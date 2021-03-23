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Деловая газета "Взгляд"

Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда

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Размещенные в Калининградской области российские войска готовятся противостоять НАТО
Размещенные в Калининградской области российские войска готовятся противостоять НАТО.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

В западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата.

На днях польское издание Gazeta Polska выступило с утверждением, что вооруженный конфликт с НАТО Россия якобы может начать именно с территории Калининградской области – в связи с ее удобным стратегическим положением. По мнению авторов статьи, Россия в ходе подобного конфликта "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" для уничтожения сил, размещенных на восточном фланге Североатлантического альянса.

Нагнетание страха

Авторы Gazeta Polska стращают: "Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны".

Это не единственный подобный пример. В частности, обозреватель Марк Эпископос в своей статье в американском журнале National Interest пишет, что серия военных учений "Запад-2021", которые проведет Россия совместно с Белоруссией в сентябре, призвана имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством. В числе основных задач этих маневров, как беспокоится Эпископос – уничтожение крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Полный масштаб учений "Запад-2021", которые будут сосредоточены в Московском, Брянском, Смоленском и Курском округах на западном фланге России и в центральноевропейском анклаве РФ – Калининграде, еще предстоит определить", – указывает американский эксперт. Он добавляет, что там будет присутствовать значительный компонент противовоздушной и противоракетной обороны. Эпископос делает этот вывод, исходя из недавнего заявления Западного военного округа (ЗВО) России, в котором говорится, что учения "Запад-2021" будут сосредоточены на борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В нем было отмечено также, что "учения будут сосредоточены на более нетрадиционных боевых средствах, включая радиоэлектронное противодействие и отработку действий по войсковой разведке".

Американское издание отмечает: "По мнению Москвы и Минска, учения призваны имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством". Интересно, что даже западные СМИ подчеркивают, что российские учения будут прежде всего оборонительными (значительный компонент противовоздушной и противоракетной обороны).

Польские мечты о "Крулевце"

В это самое время в тех же западных СМИ со ссылкой на военные источники в НАТО открыто говорится о возможности военного нападения на Калининград. В якобы оборонительных, разумеется, целях.

В частности, стоит обратить внимание на статью, размещенную на американском военно-аналитическом портале Overtdefense.com. Автор этой статьи, ссылаясь на американское НКО "Военно-морской аналитический центр", описал план "ликвидации российских войск в Калининградской области". Данный план включает в себя ракетные удары по месту дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (с припиской: "чтобы не дать Москве возможность вести ограниченную ядерную войну"), а также зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". В наземной же операции по оккупации Калининградской области значительная роль отводится польской армии.

По мнению калининградского журналиста Андрея Выползова, описанный сценарий принадлежит Польше, которая хочет "генерал-губернаторствовать" в Калининградской области даже больше, чем немцы. "Военно-диванное панство вновь напомнило о себе, сочинив "сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области". Поскольку творение вышло на американском портале, то многие решили, что это дело рук Пентагона. Как бы не так. Осуществить "ликвидацию российских войск в Калининградской области" мечтают именно поляки (автор статьи на Оvertdefense.сom – президент Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета – прим. ВЗГЛЯД). Это видно прежде всего по началу статейки, где в скобках дано вдруг слово по-русски –"Королевец"! Ведь именно поляки, именуя Калининград Крулевцем (Królewiec), намекают, что это "исторически польские земли".

Да и доклад, на который ссылается штатовский портал, сделан известным в Польше военным аналитиком Конрадом Музыкой, который учился в лондонском вузе славянских и восточноевропейских исследований, а теперь позиционирует себя консультантом по ВС России и Белоруссии", – отмечается на Telegram-канале "Партизан Выползов".

В 2019 году в США уже был обнародован план захвата Калининградской области, при этом ключевая роль также отводилась Польше. Документ под названием How to defend the Baltic States ("Как защитить государства Прибалтики") был подготовлен влиятельным американским НКО "Джеймстаунский фонд" (The Jamestown Foundation), с момента своего основания в 1984 году специализирующимся сначала на "советской", а затем и на "российской угрозе". В этом тексте указывается, что у Москвы, дескать, есть не только достаточный военный потенциал, но и намерения для захвата территории бывших советских республик – "в том числе для защиты русского меньшинства, особенно в Латвии и Эстонии". Эксперты США пишут, что это будет "быстрое вторжение", поскольку Прибалтика не способна защитить себя сама.

Чтобы максимально испортить русским жизнь, Джеймстаунский фонд предлагает Польше, одновременно с "захватом Россией Прибалтики", выполнить задачу по "нейтрализации" Калининградской области. "Этот элемент имеет фундаментальное значение. Необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развернутые в большом количестве, включая ракеты "Искандер", системы С-400 и "Бастион". Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии", – указывалось в отчете американского фонда. Там же подчеркивается, что именно польские ударные силы, расположенные поблизости, вместе с войсками США являются очевидным инструментом для такой миссии.

Самое интересное там – планы по поводу будущей судьбы Калининградской области, отобранной у России.

В документе сказано, что раз уж Польшу попросят пожертвовать жизнями своих солдат ради нейтрализации российского эксклава, то "представляется разумным" передать Калининградскую область полякам в рамках "послевоенного урегулирования". В документе вскользь упоминается, что Россия в случае нападения на Калининград может угрожать применением тактического ядерного оружия, но это сочтено маловероятным. Более того, как рапортуют военные аналитики из США, уже через две недели ситуация в восточных районах Европы будет под контролем, а через месяц "русские должны быть изгнаны из Литвы, Латвии и Эстонии".

А 30 января 2021 года на сайте американской организации Center for Naval Analyses также был размещен сценарий, описывающий ликвидацию войсками НАТО четырех основных целей в Калининградской области. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерное оружие (в том числе и ракетных комплексов "Искандер"). Кроме того, целью такого удара американские эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту России, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 и российских войск в Калининграде.

Когда военная аналитика становится "джинсой"

Само собой, Россия вынуждена реагировать на информационно-пропагандистскую возню НАТО вокруг Калининграда. И прежде всего – на реальное военное усиление войск НАТО рядом с российскими границами. Вновь сформированная в Калининградской области в декабре 2020 года 18-я гвардейская мотострелковая дивизия 2 марта получила историческое знамя (она впервые была создана в 1939 году и участвовала в разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии). Появление этого соединения (не менее 12 тысяч военнослужащих и около 200 танков) произошло вслед за развертыванием в соседней Польше 5-го армейского корпуса армии США.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и воздушную угрозу. 3 марта над Вильнюсом пролетел стратегический бомбардировщик США B-1B в сопровождении двух итальянских истребителей Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию патрулирования воздушного пространства НАТО в Прибалтике. Аналогичная демонстрация стратегической мощи НАТО в этот же день состоялась в небе Латвии и Эстонии, с участием датских и шведских истребителей. За последние три года в небе Литвы проведено более 200 тренировок американских стратегических бомбардировщиков. Прямо говорилось о том, что таким образом НАТО тренирует войска с целью ядерной бомбардировки Калининградской области.

Как пишет военный обозреватель Александр Хроленко, появление в самой западной области РФ новой мотострелковой дивизии – ожидаемый ответ Москвы на растущую военную активность США и НАТО в Балтийском регионе. "Войсковая группировка в Калининградской области планово обретает новую структуру, наращивает возможности. Ранее здесь сформирована 132-я смешанная авиадивизия, в которую вошли 689-й истребительный, 4-й морской штурмовой авиаполки и полк армейской авиации.

Перевооружена на ОТРК "Искандер-М" 152-я ракетная бригада в Черняховске. Береговые войска Балтийского флота получили современные системы дальней ПВО С-400 "Триумф", противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион",

– отмечает Хроленко.

Казалось бы, налицо та самая "милитаризация Калининграда", о которой постоянно заявляют на Западе. Но если взглянуть на ситуацию беспристрастно, становится понятно – вышеозначенных сил должно хватить исключительно на оборону самой Калининградской области. Их численность и состав свидетельствуют только лишь о желании защитить территорию области – от атак как с суши, так и с моря, и с воздуха.

Однако, как считает калининградский политолог Александр Носович, удар по российскому эксклаву превращается в навязчивую идею военной политики США. Так, недавно аналитик американского Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что для прорыва российской ПВО на этом направлении необходимо 225 бомбардировщиков. В настоящее время на балансе американской армии только 140 таких самолетов, и в планах Пентагона нарастить авиапарк до 175 бомбардировщиков к 2040 году, чего для разгрома Калининградской области явно недостаточно. Поэтому Пентагону, по мнению Прейзуотера, необходим более амбициозный военный заказ – нужно, дескать, наращивать темпы вооружения бомбардировщиками, причем отдавать приоритет моделям Rockwell B-1 Lancer и Boeing B-52 Stratofortress, так как "они могут нести больше оружия".

Стоит отметить знаменательный факт. В российской прессе, в комментариях экспертов и заявлениях специалистов нигде ни разу не всплывало и тени намека на существование какого-то плана завоевания Россией Польши и Прибалтики.

И это вполне объяснимо. Зачем России захватывать эти государства, брать на баланс данную территорию и содержать ее враждебно настроенных жителей? С какой целью? Ни в российской публичной политике, ни в военной доктрине и прочих государственных документах не озвучивается и не содержится никаких планов нападения на соседние государства.

Однако на Западе пытаются придумать такие искусственные и нелепые объяснения, как иррациональная "агрессивность кремлевского режима", который, мол, готовится к внешним завоеваниям из чистой "любви к искусству". Тезис нелепый, но путем каждодневного упорного вдалбливания его удалось внедрить в мозги многих поляков, эстонцев, латышей, литовцев, да и других представителей населения стран, входящих в НАТО.

И эта риторика в реальности таит в себе немалую опасность. Ведь мостик от тезиса об "иррационально агрессивной России, постоянно готовящейся к завоеваниям" до постулата о необходимости "упреждающего удара, чтобы заранее обезвредить агрессора", перекинуть не так сложно. И если в какой-то момент НАТО решит провести операцию по захвату Калининградской области, это будет преподнесено широкой общественности, как акт "вынужденной превентивной защиты"...


Валентин Жуков

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7 комментариев
№1
23.03.2021 14:30
Там нужна бригада СПН с батальоном глубинной заброски и бригада спецназа Росгвардии, потому что во-первых нужно постараться заблаговременно забросить на разные рубежи удаления свои РДГ (в зависимости от уровня подготовки и задач) чтобы провести серию из десятков крупных диверсий на стратегической, оперативной и тактической глубине, а также осуществлять наведение авиации, ОТРК, КР, РСЗО и ствольной артиллерии на сосредоточения войск противника, его аэродромы, системы ПВО, узлы связи и управления, штабы, логистические центры, нефтебазы, НПЗ, порты с судами под погрузкой военными грузами, подводными лодками в надводном положении, наносить удары по транспортным артериям (мостам, тоннелям) затруднения продвижение тяжёлой техники и пехоты и тем самым подставляя ее под удары авиации, ОТРК, ствольной и реактивной артиллерии, совершать засады на колонны во время маршей (особенно тыловых, штабных, связных), вести "болотную войну".

Бригада спецназа Росгвардии должна в свою очередь рассредоточить свои группы по периметру анклава, лесам и болотам и вести поиск вражеских РДГ, наводя на них огонь минометов или артиллерии или вызывая штурмовые вертолеты.

Не будет лишним возродить Ладожскую флотилию, перебросив на нее половину "Буянов", а также возродив на Балтике бригаду ДЭПЛ 677пр.
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№2
23.03.2021 15:07
Цитата, Восход сообщ. №1
Там нужна....
Цитата, Восход сообщ. №1
наведение авиации, ОТРК, КР, РСЗО
Если это будут делать не силами одной Польши то практически вся бтт будет уничтожена упреждающим ударом в т.ч. и с помощью РДГ (вот же народ полюбил эти буквы).
Цитата, Восход сообщ. №1
Бригада
В таком деле нуждны бригады внутренних войск или как там сейчас их называют и милиции, дабы связать уличными боями наступающих группировки войск.
Их задача продержаться до момента подхода ударной группировки войск ЦВО (Таманская и Кантемировская дивизии).
И вот чем оснащены последние и будет решать исход мероприятия.
Неспроста там в свое время были "всеядные т-80".
Цитата, Восход сообщ. №1
Бригада спецназа
Будет использоваться в интересах сил ЦВО и там же ее лучше дислоцировать.
Цитата, Восход сообщ. №1
Не будет лишним возродить Ладожскую флотилию, перебросив на нее половину "Буянов",
Буяны и так на БФ.
Цитата, Восход сообщ. №1
бригаду ДЭПЛ 677пр
И где они будут скрываться в этой луже?
Отстреливаться с пирса? Так может дешевле бригаду искандеров под Питер?
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№3
23.03.2021 15:50
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Если это будут делать не силами одной Польши то практически вся бтт будет уничтожена упреждающим ударом в т.ч. и с помощью РДГ (вот же народ полюбил эти буквы).
Главное не переоценить противника/противников.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
В таком деле нуждны бригады внутренних войск или как там сейчас их называют и милиции,
Бригады внутренних войск набирают из срочников и качество контрактников в них не самое высокое.

Там необходима именно бригада спецназа внутренних войск (или Росгвардии, как она сейчас), которая изначально заточена под поиск и уничтожения вражеских РДГ, а значит есть шанс, что наши Искандеры, С-400, самолёты, единицы флота, инфраструктура выживет или продержится дольше.

Сковывать боями их скорее должна мотострелковая дивизия, бронетанковая бригада, десантно-штурмовой полк (который можно забросить в тыл наступающей группировке, уже на территории Калининградской области).

Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
(Таманская и Кантемировская дивизии).
И вот чем оснащены последние и будет решать исход мероприятия.
Неспроста там в свое время были "всеядные т-80".
Те Т-80 должны были шпарить до Ла-Манша. Конечно без подкрепления Калининград падёт, но готовить его нужно к диверсионной и контрдиверсионной войне.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Будет использоваться в интересах сил ЦВО и там же ее лучше дислоцировать.
В ЦВО должны быть свои бригады СПН и работать в интересах округа.

А Калининградская область имеет уникальную диспозицию для заброски.

Можно даже пойти на беспрецедентный шаг и создать там единственную в ВС дивизию СПН, которая будет забрасываться во все страны Балтии, Германию, Польшу.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Буяны и так на БФ.
На БФ их могут потопить быстрее, чем они успеют дать первый залп. На Ладоге у них шансов больше.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
И где они будут скрываться в этой луже?
Отстреливаться с пирса?
Дадите спокойно подойти к Калининграду, Балтийску и Питеру немецким лодкам? Высадить группы, установить мины или торпедировать наши НК?
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№4
23.03.2021 16:59
Цитата, Восход сообщ. №3
Главное не переоценить противника/противников
Откуда такое шапкозакидательство?)) Весь блок НАТО под боком с ВВС.
Цитата, Восход сообщ. №3
Бригады внутренних войск набирают из срочников и качество контрактников в них не самое высокое.
Предположим.
Цитата, Восход сообщ. №3
Там необходима именно бригада спецназа внутренних войск (или Росгвардии, как она сейчас), которая изначально заточена
Что то я сомневаюсь в их способностях в урбанизированной местности. Такой отлов по части ОМОНа и прочих ментов.
Это же Вам не Дальний Восток с лесами. Там каждые пару тройку км. поселки и прочие деревни.
Цитата, Восход сообщ. №3
Сковывать боями их скорее должна мотострелковая дивизия, бронетанковая бригада, десантно-штурмовой полк
Всю эту бтт раздолбают в начале конфликта. И л.с. неизбежно уйдет в город. Более того тбр и мсд на этой территории развернуться просто негде. И снова таки "не городская специфика".
Всякие там подразделения милиции в таких условиях действуют намного качественнее.
И от них есть толк в мирное время.
Кстати я не помню в Калининграде целой дивизии и танковой бригады, да еще и с дшп.
Цитата, Восход сообщ. №3
Те Т-80 должны были шпарить до Ла-Манша
Значит до Калининграда как то доберуться:)
Цитата, Восход сообщ. №3
На БФ их могут потопить быстрее, чем они успеют дать первый залп.
Так они и рассчитывались в БФ флоте для действий с реки. Дальности хватает достать бритов.
Что еще надо то?
Цитата, Восход сообщ. №3
Дадите спокойно подойти к Калининграду, Балтийску и Питеру немецким лодкам?
Т.е. Вы Ладами оборону ПЛО делать собрались?)))
Цитата, Восход сообщ. №3
торпедировать наши НК?
Ну торпедировать "ваши" НК я в другой теме буду. А вообще полноценный дивизион 20380 на БФ из 6 штук, бригада буянов 9 шт. и 6 каракутов будут смотреться вполне вменяемо.
Плюс еще никуда не делись мпк для контроля обстановки ПЛО. К примеру там же в Калиниграде.
Поймите любая группировка в Калининграде это "смертники". Вопрос успеют или нет они ими стать до подхода с "большой земли".
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№5
23.03.2021 21:16
Всех приветствую!
Давненько не брал тут в руки шашку курсор :)))

А что если сделать абсолютно неожиданный и кажущийся невероятным даже самым хитрым стратегам НАТО ход ???
Публично с широким привлечением всех мировых СМИ (даже в Уругвае если не найдется дружественных СМИ купить на правах рекламы площади, объявить на вес мир о планах ПОЛНОЙ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ КАЛИНИНГРАДА !!!!
Подготовить и выпустить множество заявление по линии Президента, главы МИД, в т.ч. и обязательно на площадке ООН.
Провести форум (пандемия позволит надеюсь чуть позже), круглые столы, в общем самое широкое обсуждение и разъяснение позиции.

Мотивировать это намерением начать реальный процесс отвода стрелок "часов судного дня от полночи" и желанием показать пример миру в деле предотвращения широкомасштабных войн.
Реально оставить только силы пограничников (ну и плюс по линии спец.служб что-то необходимо типа групп Заслон и т.п.)
БалтФлот реально перевести в Кронштадт, инфраструктуру Балтийска где возможно законсервировать, где возможно развивать гражданское применение...
Аэродромы и военные городки и всю высвобождаемую инфраструктуру также на первый период законсервировать.
Потом если все пойдет нормально, все это можно пустить в  гражданский оборот.
Потери и затраты да будут конечно, не спорю.
Но плюсов как в имиджевом так и военном плане будет множество.

Ну и как после таких шагов НАТО будет оправдывать любые потенциальные агрессивные действия ??? (да и СЯС то никуда не денутся)
Да они "челюсть" от пола будут отдирать не один год.
Сейчас в мире настолько накал страстей, что это точно не по "учебнику".

Конечно не все так просто это не предложение аля Миша Горбачев и позор выпинывания вывода ГСВГ/порезки Оки/шельф территориальный и прочее.
но продолжении немного позже....
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№6
23.03.2021 21:35
А параллельно следует инициировать простую и очень нужную для дальнейшего укрепления обороноспособности РФ в целом программу.

Программа 333х3

Цель: укрепление обороноспособности РФ
Действие: разработка и выпуск 333 мобильных БРСД с 3 РГЧИН (cелектируемой индивидуально для каждого ББ мощности от 0.5 до 300 Кт) с комплексом средств преодоления ПРО и дальностью до 5500 км (если реализуемое технически, но не принципиально 4000-4500 км достаточно)
Размещение: 100 ед. в восточной части страны, 100 ед. в западной, 133 ед. в центральной с возможностью срочного маневра на наиболее угрожаемом направлении….
Тех.требования: вес БРСД с ППУ не более 55-60 тонн и возможность переброски на жд платформе + желательно наличие в составе сил обеспечения подвижной машины-понтона для преодоления водных преград...
А также возможность оперативной замены СБЧ на варианты БЧ в неядерном оснащении для применения в неядерном конфликте, против НВО и т.п.


Думаю не нужно никому объяснять насколько это позволит укрепить военную мощь и позволит парировать угрозы на Евразийском континенте.


Включать ли эти силы в состав СЯС ?
ИМХО нет.
Следует создать полностью автономную структуру, несмотря на доп.затраты

Все необходимые наработки на руках есть (программы Курьер/Скорость и др.)

В части затрат, да они весьма существенны, но ИМХО это позволит не перегрузить экономику как раз планами закупок множества дорогостоящего вооружения.
Такой дополнительный "зонтик" остудит любые горячие головы на любом направлении территориальных претензий.

p.s.
Все это в свое время очевидно понимал Д.Ф Устинов, которому и следует быть благодарными, за то что с нуля ничего разрабатывать не нужно. Нужно лишь взять и улучшить на современном уровне развития технологий !
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№7
23.03.2021 22:03
О комментариях.

Никакие "немцы" не собираются нападать на Россию, потому что это им НЕ НУЖНО.
Никакие поляки не собирабтся нападать на Россию, потому что это  им НЕ НУЖНО.
Никакие "американцы" не собираются нападать на Россию, потому что это им НЕ НУЖНО.
Русские не собираются нападать ни на Польшу, ни на Прибалтику, ни на НАТО, потому что это им НЕ НУЖНО.
Все военные приготовления, которые (и если) имеют место в этом регионе, связаны ТОЛЬКО с одним вариантом развития событий: военный конфликт между США и Германией (возможно, в союзе с Россией). По той же самой причине, по которой произошли 1-ая и 2-ая мировые войны. Вероятность возникновения войны в этом регионе по другим причинам ЕЩЕ МЕНЬШЕ (чем ДАЖЕ эта).
Все остальное - это "вводные" учений, которые сами по себе не имеют никакого смысла. Американская элита готовится бросить своих, гм, союзников (которых не жалко) против "Германии" (в случае чего). Вот и идет подготовка к этому. Понадобится, не понадобится - это видно будет потом.
Поляки, в своем стиле, собираются в этом поучаствовать, чтобы УРВАТЬ КУСОК ДОБЫЧИ. ЛЮБОЙ ДОБЫЧИ - России, Германии, Прибалтики. Точно так же, как польский корпус во главе с "маршалом" Понятовским входил в состав Grand Army Наполеона в 1812 г.  Поэтому поляки и объявили громогласно себя как "главным союзником" США. Поэтому Польша  - будучи членом НАТО - запросила американских гарантий своей безопасности и независимости.  Польша сейчас - это гиена при АМЕРИКАНСКОМ "льве". "Лев" может меняться. Гиена остается гиеной, пока живы шляхетское мировроззрение, польский гонор и Римско-католическая церковь. :)

То, что происходит около Калининграда - это проблемы не России, особенно сейчас, после отказа от присоединения к Европе. Это проблемы Германии, поляков и прибалтов. Первой - как возможной жертвы агрессии, вторых - как пушечного мяса, брошенного Хозяином на убой.

Я не хочу сказать, что такой ход событий очень вероятен. Сейчас - абсолютно невероятен. Что будет "завтра" - посмотрим. Просто ВСЕ остальные варианты ВЕРОЯТНЫ ЕЩЕ МЕНЕЕ. :)

Но какие-то телодвижения и подготовка "к чему-то" ПРОИСХОДЯТ - и это ФАКТ. И в "первых рядах" - США и Польша (а не НАТО).

Русским бояться нечего - у России сейчас развязаны руки, и агрессор (если русски решат, что это надо сделать) будет просто стерт с лица земли. А уж будут это поляки, литовцы, эстонцы, латыши, ... - это не так важно. :) Возможно, это ("стертые с лица земли") будут только армии. Возможно, вся военная и политическая инфраструктуры. Там видно будет. :)
Поляки это понимают, но не боятся. Одно это однозначно говорит, что польская гиена нацелилась не на "русскую мертвечину".
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  • 23.03 14:55
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В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
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Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
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Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
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Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
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Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
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Российский авиапром избавляется от балласта
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США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
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Почему Индия все больше недовольна Россией