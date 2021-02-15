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Раскрыты задачи стратегических бомбардировщиков ВВС США на территории России

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Cовсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории, пишет The Drive.

«ВВС резко сместили фокус операций с бомбардировщиками, глобально, в сторону действий, призванных сдерживать или иным образом сигнализировать о дальних ударных возможностях США потенциальным противникам, включая Россию и Китай, а также Иран и Северную Корею», — утверждает американское издание.

В публикации, посвященной совместному полету трех стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress ВВС США, состоявшемуся в феврале, раскрывается цель подобных мероприятий — изучение возможности совместных действий таких самолетов, в частности, по обмену данными, который может использоваться для наведения ракет, например, AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).

В январе журнал Air Force Magazine, ссылаясь на заявление командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке, сообщил, что ВВС США совместно с партнерами по НАТО провели в районе Черного моря «операцию по целеуказанию во всех сферах». В частности, в ходе операции истребители F-16 Fighting Falcon ВВС США отработал стратегии применения AGM-158 JASSM.


Иван Потапов

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-16
JASSM
Проекты
NATO
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