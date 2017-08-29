

Ракета-носитель Falcon 9

Источник: © Matt Hartman via AP Ракета-носитель Falcon 9Источник: © Matt Hartman via AP

SpaceX принялась хоронить "Роскосмос"

В прошлый четверг, 24 августа, американская компания SpaceX провела 12-й за этот год пуск ракеты Falcon 9. Российские носители "Протон" и "Союз" стартовали только 11 раз. Возглавляемая Илоном Маском компания намерена закрепить это достижение и к концу года оставить позади не только "Роскосмос", но и старейшего в мире коммерческого перевозчика — европейскую Arianespace. В сложившейся ситуации разбиралась "Лента.ру".

В 2017-м SpaceX сразу захватила лидерство. Более того, к 24 августа "Роскосмос", строго говоря, совершил не 11 пусков, а всего 9 — два из них приходятся на компанию Arianespace (старт "Союза" в январе и мае состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане). То есть в январе Россия, в отличие от SpaceX, вообще не запустила ни одного носителя, хотя госкорпорация и частная компания находились в сходных условиях после аварий своих носителей в 2016 году.

Всего по состоянию на тот же день 24 августа больше всего (23 процента) мировых пусков пришлось на Falcon 9, второе место у "Союзов" (17 процентов), третье (12 процентов) — у китайского носителя Long March. Четвертое, пятое и шестое места (по 8 процентов) делят американская Atlas 5 (с российским двигателем РД-180), японская H-2 и европейская Ariane 5. Седьмой результат (6 процентов) — у индийских носителей GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) и PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle). Российский "Протон" и европейская Vega (по 4 процента) в 2017 году запускались слишком мало — пока только по два раза.

Статистика для России неутешительная: 33 процента всех пусков, произведенных в мире к 24 августа 2017 года, выполнены США, 21 процент — Россией, 15 процентов — Китаем, 12 процентов — Европой и 10 процентов — Японией. Индия с 8 процентами пока занимает шестое место. Все пуски, кроме двух китайских и одного японского, были успешными.

Как правило, старты российских ракет сдвигаются к концу года — и можно было бы допустить, что к концу 2017-го "Роскосмос" догонит SpaceX. Однако это не так, ситуацию не исправят и два планируемых старта с Восточного — третьего национального космодрома (после расположенного в Казахстане Байконура и военного Плесецка). До конца 2017 года "Роскосмос" и SpaceX планируют осуществить еще по 11 пусков.

Космодром Восточный Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

SpaceX намерена по итогам 2017 года занять 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС останется около 40 процентов, у России — всего 15), а в 2018-м нарастить свою долю до 60-65 процентов (ЕС отводится 30 процентов, России — менее 10). Судя по всему, американцам это удастся. А ведь в 2013 году ситуация была диаметрально противоположной: SpaceX контролировала 10 процентов мирового рынка коммерческих пусков, Россия — 60 процентов, а ЕС — в три раза меньше. "SpaceX вернул этот многомиллиардный рынок Соединенным Штатам", — констатировал старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз, выступая на слушаниях в подкомиссии сената США.

Согласно данным, приводимым отделом коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США, общий доход от коммерческих пусковых услуг в 2016 году составил 2,5 миллиарда долларов, что на 300 миллионов больше, чем в 2015-м. США осуществили 11 коммерческих пусков, ЕС — восемь, Россия — всего два. Больше всего заработали США (1,185 миллиарда долларов) и ЕС (1,152 миллиарда). России в прошлом году коммерческие пуски принесли лишь 130 миллионов долларов. SpaceX досталось шесть коммерческих пусков, на которых компания заработала втрое больше, чем "Роскосмос".

Скафандр SpaceX Источник: www.instagram.com

SpaceX опережает "Роскосмос" не только по формальному показателю количества пусков, но и по качеству и структуре портфеля заказов. Из 11 пусков российских ракет в 2017 году три проведены в интересах военных, четыре — для Международной космической станции, два пуска приходятся на Arianespace, в результате одного старта на орбиту выведен российский спутник дистанционного зондирования Земли ("Канопус-В-ИК"). Коммерческий пуск был произведен всего один раз — в интересах американского заказчика (оператора EchoStar).

А SpaceX в 2017 году для НАСА запустила три грузовика Dragon и для военных — аппарат NROL-76 (National Reconnaissance Office). Остальные восемь пусков были исключительно коммерческими, в том числе в интересах иностранных заказчиков (из Люксембурга, Великобритании, Болгарии и Тайваня). К концу 2017-го разрыв между числом коммерческих и остальных (гражданских и военных) стартов между SpaceX и "Роскосмосом" только увеличится. "Роскосмос" же фактически запускает носители только в интересах министерства обороны и для Международной космической станции.

В России два производителя космических ракет — московский Центр Хруничева и самарский "Прогресс". Первый специализируется на тяжелых носителях "Протон", второй — на ракетах среднего класса "Союз". В Центре Хруничева работают около 40 тысяч человек, в "Прогрессе" — в два раза меньше. Сборка ракет "Ангара", которые должны заменить "Протоны", будет осуществляться в "Полете" — омском филиале Центра Хруничева, но вряд ли новые носители станут дешевле и заинтересуют иностранных заказчиков.

В самарском "Прогрессе" ситуация получше, ракеты пока пользуются популярностью и запускаются с четырех космодромов в трех странах мира. В планах — производство новой ракеты "Союз-5".

По сравнению с российскими предприятиями показатели SpaceX не могут не удивлять. В компании, основанной в 2002 году, трудится менее пяти тысяч человек, ее рыночная капитализация оценивается в 21 миллиард долларов. В отличие от Центра Хруничева и "Прогресса" SpaceX сама разрабатывает и производит двигатели для своих ракет, а не покупает их у "Энергомаша". Более того, американская компания создает космические грузовики Dragon и планирует запустить пилотируемый корабль Dragon 2 — с технологической точки зрения это несравнимо более сложная задача, чем сборка "Прогрессом" спутников "Ресурс" и выпуск одноразовых шприцов. Модуль "Наука", предназначенный для Международной космической станции, — серьезная разработка, однако сроки его подготовки к запуску (около 20 лет) позволяют сделать вывод о том, что технология создания подобных орбитальных блоков Центром Хруничева утрачена.

Многоразовая первая ступень Falcon 9 Источник: @elonmusk

Одной из ключевых особенностей SpaceX, как любой высокотехнологичной компании, считается большая доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результаты которых в случае экономической целесообразности немедленно внедряются в производство и находят свое место на рынке. В России такого рынка не существует — внутри страны "Роскосмосу" конкурировать не с кем, национальных заказчиков мало. Для сохранения своей небольшой доли на международном рынке госкорпорации (или входящим в ее состав компаниям) нужно меняться, но, скорее всего, браться за это сейчас уже слишком поздно.

Андрей Борисов