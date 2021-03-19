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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ построило водозабор на реке Бельбек для доставки в Севастополь 50 тыс. кубометров воды в сутки

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Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Севастополь. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Водозабор на реке Бельбек и автоматизированный водовод из Кадыковского карьера, которые построило министерство обороны РФ, смогут доставлять Севастополю около 65 тыс. кубометров воды в сутки, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

В четверг водозабор на реке Бельбек, который решит проблему дефицита воды в Севастополе, был официально запущен в эксплуатацию.

"С учетом производительности нового водозабора в Севастополь ежедневно будет доставляться около 65 тыс. кубометров воды в сутки", - сказал Иванов в ходе совещания.

Он уточнил, что 15 тыс. кубометров будут поставляться из Кадыковского карьера, создание системы переброски воды из которого было завершено в декабре, еще 50 тыс. кубометров (около половины суточной нормы потребления в Севастополе) будут получены за счет нового водозабора на реке Бельбек.

Специалисты Минобороны России создали в Крыму гидротехнический комплекс для обеспечения водой жителей Севастополя за 115 дней. В строительстве участвовали более 740 человек и 280 единиц техники, работы велись в три смены. Водозабор построен в нижнем течении реки Бельбек за 8 км перед впадением реки в Черное море. Вода по обустроенному руслу попадает в переливную дамбу и далее в аккумулирующий ковш. Пройдя систему рыбозащиты, вода идет в насосную станцию первого подъема. В целях экономии вода, которой промывают фильтры, повторно очищается на станции очистки и возвращается обратно.

"В составе комплекса - накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубометров, аккумулирующий бассейн, плотина, рукав для доставки воды в Днепровский водовод, три насосных станции, а также комплекс водопроводных и локальных очистных сооружений, включая оборудование по очистке промывных вод, ливневых и бытовых стоков с аккумулирующими подземными резервуарами", - рассказал Иванов, отметив, что управление гидротехническими процессами автоматизировано и ведется с диспетчерского пульта.

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Россия
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Минoбороны РФ
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