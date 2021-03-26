В США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители пятого поколения F-35 Lightning II готовятся воевать с Россией в Арктике, рассказывает американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что соответствующие тренировки Военно-воздушными силами (ВВС) США проводятся совместно с Королевскими ВВС Норвегии. «Россия не посмеет напасть на Норвегию», — пишет журнал, отмечая, что в последнее время Осло ежегодно на содержание 23-тысячной армии тратит по семь миллиардов долларов.

Таким образом в публикации прокомментировали развертывание американских B-1B Lancer в Норвегии.

В марте издание The Drive сообщило, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit ВВС США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов.

В феврале The Drive написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.

Иван Потапов