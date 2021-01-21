ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море

Военно-воздушные силы США совместно с партнерами по НАТО провели в районе Черного моря «операцию по целеуказанию во всех сферах», сообщает Air Force Magazine, ссылаясь на заявление командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке. Из последнего, в частности, следует, что западные военные могли выполнить миссию, предполагающую отработку прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Согласно американскому журналу, данное мероприятие продемонстрировало способность боевой авиации США и их созников по НАТО к действиям в Черном море, предполагающим генерацию «огневой мощи внутрь района, который противник считает защищенным с помощью технологии блокирования ограничения и воспрещения доступа и маневра», а также повышение готовности и степени оперативной непредсказуемости для соперника.

В частности, в ходе операции истребители F-16 Fighting Falcon ВВС США, сопровождаемые такими же самолетами ВВС Румынии, отработали стратегии применения ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Дозаправку американских самолетов обеспечил воздушный танкер KC-135 Stratotanker Королевских ВВС Великобритании, противолододочную разведку — самолет P-8 Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года он же утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.