Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship

По словам предпринимателя, причиной взрыва демонстратора технологий космической системы Starship стало попадание гелия в двигатель. Испытания следующего летательного аппарата серии — SN11 —откорректировали.

Запуск SN10 стал одним из самых важных этапов испытания системы Starship: во время тестов аппарат успешно совершил посадку, однако последовавший за этим взрыв подпортил впечатления.

Ранее эксперты связали аварию с отказавшим клапаном одного из топливных баков. Накануне сам глава SpaceX озвучил причину взрыва в своем Twitter. «‎Двигателю SN10 не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и элементов нижней части оболочки», — отметил Илон Маск.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. - Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

©Twitter.com/elonmusk

Напомним, во время тестов SN10 совершил «прыжок» на высоту около десяти километров, после чего последовали снижение и посадка. Таким образом, демонстратор оказался куда успешнее своих предшественников — Starship SN9 и Starship SN8, — которые смогли взлететь, но совершить посадку (пусть даже в том виде, в котором ее выполнил SN10) у них не получилось.

Посадка и взрыв SN10 / ©youtube Мартовский частичный успех — лишь начало долгого пути для SpaceX. Вчера компания Маска вывезла на площадку для запуска следующий демонстратор технологий — Starship SN11. На нем уже установили три метановых двигателя Raptor: пуск можно ожидать в скором времени.

SN11 Источник изображения: NASASpaceflight

Успех откроет путь к «полноценным» тестам космической системы. Напомним, в прошлом году глава SpaceX заявил, что первый полет корабля Starship на околоземной орбите может состояться уже в этом году. Между тем из-за технической сложности системы, по словам предпринимателя, нельзя исключать провала испытаний.

Комплекс состоит из двух главных элементов: многоразового ускорителя Super Heavy, представляющего собой первую ступень, и многоразового космического корабля, который сыграет роль второй ступени.

Система неоднократно сталкивалась с изменениями в конструкции. Согласно планам, она сможет выводить на низкую опорную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Возможности Starship позволят организовывать пилотируемые экспедиции к Марсу и Луне.

Возможно, Starship станет важным элементом новой программы США Artemis, цель которой — высадить астронавтов на Луне и, возможно, закрепиться на спутнике Земли. В качестве даты первой посадки с людьми на борту ранее называли 2024 год: но, вероятнее всего, сроки придется пересмотреть, отодвинув на более позднее время.