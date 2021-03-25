Около 10 тыс. боевых задач выполнили сотрудники Росгвардии в Сирии с 2018 года

Военнослужащие Росгвардии оказывают медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их водой и продуктами, а также участвуют в сопровождении гуманитарных грузов, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. различных боевых задач выполнили сотрудники Росгвардии на территории Сирии с 2018 года. Об этом на итоговой коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"На сегодняшний день на сирийской земле военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тыс. боевых задач по контролю ситуации в данном регионе под эгидой сил военной полиции Минобороны России", - сказал он, отметив, что задачи на территории Сирии ведомство выполняет с 2018 года. По его словам, за это время около 6 тыс. военнослужащих Росгвардии приобрели боевой опыт.

В пресс-службе ведомства пояснили, что военнослужащие Росгвардии оказывают медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их водой и продуктами, а также участвуют в сопровождении гуманитарных грузов.