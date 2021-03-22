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Военно-промышленный курьер

В Мурманске по делу о хищении госсредств арестован директор судоремонтного завода

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Источник изображения: vpk-news.ru

Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Суд пришёл к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчинённых сотрудников, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, действия обвиняемого были направлены на хищение денежных средств, выделенных в рамках договора, связанного с выполнением гособоронконтракта, по укреплению обороноспособности страны между двумя организациями.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что директор судоремонтного завода подозревается в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», пишет RT.

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