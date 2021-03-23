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В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России

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Источник изображения: Фото: US Air Force

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов, сообщает The Drive.

«То, что B-1B и B-2 действуют вместе за полярным кругом, делает совершенно очевидным, что Соединенные Штаты готовы задействовать некоторые из этих самых мощных воздушных средств в регионе, если им придется противостоять российским операциям в этих районах в будущем», — заявляет американское издание.

В публикации отмечается, что, в частности, для нанесения ударов бомбардировщик B-1B Lancer может использовать ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и AGM-158C Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM), тогда как малозаметный B-2 Spirit — применить ядерное оружие.

В феврале The Drive написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
JASSM
LRASM
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
23.03.2021 14:55
Ударим обновленным Метисом по агрессивному американскому империализму:)
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