Войти
Российская газета

На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту

487
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

В Ростовской области на учениях по отработке задач гуманитарной миссии в ходе военного конфликта бойцы военной полиции развернули пункт приема беженцев, созданный на основе опыта миротворческой операции в Сирии.

К обеспечению безопасности пострадавших также привлекались подразделения МЧС, МВД, Росгвардии и медицинского батальона Южного военного округа.

Военные медики организовали первичный осмотр беженцев и взяли экспресс-тесты для выявления признаков коронавирусной инфекции. Нуждающимся на месте была оказана квалифицированная помощь. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию автотранспорта, а потом с беженцами приступили к работе военные психологи.

"На пункте пропуска развернуты комнаты для беженцев с детьми. Специалисты психологической службы проводят с ними время, развернуты мастер-классы по рисованию и лепке, показываем мультфильмы", - рассказал заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО по военно-политической работе полковник Андрей Зембатов.

Отметим, что учения в Южном военном округе проводятся под руководством заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Медицина
ЯО
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей