мы неоднократно говорили, но и прикладной науки.

— Изменится ли что-то в социальном обеспечении военнослужащих, как срочников, так и контрактников? Как сейчас работает программа военной ипотеки?

— Безусловно, сейчас совершенствование социального обеспечения военнослужащих (безотносительно формы их службы, срочной или контрактной), приравненных к ним категорий лиц, лиц, имеющих специальные звания, военных пенсионеров, а также семей всех перечисленных групп находится у нас в приоритете.

Повторюсь, что системные вопросы строительства, оснащения, боевой подготовки Вооруженных сил у нас решены. Наша армия — по-настоящему сильная и мощная, до зубов вооруженная и умеющая мастерски владеть передовым высокотехнологичным оружием.

Пробуксовки определенного свойства у нас наблюдаются в социальном блоке: индексация денежного довольствия и пенсий, жилье, военные городки, медицинская помощь. Но мы их постепенно решаем. С индексацией денежного довольствия и пенсий более или менее разобрались. Немного скорректировали механизм начисления средств для выплаты пенсий, тем самым позволив увеличить общую сумму поступлений. В итоге отставники получат средства "в рассрочку", но в большем объеме.

На повестке у нас стоит животрепещущая проблема — жилье для военнослужащих и лиц со специальными званиями. На селекторном совещании 27 июня текущего года министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу сообщил, что с 2012 года реализовать свои жилищные права смогли более 521 тысячи военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. Достижению столь высоких показателей во многом поспособствовало использование механизма ипотечного кредитования. Этот механизм широко востребован. По данным Министерства обороны, за крайние шесть лет участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) в Вооруженных силах стали свыше 216 тысяч человек.

Вместе с тем эта система имеет ряд недостатков и нуждается в совершенствовании. Наиболее острой проблемой является прогнозируемое после 2021 года образование по ипотечному кредиту участника НИС остатка не погашенной за счет государственного финансирования задолженности, которая, согласно условиям кредитного договора, подлежит погашению им за счет собственных средств.

Начиная с 2009 года фактическая потребность в бюджетных ассигнованиях на накопительные взносы в полном объеме не обеспечивается

В законе о федеральном бюджете на 2018–2020 годы на функционирование НИС было предусмотрено 91,1 млрд рублей, или 49,2% от расчетной потребности, которая составляет 185 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджетных ассигнований на 1 января 2019 года составит более 93,9 млрд рублей.

Перечислять остальные проблемы, полагаю, не требуется: уже этих достаточно для того, чтобы хорошая в теории система давала сбои на практике. Мы очень много внимания уделяли изучению природы данных проблем с последующей разработкой предложений по их решению. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поручила нашему комитету взять данный вопрос под особый контроль. Мы провели цикл мероприятий с участием всех имеющих отношение к данной теме лиц. По итогам подготовили перечень рекомендаций, направили их в органы власти, включая правительство России.

И были услышаны. Многие наши советы правительство учло.

В федеральном бюджете на предстоящую трехлетку правительство предусмотрело следующие объемы средств на накопительные взносы: 141,9 млрд рублей, 161,8 млрд рублей и 177,6 млрд рублей соответственно, что позволит обеспечить текущую потребность в период 2019–2021 годов на 98,3%. Это уже заметный сдвиг!

10 ноября нынешнего года правительство России приняло постановление "О внесении изменений в Правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения целевых жилищных займов", предусматривающее возможность направления средств целевого жилищного займа на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

9 октября текущего года Министерство обороны России издало приказ "Об утверждении Стандарта ипотечного кредита (займа) участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", который направлен на исключение образования задолженности военнослужащего по погашению ипотечного кредита после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

При активном участии комитета Совета Федерации по обороне и безопасности проводится работа по подготовке законопроектов, направленных на совершенствование НИС, в частности, предусматривающих уточнение положений законодательства о жилищном обеспечении военнослужащих, подлежащих обеспечению жилыми помещениями или жилищной субсидией, в составе семьи которых имеются участники НИС; условия включения военнослужащего в НИС по собственному желанию и окончательного выбора им формы жилищного обеспечения; основания включения сержантов и старшин, солдат и матросов в НИС по достижению трех лет продолжительности военной службы по контракту; установление требований к участникам торгов при реализации ипотечных кредитов участников НИС, ограничение круга участников торгов исключительно организациями, включенными уполномоченным федеральным органом в перечень организаций, которые занимаются предоставлением кредитов (займов) участникам НИС по программе "Военная ипотека".

Несмотря на принимаемые меры, проблемы ипотечного кредитования военнослужащих до конца не решены. Но тренд наметился позитивный, причем наметился уже более или менее четко. Остальные изъяны устраним уже в новом году.

— Как будут индексироваться зарплаты сотрудников полиции и Росгвардии? Предусмотрено ли повышение?

— Как вам, наверное, известно, войска национальной гвардии России и органы МВД у нас приравнены к военнослужащим по основным показателям социального обеспечения. Поэтому индексироваться их заработные платы будут пропорционально с военными. Прямая корреляция заложена в самой сущности выполняемых сотрудниками данных служб функций: эта служба столь же опасна, трудна, как поется в известной песне. Столь же ответственна. И от качества работы полиции и Росгвардии зависит безопасность государства, общества, личности.

— После трагедии в Керчи вновь возникла дискуссия об ужесточении контроля за гражданским оружием, причем разные мнения высказывались даже внутри вашего комитета. На ваш взгляд, нужно ли корректировать законодательство, повышать минимальный возраст для покупки гладкоствольного оружия, или же проблема заключается в должном исполнении действующих мер?

— К любой трагедии, как правило, ведут несколько причин. Бывает, что на определенные правовые пробелы накладываются еще и сугубо практические недопустимые действия. В основном отечественное законодательство, регламентирующее покупку и применение оружия, можно назвать качественным и сбалансированным. Проблемы, скорее, возникают в ходе правоприменения норм. Но как тут найти компромисс между интересами людей, которые хотят себя обезопасить, и разумными ограничениями?

Оружие стало довольно-таки доступным. Сегодня практически любой совершеннолетний гражданин может оформить лицензию на владение огнестрельным оружием, если у него нет криминального прошлого, судимостей, психических отклонений, задокументированных медкомиссией. Однако все когда-то бывает впервые. Вчерашний подросток, а ныне 18-летний молодой человек может не иметь приводов в полицию, не совершать прежде девиантных поступков, но быть еще человеком с лабильной психикой. Эмоциональное созревание у всех происходит в разное время, у некоторых — с опозданием. Под влиянием среды (а это не только социальные институты вроде семьи и школы, но и социум, интернет-пространство, в котором сегодня буквально живет молодежь) он может сформироваться совершенно непредсказуемым человеком. Его отклонения могут долгое время носить латентный характер, как это было в случае с керченским стрелком. И вот однажды он приобретает огнестрел, иногда дополняет его взрывчаткой и идет "на дело".

Члены нашего комитета внесли в Государственную думу законопроект, повышающий возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. Это, конечно, не панацея. Психические отклонения могут проявиться в любом возрасте. Данная инициатива, скорее, стала реакцией на керченскую трагедию. Мы не питаем иллюзий, что повышение возрастных границ для покупки оружия снизит количество преступлений. К сожалению, жив теневой рынок.

За 2016–2017 годы в России выявлено более 25 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. К ответственности привлечено свыше 4 тысяч человек. Возбуждено 13 уголовных дел.

Незаконный оборот оружия представляет серьезную угрозу безопасности России, оставаясь одним из главных катализаторов насильственной преступности, включая террористическую деятельность.

Повторюсь, что система российского законодательства об оружии в целом позволяет эффективно противодействовать правонарушениям в этой сфере, предупреждать хищения и утраты стрелкового оружия и боеприпасов. Тем не менее деятельность по выявлению и предотвращению фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, раскрытию преступлений, совершенных с применением оружия, требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ, других воинских формирований и органов.

Мы, законодатели, всемерно содействуем решению практических проблем и устранению правовых изъянов и коллизий. Регулярно встречаемся с руководителями территориальных подразделений федеральных органов силового блока для изучения ситуации в сфере оборота оружия и обеспечения безопасности данного процесса, а потом активно конвертируем итоги изучений и наблюдений в рациональные законодательные инициативы. 7 марта 2018 года приняли Федеральный закон, уточняющий обстоятельства, при которых разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему может быть аннулировано у юридического лица. Члены комитета участвовали в разработке и подготовке данного документа к рассмотрению палаты.

17–18 октября 2018 года в Ростове-на-Дону наш комитет провел выездное заседание по вопросам совершенствования законодательного обеспечения оборота оружия и противодействия его незаконному обороту.

Работа ведется активная. Главное, чтобы она встречала понимание у людей, а нормы принятых законов исполнялись.

— Видели ли вы перспективный бомбардировщик ПАК ДА? Понятно, что этот проект засекречен, но можно ли что-то уже сейчас сказать о его характеристиках?

— Перспективный авиационный комплекс дальней авиации — это новый шаг в создании дальних бомбардировщиков и бомбардировщиков-стратегов. Новый самолет, макет которого уже создан в КБ, основные ТТХ которого уже заданы, станет синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в ТУ-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Характеристики и особенности его находятся под строжайшим секретом — это даже не научная, а общегосударственная тайна.

Начало принятия на вооружение ПАК ДА намечено на 2025–2028 годы, то есть, как вы понимаете, это не вопрос ближайшей перспективы

Однако темпы создания данного новейшего самолета очень высоки.

— В последнее время США обвиняют Россию в нарушении ряда международных соглашений, в особенности ДРСМД. Как мы уже говорили, многие российские системы прошли модернизацию, в том числе Ту-22М3. После обновления эта машина соответствует Договору между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ)?

— Разумеется. Мы привержены всем нашим международным обязательствам, строго соблюдаем каждое требование подписанных и ратифицированных нами международных документов. Поэтому, конечно, и Ту-22М3М будет укладываться в нормы документа.

Другое дело, что по вине США пролонгация СНВ-3 после срока его истечения в 2021 году оказывается под угрозой. И если американцы не сочтут нужным продлять действие документа, нам ничего не стоит оснастить дальний бомбардировщик еще более совершенным оружием.

Беседовал Анатолий Бочинин