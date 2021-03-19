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ЦАМТО

Компании "Сухой" и "МиГ" прекращают свое существование как самостоятельные юридические лица в их нынешнем виде

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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 18 марта. "Ростех" по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение прекратить существование компаний "Сухой" и "МиГ" как самостоятельных юридических лиц в их нынешнем виде.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По информации СМИ, предприятия объединят в Корпоративный центр самолетостроения, в подчинение которому также перейдут "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут". В "Ростехе" объяснили, что конструкторские школы и их бренды сохранятся, изменится лишь организационная форма юрлиц.

В госкорпорации также планируют создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, который объединит все авиационные конструкторские бюро. Как уточнило агентство, глава "Ростеха" Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, процесс завершился в марте 2020-го. Во время интеграции в корпорации разрабатывали программу оптимизации процессов управления и производства.

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Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Ростех
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Персоны
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Чемезов Сергей
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