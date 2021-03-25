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Интерфакс-АВН

МС-21-300 выполнит порядка 20 испытательных полётов над побережьем Белого моря в условиях естественного обледенения

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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Опытный самолёт МС-21-300 производства корпорации "Иркут" прилетел в аэропорт Архангельска для проведения сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения над побережьем Белого моря, сообщает пресс-служба корпорации.

"В ходе порядка 20 полётов будут проверены эффективность противообледенительных систем МС-21-300 и способность самолёта в целом безопасно выполнять полёты в данных условиях", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что сочетание высокой влажности и низких температур в воздушном пространстве региона способствует образованию льда на поверхностях лайнера.

"Для фиксирования работы самолёта в зонах обледенения на нём установлено специальное оборудование, в том числе 12 видеокамер. В испытаниях примут участие специалисты корпорации "Иркут" и компаний-участниц кооперации, а также эксперты сертификационных центров", - информирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
МС-21
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