Организаторы Армейских международных игр обсудили порядок их проведения в 2021 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот". Московская область, Россия.

ЦАМТО, 18 марта. В четверг, 18 марта, состоялась вторая международная планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов Армейских международных игр-2021 и военно-дипломатического корпуса.

В мероприятии по средствам видео-конференц-связи приняли участие представители 12 военных ведомств стран-соорганизаторов АрМИ-2021: Армении, Алжира, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Сербии, Узбекистана, Монголии и России, а также более 30 представителей военно-дипломатического корпуса из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям государств-организаторов конкурсов российская сторона довела промежуточные результаты работы по подготовке к АрМИ-2021: количество заявившихся стран, порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических норм для пребывающих команд. В свою очередь, представители стран-организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах, принятых для проведения конкурсов на национальных территориях.

Участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения новых конкурсов. Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы "Меридиан" для специалистов военно-топографической службы и "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия, а также конкурс "Армия культуры" с участием творческих коллективов.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке к Армейским международным играм-2021, на котором был обсужден ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работой Главной судейской комиссии, распределением конкурсов между странами и организацией информационного обеспечения.

Армейские международные игры 2021 года состоятся в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

По итогам Армейских международных игр-2020 первое место заняла сборная России, второе – команда Белоруссии, третье – сборная Узбекистана.

В 30 конкурсах Игр приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Белоруссии – в четырех, Узбекистана – в трех, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.