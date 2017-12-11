Успехи сирийской военной кампании России



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил вывести войска из Сирии. ТАСС рассказывает о главных военных достижениях и боевом опыте, который получили российские войска

Россия завершила масштабную военную операцию против запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (c 2016 года носит название "Джебхат Фатх аш-Шам") в Сирийской Арабской Республике (САР). Президент РФ Владимир Путин, который 11 декабря посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск.

По данным Минобороны РФ по состоянию на 7 ноября, более 54 тыс. боевиков уничтожено, в том числе более 2800 выходцев из РФ и 1400 из ближнего зарубежья.

Сирийскими правительственными войсками при поддержке российских военных освобождена вся территория страны. Огромная заслуга в этом принадлежит Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Авиация ВКС начала работу в Сирии более двух лет назад — 30 сентября 2015 года.

Благодаря усилиям России удалось объединить разрозненные и враждующие друг с другом группировки вооруженной оппозиции в борьбе с террористами. Только за последний год был освобожден Алеппо, возвращена Пальмира, взят крупный командный пункт боевиков — Акербат, что дало возможность провести успешную операцию в Дейр-эз-Зоре. В ноябре был освобожден последний крупный форпост на границе с Ираком — Бу-Кемаль.

Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России

Владимир Путин

президент России

За все время операции было освобождено свыше 1000 населенных пунктов. Однако не обошлось без гибели российских военных. Всего, по данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей региональных властей, безвозвратные боевые потери личного состава ВС РФ в ходе военной операции составили 39 человек. Четверо из них посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации. Одному из них — Александру Прохоренко — в итальянском городе Вальи-Сотто под Луккой (Тоскана) был поставлен памятник. "Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является ИГ, и увековечить его память", — сказал на церемонии открытия мэр итальянского городка. Настоящий герой, "русский Рэмбо", писали о нем западные СМИ.

Наши Вооруженные силы, предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений. Летчики, моряки, Силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата: мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм

Владимир Путин

президент России

По данным Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, с начала военной операции авиацией ВКС России было уничтожено более 54 тыс. боевиков, 394 танка и свыше 12 тыс. единиц оружия и техники.

Малыми силами

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, профессиональное владение современным вооружением и высокий уровень воинского мастерства российских солдат и офицеров позволили им решить сложные боевые задачи в Сирии малыми силами.

В ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике наши Вооруженные силы показали, что они сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед

Валерий Герасимов

начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии

По его словам, особая заслуга в этом принадлежит выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ. "Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением. Такие качества всегда были присущи отечественным полководцам. Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие", — перечислил Герасимов.

Генерал подчеркнул, что сегодня перед Минобороны стоит задача внедрения полученного боевого опыта в практику строительства, подготовки и применения Вооруженных сил.

Мощь российского оружия поразила потенциальных клиентов — ведь до сих пор считалось, что Россия не способна проводить серьезную военную операцию вдали от своих границ. В итоге впервые с 1992 года объем экспортного портфеля вооружений и военной техники России достиг в 2016 году отметки в $56 млрд.

Современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии. Свыше 600 образцов были прокатаны через сирийский конфликт.

Многие современные отечественные образцы вооружения прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надежность и эффективность

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

По словам Шойгу, сейчас предприятия оборонки создают перспективное оружие, которое поступит в войска уже в ближайшем будущем. "Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт", — сказал он.

Всего в ходе операции ВКС России потеряли четыре вертолета и два самолета. В результате аварий были также потеряны два палубных истребителя с "Адмирала Кузнецова".

В воздухе

По данным Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, с начала военной операции авиация ВКС России совершила более 30 тыс. боевых вылетов, нанеся около 92 тыс. авиаударов. В ходе операции Воздушно-космические силы России наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, занимались доставкой гуманитарных грузов жителям Сирии, а также "решали другие, не менее важные задачи", напомнил глава Минобороны.

Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тыс. км

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

На завершающем этапе операции российская авиация наносила беспрецедентное число авиаударов. Ежесуточно для поддержки наступающих войск Сирии ВКС РФ совершали 100 и более самолето-вылетов, наносилось до 250 ударов.

Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника, пикапы с тяжелым вооружением. Массированно применялась дальняя авиация

Валерий Герасимов

начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии

Авиаудары по объектам террористов регулярно наносили самолеты дальней авиации — сирийская кампания стала первым боевым применением сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и турбовинтовых бомбардировщиков-ракетоносцев семейства Ту-95. Бомбардировщики Ту-22М3 только за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолето-вылета.

В борьбе с террористами были задействованы, в частности, новейшие самолеты Су-34, Су-30СМ и Су-35, против боевиков использовали крылатые ракеты комплекса "Калибр". Кроме того, в Сирию была переброшена новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Всего было выполнено 6956 самолето-вылетов и более 7 тыс. вертолето-вылетов.

Так, применяемый с сентября 2017 года в Арабской Республике российский истребитель МиГ-29СМТ станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов.

Программа освоения МиГ-29СМТ будет продолжена, в том числе с целью проверки эффективности поражения новыми и перспективными системами вооружения. Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35

Сергей Коротков

генконструктор ОАК

За два с половиной месяца эксплуатации самолеты совершили более 140 боевых вылетов, выполняя задачи по уничтожению инфраструктуры террористов. По словам генконструктора, в Сирии МиГ-29СМТ "выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолетами Су-34 и Су-35".

Также специалисты РФ получили колоссальный опыт эксплуатации и боевого применения авиационных комплексов и уже используют его при проектировании новой техники.

Авиационная техника подтвердила характеристики всепогодности: возможность эксплуатации в тяжелых погодных условиях, в том числе во время песчаных бурь и при температурах до 60 градусов Цельсия

Сергей Коротков

генконструктор ОАК

Появление в Сирии новейших российских истребителей Су-35 в феврале 2016 года вызвало огромный интерес со стороны как российской прессы, так и ряда зарубежных изданий. Его назвали "отличным и опасным самолетом". И даже сравнивали с американскими самолетами, отмечая тот факт, что при встрече с ним истребители F-15 и F/A-18E будут "заняты по горло".

Этот самолет является сейчас самым современным истребителем ВКС России и, видимо, таковым будет оставаться до массового появления Су-57 (ПАК ФА) в составе строевых частей

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Почти 100% летного состава оперативно-тактической и армейской авиации приобрели боевой опыт.

В воде

Опыт, приобретенный ВМФ России за время средиземноморского похода авианосца "Адмирал Кузнецов", а также стрельб "Калибрами" по позициям террористов в Сирии с подлодок и надводных кораблей, уже проанализирован и внесен в образовательные программы российских моряков.

Этот опыт, так же, как и опыт выполнения стрельб высокоточным оружием подводных лодок проекта 636.3, фрегатов 1135.6 и малых ракетных кораблей по объектам террористов, анализируется, включается в программы подготовки в военно-морских образовательных учреждениях, используется в подготовке командиров кораблей и офицерского звена

Владимир Королев

главком ВМФ РФ, адмирал

Летчики Северного флота выполнили 420 боевых вылетов, из которых 117 — ночью. Они поразили 1252 объекта террористов. "Впервые было отработано в реальных условиях многофункциональное по своему составу авиакрыло авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", включающее в себя самолеты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолеты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29. Это позволило выполнить весь спектр поставленных задач в воздушном пространстве над морем и сушей", — сказал Королев.

Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

402 боевых вылета совершила морская авиация с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". По словам военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, этот боевой опыт учтут при модернизации корабля и при разработке требований к новым авианосцам, которые планируется строить для ВМФ. Однако первое боевое применение "Кузнецова" выявило как достоинства, так и недостатки этого проекта кораблей (1143.5), считает Мураховский.

Что касается возможностей, корабль подтвердил, что способен выполнять задачи по уничтожению наземных целей на значительном удалении высокоточным оружием с помощью своей авиационной группы, а также решать задачи ПВО корабельного ударного соединения, в состав которого он входит

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Также подтвердилось, что "Кузнецов" весьма успешно интегрирован в межвидовую систему боевого управления, сформированную в Сирии. Говоря о проблемах, Мураховский напомнил, что в ходе кампании в не связанных с боевыми действиями авиапроисшествиях было потеряно два палубных истребителя — МиГ-29К и Су-33.

История создания и боевые возможности флагмана ВМФ России — в спецпроекте ТАСС

Авианосная группа ВМФ вошла в Средиземное море в конце октября 2016 года, 8 ноября она была у берегов Сирии. 10 ноября палубные истребители МиГ-29К и Су-33 начали полеты над Сирией. Тогда бои шли в Восточном Алеппо, который позже был полностью освобожден от террористов. В сирийском походе на корабле находились десять истребителей Су-33, три истребителя МиГ-29КР и один МиГ-29КУБР, 18 вертолетов различных типов.

Сирийский опыт "Кузнецова" — это первый опыт боевого применения отечественных авианосцев за всю историю флота, и он, "несомненно, будет лежать в основе требований, которые будет предъявлять Минобороны к новому кораблю этого класса", отметил эксперт.

Девять раз по объектам террористов в Сирии применялись современные крылатые ракеты комплекса "Калибр". По информации Минобороны РФ, в общей сложности было выпущено не менее 70 ракет.

Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат ан-Нусра" в Сирии из акватории Средиземного моря. Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Первое боевое применение состоялось 7 октября 2015 года. Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ (сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет "Калибр НК" по 11 объектам ИГ на территории Сирии. Были поражены пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков. Комментируя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным первое боевое применение "Калибров", министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях — почти 1,5 тыс. км".

На земле

Значительный вклад в разгром ИГ внесли Силы специальных операций (ССО), которые обеспечивали наведение авиации на объекты террористов, а также уничтожение наиболее одиозных главарей бандформирований в тылу противника.

В марте 2017 года появился видеоролик работы военнослужащих ССО в Сирии. В нем бойцы самого элитного подразделения российской армии были запечатлены на территории разрушенного сирийского Алеппо и в пустынной местности провинции Хомс. На кадрах, сделанных с воздуха, была видна древняя цитадель Алеппо — историческая крепость в старой части города.

На бойцах ССО были хорошо заметны детали современной военной экипировки и вооружения: камуфлированное отечественное стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, приборами бесшумной стрельбы. В кадре также появлялись бронеавтомобили "Тигр", беспилотный летательный аппарат марки ZALA и противотанковый комплекс.

Несколько офицеров группы ССО были награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии. "Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение — подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды", — сообщили в эфире телеканала "Россия 24", не уточняя фамилий военнослужащих.

В составе группы из 16 человек награжденные обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков. Они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение от боевиков ИГ древнего города Пальмиры.

Всего свыше 100 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили российские саперы. Также высокий результат показали новейшие российские средства разминирования и защиты.

Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь. Хотя и были случаи, но люди живы

Юрий Ставицкий

начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант

По словам Валерия Овдиенко, командира отряда разминирования, который работал в Пальмире, при разминировании исторического центра города для повышения безопасности работ использовались новейшие средства защиты сапера, современные средства поиска взрывоопасных предметов, применялись беспилотные летательные аппараты и мобильные робототехнические комплексы, в том числе многофункциональный комплекс разминирования "Уран-6", радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие. За время работы в сирийской Пальмире было разминировано более 10 тыс. зданий и сооружений, а также 219 км дорог.

Военнослужащие-саперы ВС РФ. Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

Работа российских саперов в сирийском Алеппо после освобождения от боевиков осложнялась из-за высокой степени засоренности осколками боеприпасов. В городе с декабря 2016-го по февраль 2017 года было очищено около 3 тыс. га территории, 945 км дорог, около 5 тыс. зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено более 36 тыс. взрывоопасных предметов.

Специфика вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике представлена повсеместным полупромышленным изготовлением самодельных боеприпасов террористическими группировками, а также их активным применением, в частности для ведения боевых действий в городских условиях

Игорь Михайлик

начальник Международного противоминного центра ВС РФ

Продолжается подготовка саперов из числа военных вооруженных сил Сирии. На сегодняшний день офицерами Международного противоминного центра ВС РФ на территории Сирии подготовлено 740 специалистов по разминированию.

Свою надежность и гибкость в Сирии доказала система материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ.

В сложных условиях [географических, климатических, временных] Сирии система МТО российских ВС доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к изменяющейся обстановке. Органы военного управления, силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме

Дмитрий Булгаков

заместитель министра обороны, генерал армии

По данным на август 2017 года, с начала операции в Сирии военные и выездные бригады предприятий оборонки выполнили свыше 3 тыс. текущих ремонтов и 25 тыс. технических обслуживаний российского вооружения и военной техники. Одновременно специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники САР, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах страны.

По словам Булгакова, в местах дислокации российских войск были созданы "все необходимые условия". Впервые для размещения военных были использованы блочно-модульные городки контейнерного типа с системами кондиционирования, где оборудованы не только жилые комнаты, но и душевые и санузлы, пункты управления, классы, контрольно-пропускные пункты и другие элементы инфраструктуры. Для офицеров и солдат в Сирии построили бани и бассейн. Всех военных дополнительно обеспечили формой для жаркого климата и спортивной формой, специальной одеждой для поваров, ремонтников, медиков и пожарных.

Также Минобороны РФ с учетом сирийского опыта создает на новых аэродромах системы централизованной заправки топливом, которые позволят заправлять одновременно более 800 летательных аппаратов. "Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем еще 40 объектов с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов", — сказал замминистра.

Впервые получила опыт действий в условиях постконфликтного урегулирования российская военная полиция. Она обеспечивала охрану и оборону Центра по примирению враждующих сторон, а также выполнение охранных мероприятий при проведении гуманитарных акций. Кроме того, военная полиция в Сирии занималась обеспечением личной защиты руководящего состава, обеспечением безопасности при выводе боевиков из Хомса и других населенных пунктов, а также охраной и сопровождением гуманитарных колонн, конвоев, в том числе ООН.

Также обеспечивала боевое охранение инженерно-саперных подразделений при проведении работ по инженерной разведке и минно-взрывных работ в освобожденных городах, заключил главный военный полицейский.

Оснащенность войск и престиж службы

Новые формы ведения боевых действий и применения войск сегодня активно осваиваются в российской армии на основе сирийского опыта.

Полученный в Сирии боевой опыт активизировал разработку и освоение новых форм применения Вооруженных сил, способов ведения операций и боевых действий. Прежде всего это касается применения высокоточного оружия

Валерий Герасимов

начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии

Генерал отметил, что широкое оснащение войск комплексами высокоточного оружия большой дальности, увеличение дальности и точности огневого поражения "позволили изменить подходы к сдерживанию противника от развязывания агрессии против РФ".

В оснащении Вооруженных сил РФ был совершен настоящий прорыв в области высокоточного оружия большой дальности. По словам начальника Генштаба ВС РФ, поступление нового вооружения и оборудования, формирование специальных подразделений для применения высокоточного оружия "позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тыс. км".

Кроме того, за последние пять лет Россия нарастила присутствие группировок с высокоточным оружием на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. "Основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами "Калибр", современные береговые ракетные комплексы "Бастион" и системы противовоздушной обороны С-400", — сказал Герасимов.

Удар ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" по складу вооружения и военной техники незаконных вооруженных формирований в СирииРазвернуть

Удар ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" по складу вооружения и военной техники незаконных вооруженных формирований в Сирии

Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион» по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного министерством обороны РФ, максимальное качество). Источник: МО РФ

Успех операции в Сирии значительно повысили престиж военной службы. По данным независимых социологических исследований, 64% россиян считают, что служба является хорошей школой жизни для молодых людей. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, деятельность армии в настоящее время одобряет 92% населения страны. "Это максимальный показатель за всю историю социологических измерений", — подчеркнул он.

Роман Азанов