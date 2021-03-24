Илон Маск озвучил сроки посадки на Марс космического корабля Starship

По словам предпринимателя, корабли Starship начнут садиться на Марсе «задолго до 2030 года». Вскоре, напомним, должны состояться очередные испытания демонстратора космического аппарата SN11.

Возможно, первая посадка корабля Starship на Красную планету состоится раньше, чем можно было предположить. По крайней мере, в это верит глава компании SpaceX.

«SpaceX будет сажать корабли Starship на Марс задолго до 2030 года», — заявил Илон Маск в своем Twitter. Проблему он видит не столько в доставке колонистов, сколько в создании самоподдерживающейся базы, где они могли бы проживать.

SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining. - Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

©twitter

Как отмечает по этому поводу ТАСС, предприниматель и раньше заявлял о трудностях создания на Марсе постоянной базы для проживания людей, рассматривая эту задачу как сдерживающий фактор в освоении Красной планеты. При этом пилотируемые полеты к Марсу он считал возможными уже примерно через четыре-шесть лет. Нужно полагать, с учетом недавнего заявления Маск допускает самые кратчайшие сроки из ранее озвученных.

При этом в NASA считают, что осуществить что-то подобное получится лишь к середине 2030-х. Говоря о других странах, в частности Китае, пилотируемого полета на Марс тоже можно не ждать раньше этого времени.

И Америка, и Китай нацелились на освоение спутника нашей планеты. Согласно ранее озвученным данным, американцы могут высадить астронавтов на Луне в 2024-м, в рамках этапа программы Artemis, получившего название Artemis 3. Эксперты в космической сфере, впрочем, скептично оценивают эти сроки, называя их слишком оптимистичными.

«Лунные» амбиции руководства NASA никак не мешают Маску проводить испытания Starship: тем более нельзя исключать, что для системы найдется место в программе Artemis, как ранее оно нашлось для новой сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Напомним, еще в начале марта SpaceX установила полностью собранный демонстратор Starship SN11, оснащенный тремя двигателями, на стартовый стол. 22-го числа компания Илона Маска провела успешные статические огневые испытания с запуском трех двигателей. Успех приближает первые испытания, которые могут состояться в марте.

SN11 Источник изображения: SpaceX

Как и во время предыдущих тестов демонстраторов, SpaceX хочет осуществить 10-километровый «прыжок» и вернуть аппарат на землю. Это почти получилось сделать с Starship SN10, который, впрочем, взорвался вскоре после посадки. Причиной оказалось попадание гелия в двигатель.