Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021

В КВЦ «Патриот» состоялась заключительная 3-я международная Планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса.

В работе конференции приняли участие представители 12 военных ведомств стран-соорганизаторов АрМИ-2021: Армении, Алжира, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Сербии, Узбекистана, Монголии и России, а также более 130 представителей военно-дипломатического корпуса из 27 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям стран организаторов конкурсов российская сторона довела результаты работы по подготовке к АрМИ-2021. Так по состоянию на 1 июня в АрМИ-2021 изъявили желание принять участие 277 команд из более чем 40 страны.

Четыре страны: Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия примут участие в играх впервые. Также был доведен порядок пересечения границы и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для пребывающих команд.

Армейские международные игры – 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса.

Россия примет 16 конкурсов. Белоруссия, Китай и Иран проведут на своей территории по три конкурса. По два конкурса пройдут на территории Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Алжир, Армения Сербия и Катар проведут по одному конкурсу. Впервые на своей территории примут конкурсы АрМИ-2021 Алжир, Вьетнам, Сербия и Катар.

В Минобороны отметили, что в 30 конкурсах Армейских игр приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Белоруссии в 4, сборная Узбекистана в 3.