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Naked Science

NASA выбрало SpaceX для запусков первых модулей окололунной станции Gateway

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Gateway
Gateway.
Источник изображения: nasa

Космическое ведомство США выбрало сверхтяжелую ракету Falcon Heavy для запуска первых модулей будущей станции на орбите естественного спутника Земли.

NASA выдало компании SpaceX контракт на запуск первых модулей станции Lunar Gateway при помощи новой ракеты Falcon Heavy. Их запустят не раньше мая 2024 года. Стоимость соглашения составляет 331 миллион долларов.

Согласно контракту, SpaceX запустит энерго-двигательный модуль PPE и обитаемый модуль HALO. Последний астронавты будут использовать в качестве жилья и во время подготовки к высадкам на поверхность спутника.

PPE и HALO под головным обтекателем носителя

Источник изображения: NASA

Напомним, лунную орбитальную станцию Gateway рассматривают в качестве одного из основных элементов программы Artemis, направленной на возвращение астронавтов на Луну. В отдаленной перспективе на поверхности спутника хотят построить долговременную базу.

До последнего времени участие России в проекте Lunar Gateway оставалось под вопросом. Однако, согласно данным, представленным в конце января, российских специалистов исключили из экспертной группы, обсуждающей создание новой орбитальной станции. Отметим, что ранее уже давали о себе знать противоречия между «Роскосмосом» и NASA по теме Gateway.

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