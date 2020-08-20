На Дону военные развернули пункт пропуска беженцев по сирийскому опыту

В Ростовской области на учениях по отработке задач гуманитарной миссии в ходе военного конфликта бойцы военной полиции развернули пункт приема беженцев, созданный на основе опыта миротворческой операции в Сирии.

К обеспечению безопасности пострадавших также привлекались подразделения МЧС, МВД, Росгвардии и медицинского батальона Южного военного округа.

Военные медики организовали первичный осмотр беженцев и взяли экспресс-тесты для выявления признаков коронавирусной инфекции. Нуждающимся на месте была оказана квалифицированная помощь. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию автотранспорта, а потом с беженцами приступили к работе военные психологи.

"На пункте пропуска развернуты комнаты для беженцев с детьми. Специалисты психологической службы проводят с ними время, развернуты мастер-классы по рисованию и лепке, показываем мультфильмы", - рассказал заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО по военно-политической работе полковник Андрей Зембатов.

Отметим, что учения в Южном военном округе проводятся под руководством заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова.

Николай Грищенко