Глава Arianespace дал высокую оценку сотрудничеству с Россией в выводе спутников на орбиту

Пятый запуск спутников OneWeb в сотрудничестве с Arianespace состоится 25 марта с космодрома "Восточный"

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный директор французской корпорации Arianespace Стефан Исраэль считает успешным сотрудничество с Россией в использовании носителя "Союз". Об этом он заявил в субботу в эфире радиостанции France Inter.

"Использование ракеты "Союз" - это очень хорошее партнерство с Россией. Наша корпорация осуществляет запуски российского носителя из Французской Гвианы, а также из России. И очередной такой запуск будет проведен из России на будущей неделе, в ночь со среды на четверг", - сказал Стефан Исраэль.

В минувший четверг корпорация Arianespace сообщила, что пятый запуск спутников OneWeb в сотрудничестве с Arianespace состоится 25 марта с космодрома "Восточный". В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

"Именно корпорация Arianespace осуществляет вывод спутников созвездия OneWeb, выиграв тендер в 2015 году", - напомнил Исраэль. "Создание крупных сетей спутников - это подлинная революция, так как спутники будут все больше использоваться для обеспечения коммуникации между людьми. С их помощью будут созданы более надежные системы связи. Они будут обеспечивать такие услуги с низких орбит в 500-1 000 км, тогда как сейчас используются спутники на геостационарных орбитах высотой в 37 тыс. км", - добавил он.

Задачи Европы

"Европе, если она хочет обеспечить себе суверенное пространство "облачных" технологий, понадобятся такие созвездия спутников", - подчеркнул эксперт. В то же время, говоря о предоставлении европейскими компаниями таких услуг, Исраэль отметил, что "не следует забывать, что в этой области Илон Маск уже ведет наступление". "Этому человеку уже принадлежат 1 325 спутников, то есть 44% функционирующих на орбитах Земли спутников. И важный вопрос теперь заключается том, будет ли монополизирована и приватизирована таким образом низкая орбита компанией SpaceX, либо же мы сможем обеспечить свободное и диверсифицированное ее использование", - подчеркнул генеральный директор Arianespace.

"В Европе усиливается стремление обеспечить ей создание большого созвездия спутников. И одним из инициаторов этого проекта стал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. У нас теперь есть два крупных проекта - навигационная спутниковая система Galileo и программа Copernicus по обеспечению устойчивого развития и контроля за климатом планеты. Но мы хотим, чтобы была создана третья программа, возможно, на основе государственно-частного партнерства, так как она может иметь коммерческий аспект", - заявил Стефан Исраэль.

Он отметил, что данная программа скорее всего будет касаться трех аспектов - обеспечения коммуникации, надежности наземных систем, услуг кодированной связи. "В настоящее время уже есть девять действующих лиц, которые подали заявки Тьерри Бретону. В частности, это компании - производители спутников, компании-спутниковые операторы, операторы наземной связи. Важно обеспечить, чтобы этот консорциум послужил основой для создания в дальнейшем европейского альянса", - подчеркнул глава Arianespace.

"В апреле мы подадим Бретону первый начальный вариант такого проекта. Европе следует действовать в данной сфере более быстрыми темпами. Следует обеспечить, чтобы "спутниковое созвездие Бретона, назовем его так, формировалось гораздо быстрее, чем развивался проект Galileo", - заявил Стефан Исраэль. "То есть первые пуски надлежит провести до завершения финансового периода 2021-2027 годов космической программы ЕС", - отметил эксперт.