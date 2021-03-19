Путин: США придётся считаться с интересами РФ

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Россия будет сотрудничать с США, но на своих условиях, и Вашингтону придётся с этим считаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма.

Соединённым Штатам придётся с этим считаться, продолжил Путин, "несмотря на все попытки остановить развитие" России, "несмотря на санкции, оскорбления".