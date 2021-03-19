Обсуждены итоги 8-летней деятельности ВС РФ и вопросы развития инновационного комплекса МО РФ

ЦАМТО, 18 марта. В Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского прошла лекция начальника ГУНИД генерал-майора Андрея Гончарова.

Лекция была посвящена основным итогам деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в период с 2012 по 2020 гг.

Лекция прошла в рамках круглого стола с участием руководства академии, профессорско-преподавательского состава, докторантов и адъюнктов, а также представителей предприятий промышленности, выполняющих инициативные разработки по оборонной тематике.

Генерал-майор Андрей Гончаров озвучил участникам встречи официальную информацию о достигнутых результатах по оснащению Вооруженных Сил перспективным вооружением и специальной техникой за последние восемь лет. При этом он особо подчеркнул важную роль использования результатов инновационной деятельности в развитии современных военных технологий и создании качественно новых видов вооружения, представив аудитории детальный анализ и примеры эффективной работы в данной сфере.

Так, начиная с 2015 года, Минобороны России выступает организатором ежегодного Международного военно-технического форума "Армия", в ходе которого проводится экспертная оценка и отбор перспективных разработок и технологий в интересах Вооруженных Сил, представленных предприятиями промышленности. Например, в 2020 году по результатам отбора органами военного управления подготовлены предложения по использованию в интересах Вооруженных Сил 189 перспективных разработок, выполненных предприятиями ОПК и организациями в инициативном порядке.

При этом начальник ГУНИД МО РФ рассказал о работе Комиссии по инновационным проектам и технологиям Минобороны России, с помощью которой каждая инициативная разработка, представляющая интерес для Вооруженных Сил, проходит через выстроенную систему отбора, экспертизы и апробации.

Начиная с 2014 года, рассмотрено 405 инициативных разработок, из них 87 завершены с положительным результатом и уже внедрены, в том числе 19 – в 2020 году. 207 инициативных разработок находятся в настоящее время на сопровождении и, получив положительное заключение, включены в перечень проектов, осуществляемых за счет средств организаций Российской Федерации в интересах Минобороны России.

Отдельный блок вопросов был связан с основной площадкой по реализации инновационных проектов и прорывных технологий – с Военным инновационным технополисом "ЭРА", созданным в 2018 году. Несмотря на малый срок своего существования, сотрудниками технополиса уже достигнуты значительные научные результаты. Так в 2020 году выполнялись 23 научно-исследовательские работы по Плану научной работы ВС РФ, 4 научно-исследовательские работы в рамках Государственного оборонного заказа и 12 инициативных разработок.

В целях обеспечения проведения экспериментальных проверок результатов научных исследований, в ходе апробации и военно-технических экспериментов, в технополисе создан научно-производственный центр "Кулибин", позволяющий изготавливать широкую номенклатуру опытных образцов изделий в интересах научных лабораторий.

Центр обеспечивает выполнение разнотипных технологических операций с применением современного производственного оборудования, производства конструктивных и технологических изделий из различных материалов (титан, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, керамика, пластик и т.д.) на основе применения аддитивных технологий, а также механической обработки металлических деталей на фрезерных, токарных, шлифовальных станках.

Кроме того, более 70 инновационных проектов и технологий уже в ближайшее время будут представлены на базе технополиса в рамках очередного "Дня инноваций Минобороны России", который состоится в период с 7 по 9 апреля 2021 года в Анапе.

Отвечая на вопросы аудитории, выступающий привел примеры успешных апробаций инициативных разработок в области создания перспективных комплексов обнаружения и противодействия применению БЛА, перспективных комплексов с беспилотными летательными аппаратами и автономных подводных аппаратов.

В частности, спикер рассказал об эффективном средстве борьбы с малоразмерными БЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания. Речь шла о радиолокационной станции обнаружения малоразмерных целей комплекса "Валдай", государственные испытания которого завершены и подготовлены предложения по принятию изделия на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации.

В своем выступлении генерал-майор Андрей Гончаров отметил, что в 2021 году, объявленном президентом Российской Федерации Годом науки и технологий, Минобороны России спланированы мероприятия, направленные на создание условий для достижения качественно новых показателей развития Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.